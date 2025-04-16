Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 8

Igor Makanu:

UPD:

добавил сегодня во входные параметры эксперта  "новую возможность группировки параметров через input group" - 2 шт, при оптимизации не было проблем, а как оказалось вот этот input group не дает работать теперь одиночному тестированию  - выше написал

убрал из входных параметров input group - все работает, тестирует, оптимизация, все ОК


не корректно input group работают


Спасибо. Разберёмся

 
Slava:

Спасибо. Разберёмся

прилетело обновление 2167:

- все равно из за использования  "новую возможность группировки параметров через input group"  - не запускается одиночное тестирование (вернее работает один раз, повторный тест -  Tester cannot get inputs for pass 7fedaf38b0cb3a8e )

- на ПК со встроенной видеокартой Интел вылет терминала если во время оптимизации кликнуть на график оптимизации пр.мышкой контекстное меню "Показать объемный график 3Д"   (проверил даже если оптимизация закончилась, все стоит - клик по 3Д - вылет терминала)

 
Igor Makanu:

прилетело обновление 2167:

- на ПК со встроенной видеокартой Интел вылет терминала если во время оптимизации кликнуть на график оптимизации пр.мышкой контекстное меню "Показать объемный график 3Д"   (проверил даже если оптимизация закончилась, все стоит - клик по 3Д - вылет терминала)

Сообщите пожалуйста, какая у Вас видеокарта.

  1. Попробуйте открыть график для эксперта
    input int X;
input int Y;
  
double OnTester(void)
  {
   if(X && Y)
      return((double)"nan");
   return(X || Y);
  }
    X и Y от 0, до 1

  2. Попробуйте обновить драйвер видеокарты
 
Ilyas:

Сообщите пожалуйста, какая у Вас видеокарта.

  1. Попробуйте открыть график для эксперта
    X и Y от 0, до 1 

создал эксперта в котором только указанные Вами строки (вообще больше ничего нет)

запустил генетическую оптимизацию, появилось окно графика оптимизации, по клику пр.мышкой "обьемный график 3Д" - вылет терминала, остановил оптимизаицю кликнул пр.мышкой ... - вылет терминала

Ilyas:
  1. Попробуйте обновить драйвер видеокарты

там обновлять нечего, Вин10-64 удалила при установке драйвера встроенной видеокарты  которые шли с материнкой и установила свои драйвера, после чего появилась иконка в трее один в один как была

видеокарта Intel® HD Graphics 4400 , Windows 10 - 64 bit, сборка 1903

на ПК по сути ничего кроме родных драйверов и лиц. виндовс не установлено, защитник виндовс включен, в свойствах системы и диспетчере устройств конфликтов нет.... вроде даже не знаю, что с ПК может быть не так - все работает все устраивает, попробую 3Д тест кокой в сети найти и запустить

 
Igor Makanu:

создал эксперта в котором только указанные Вами строки (вообще больше ничего нет)

запустил генетическую оптимизацию, появилось окно графика оптимизации, по клику пр.мышкой "обьемный график 3Д" - вылет терминала, остановил оптимизаицю кликнул пр.мышкой ... - вылет терминала

там обновлять нечего, Вин10-64 удалила при установке драйвера встроенной видеокарты  которые шли с материнкой и установила свои драйвера, после чего появилась иконка в трее один в один как была

видеокарта Intel® HD Graphics 4400 , Windows 10 - 64 bit, сборка 1903

на ПК по сути ничего кроме родных драйверов и лиц. виндовс не установлено, защитник виндовс включен, в свойствах системы и диспетчере устройств конфликтов нет.... вроде даже не знаю, что с ПК может быть не так - все работает все устраивает, попробую 3Д тест кокой в сети найти и запустить

Для отрисовки 3D графика в терминале используется DX11

 
Ilyas:

Для отрисовки 3D графика в терминале используется DX11

подозреваю, что если Вин10 регулярно скачивает все обновления, то ДХ11 работает?

вот скачал и запустил первый найденный тест https://www.passmark.com/products/performancetest/download.php

тест прошел полностью, и какие то космические корабли летали даже ))), тест приатачил,

и вот ссылку теста получил https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565

Файлы:
Intel_HD4400.txt  2 kb
 

А где вообще это меню 3D?


 
Vladimir Karputov:

А где вообще это меню 3D?


в бете версии МТ5


 
Igor Makanu:

в бете версии МТ5


А то я не знаю :). Вопрос не к Вам. 

 
Vladimir Karputov:

А где вообще это меню 3D?


Должно быть как минимум 2 оптимизируемых параметра. Тогда будут пункты 2D и 3D

