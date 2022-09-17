MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 13
При перезагрузке ПК застопленные сервисы MetaTester стартуют, если стоит тип запуска "автоматический"
Как поменять тип запуска? Простой остановки не достаточно?
Стоп в данном случае означает просто остановку, после рестарта компьютера сервис агента стартанет снова.
Понял, спасибо.
А снятая галочка "Разрешить публичное использование агентов" мою проблему решит? Т.е. агент работать будет, но клауд его использовать не будет?
Как поменять тип запуска?
подскажите как побороть
подскажите как побороть
при оптимизации через некоторое время после подключения MQL5 Cloud Network
локальные и удаленные агенты переходят в состояние "finished" и оптимизация переходит полностью в MQL5 Cloud
билд 478 64бит
Пока несбалансированность раздачи задач дает о себе знать.
Это мы пофиксим в очередных билдах, частично проблема будет решена в следующем билде.
