MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 5
А у меня нет такой вкладки... Что сделать нужно?
билд 404, запускал metatester64.exe - есть только первые две вкладки
Мы сделали серьезный шаг вперед, выпустив удаленных агентов тестирования торговых стратегий.
Теперь мы готовы представить поистине облачную систему распределенного тестирования в виде MQL5 Cloud Network.
Скоро выйдет хорошо конфигурируемый MetaTester с гибридной моделью работы: ...
Дык у Рената на скрине именно этот билд....
Такой да не такой, скорей всего это тестовый вариант, (технический билд) который народу пока не доступен.
Сообщений в списке релизов пока не было, поэтому все дружно ждем...
На скриншоте - билд 403. Такой билд не выпускался. Скорее всего, отражена вкладка, пронумерованная на момент её создания разработчиками (а не на момент выхода в свет).
Вы что?
А на скрине c Sсheduler 403 :))
это внутренние билды не для "наружу".
Да я понимаю ))))
Да нет проблем :)
Пока рисовал, - вижу, что всё уже решили :)
а когда можно подключиться?) сколько планируется агентов изначально и в перспективе?
каковы условия пользования ресурсами?
