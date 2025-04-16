Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Igor Makanu:
UPD:
добавил сегодня во входные параметры эксперта "новую возможность группировки параметров через input group" - 2 шт, при оптимизации не было проблем, а как оказалось вот этот input group не дает работать теперь одиночному тестированию - выше написал
убрал из входных параметров input group - все работает, тестирует, оптимизация, все ОК
не корректно input group работают
Спасибо. Разберёмся
Спасибо. Разберёмся
прилетело обновление 2167:
- все равно из за использования "новую возможность группировки параметров через input group" - не запускается одиночное тестирование (вернее работает один раз, повторный тест - Tester cannot get inputs for pass 7fedaf38b0cb3a8e )
- на ПК со встроенной видеокартой Интел вылет терминала если во время оптимизации кликнуть на график оптимизации пр.мышкой контекстное меню "Показать объемный график 3Д" (проверил даже если оптимизация закончилась, все стоит - клик по 3Д - вылет терминала)
прилетело обновление 2167:
- на ПК со встроенной видеокартой Интел вылет терминала если во время оптимизации кликнуть на график оптимизации пр.мышкой контекстное меню "Показать объемный график 3Д" (проверил даже если оптимизация закончилась, все стоит - клик по 3Д - вылет терминала)
Сообщите пожалуйста, какая у Вас видеокарта.
X и Y от 0, до 1
Сообщите пожалуйста, какая у Вас видеокарта.
X и Y от 0, до 1
создал эксперта в котором только указанные Вами строки (вообще больше ничего нет)
запустил генетическую оптимизацию, появилось окно графика оптимизации, по клику пр.мышкой "обьемный график 3Д" - вылет терминала, остановил оптимизаицю кликнул пр.мышкой ... - вылет терминала
там обновлять нечего, Вин10-64 удалила при установке драйвера встроенной видеокарты которые шли с материнкой и установила свои драйвера, после чего появилась иконка в трее один в один как была
видеокарта Intel® HD Graphics 4400 , Windows 10 - 64 bit, сборка 1903
на ПК по сути ничего кроме родных драйверов и лиц. виндовс не установлено, защитник виндовс включен, в свойствах системы и диспетчере устройств конфликтов нет.... вроде даже не знаю, что с ПК может быть не так - все работает все устраивает, попробую 3Д тест кокой в сети найти и запустить
создал эксперта в котором только указанные Вами строки (вообще больше ничего нет)
запустил генетическую оптимизацию, появилось окно графика оптимизации, по клику пр.мышкой "обьемный график 3Д" - вылет терминала, остановил оптимизаицю кликнул пр.мышкой ... - вылет терминала
там обновлять нечего, Вин10-64 удалила при установке драйвера встроенной видеокарты которые шли с материнкой и установила свои драйвера, после чего появилась иконка в трее один в один как была
видеокарта Intel® HD Graphics 4400 , Windows 10 - 64 bit, сборка 1903
на ПК по сути ничего кроме родных драйверов и лиц. виндовс не установлено, защитник виндовс включен, в свойствах системы и диспетчере устройств конфликтов нет.... вроде даже не знаю, что с ПК может быть не так - все работает все устраивает, попробую 3Д тест кокой в сети найти и запустить
Для отрисовки 3D графика в терминале используется DX11
Для отрисовки 3D графика в терминале используется DX11
подозреваю, что если Вин10 регулярно скачивает все обновления, то ДХ11 работает?
вот скачал и запустил первый найденный тест https://www.passmark.com/products/performancetest/download.php
тест прошел полностью, и какие то космические корабли летали даже ))), тест приатачил,
и вот ссылку теста получил https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565
А где вообще это меню 3D?
А где вообще это меню 3D?
в бете версии МТ5
в бете версии МТ5
А то я не знаю :). Вопрос не к Вам.
А где вообще это меню 3D?
Должно быть как минимум 2 оптимизируемых параметра. Тогда будут пункты 2D и 3D