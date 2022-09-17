MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 5

AlexSTAL:
А у меня нет такой вкладки... Что сделать нужно?
билд 404, запускал metatester64.exe - есть только первые две вкладки
Renat:

Мы сделали серьезный шаг вперед, выпустив удаленных агентов тестирования торговых стратегий.

Теперь мы готовы представить поистине облачную систему распределенного тестирования в виде MQL5 Cloud Network.

Скоро выйдет хорошо конфигурируемый MetaTester с гибридной моделью работы: ...

     
    Yedelkin:
    Дык у Рената на скрине именно этот билд....
     
    AlexSTAL:
    Дык у Рената на скрине именно этот билд....
    На скриншоте - билд 403. Такой билд не выпускался. Скорее всего, отражена вкладка, пронумерованная на момент её создания разработчиками (а не на момент выхода в свет).
    [Удален]  
    AlexSTAL:
    Дык у Рената на скрине именно этот билд....

    Такой да не такой, скорей всего это тестовый вариант, (технический билд) который народу пока не доступен.

    Сообщений в списке релизов пока не было, поэтому все дружно ждем...

     
    Yedelkin:
    На скриншоте - билд 403. Такой билд не выпускался. Скорее всего, отражена вкладка, пронумерованная на момент её создания разработчиками (а не на момент выхода в свет).

    Вы что?


     
    AlexSTAL:

    Вы что?


    А на скрине c Sсheduler  403 :))

    это внутренние билды не для "наружу".

     
    sergeev:

    А на скрине c Sсheduler  403 :))

    это внутренние билды не для "наружу".

    Да я понимаю ))))

     
    AlexSTAL:

    Вы что?

    Да нет проблем :)

     

    Пока рисовал, - вижу, что всё уже решили :) 

     

    а когда можно подключиться?) сколько планируется агентов изначально и в перспективе?

    каковы условия пользования ресурсами? 

     
    Jingo:

    а когда можно подключиться?) сколько планируется агентов изначально и в перспективе?

    каковы условия пользования ресурсами? 

    1. Думаю агентов будет много :) https://www.mql5.com/ru/forum/3231/page4#comment_49903
    2. Либо платно, либо бесплатно, зависит от владельцев агентов, как выберут.
