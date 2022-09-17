MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 13

stringo:

При перезагрузке ПК застопленные сервисы MetaTester стартуют, если стоит тип запуска "автоматический"

Как поменять тип запуска? Простой остановки не достаточно?


 
Стоп в данном случае означает просто остановку, после рестарта компьютера сервис агента стартанет снова.

Лучше всего деинсталлировать агента - включить его так же просто инсталляцией.
 
Понял, спасибо.

А снятая галочка "Разрешить публичное использование агентов" мою проблему решит? Т.е. агент работать будет, но клауд его использовать не будет?

 
Да, снятая галочка отключит от облачной сети после окончания очередного расчета.
 
komposter:

Как поменять тип запуска?

Пуск - Администрирование - Службы
 
Ренат, Слава, спасибо.
 

подскажите как побороть

при оптимизации через некоторое время после подключения MQL5 Cloud Network

локальные и удаленные агенты переходят в состояние "finished" и оптимизация переходит полностью в MQL5 Cloud

билд 478 64бит

 
maxfade:

подскажите как побороть

Тут обсуждают
 
Пока несбалансированность раздачи задач дает о себе знать.

Это мы пофиксим в очередных билдах, частично проблема будет решена в следующем билде.

 
Со следующего билда команда "Стоп" будет запрещать сервису режим автоматического запуска. Тем самым можно будет командами Старт/Стоп легко управлять активностью сервисов агентов.
