Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 12
У вас какой процессор?
Есть у меня такое подозрение. Когда на intel-е работал никаких багов не было. Сейчас на AMD, памяти дохрена, два SSD стоят и всё равно подглючивает.
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz
вчера тестил, вот ПК https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565
Основной рабочий компьютер на процессоре FX-8350 - 24 гигабайта ОЗУ, проблем и багов нет - работает без ресета кварталами - ресетит при скачке напряжения или ином сбое в сети. Ну и проблем с тестами нет никаких....
Странно ...
Вы правильно всё поняли? Тормоза не в тестах, а визуальном режиме тестирования, когда скорость выкрутить на максимум.
Понял правильно, странно, что есть сомнения.
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz
вчера тестил, вот ПК https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565
У Вас отличный винчестер. Проверьте именно винчестер и настройки в BIOS режима работы - надо что б был AHCI!
Значит дело не в процессоре
да, хард отстойный, вся его заслуга, что большой, ну и ... новый достался на халяву, но ... как всегда..., хотя три года тоже срок, раньше не замечал, в разъездах был, за комп толком не садился
вот протестил хард
Это нормальные показатели - не в нем дело - смотрите БИОС :)
выше написал, скорее всего так и есть - использую MT4Order, она в лог все пишет пи тесте, а на большой скорости хард начинает ресурсы поджирать, а когда слив депозита, то писать больше нечего, вот и оживает все
MT4Orders ничего не пишет. Совсем. Торговые операции пишет сам Тестер.
тогда приплыли, хард виноват теперь однозначно!
Это нормальные показатели - не в нем дело - смотрите БИОС :)
проверил, стояло, но воткнул еще для уверенности Aggressive LPМ - On
ЗЫ: не обращал раньше внимания, есть вБИОСе подписи портов, есть SATA6 и и SATA3 и в скобках цвет указан, видимо, чтобы на материнке найти - есть ли разница в цифре 6 и 3 ?
тогда приплыли, хард виноват теперь однозначно!
Проверьте скорость одиночного прохода без визуализации и при оптимизации - при оптимизации лога нет просто и тогда станет ясно, HDD или нет.
ЗЫ: не обращал раньше внимания, есть вБИОСе подписи портов, есть SATA6 и и SATA3 и в скобках цвет указан, видимо, чтобы на материнке найти - есть ли разница в цифре 6 и 3 ?
SATA6 - такого нет - сложно представить, что у Вас там, скорей всего разная скорость для разных портов - стандарта SATA II и SATA III - как раз 6мб/с.
Посмотрел спецификацию, так и есть
Intel® H81 chipset :Втыкайте в желтый получается.
2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow
2 x SATA 3Gb/s port(s),