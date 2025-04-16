Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 12

Sergey Chalyshev:

У вас какой процессор?

Есть у меня такое подозрение. Когда на intel-е работал никаких багов не было. Сейчас на AMD, памяти дохрена, два SSD стоят и всё равно подглючивает.

Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz

вчера тестил, вот ПК https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565

 
Aleksey Vyazmikin:

Основной рабочий компьютер на процессоре FX-8350 - 24 гигабайта ОЗУ, проблем и багов нет - работает без ресета кварталами - ресетит при скачке напряжения или ином сбое в сети. Ну и проблем с тестами нет никаких....

Странно ...

Вы правильно всё поняли? Тормоза не в тестах, а визуальном режиме тестирования, когда скорость выкрутить на максимум.

 
Igor Makanu:

Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz

вчера тестил, вот ПК https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565

Значит дело не в процессоре
 
Sergey Chalyshev:

Странно ...

Вы правильно всё поняли? Тормоза не в тестах, а визуальном режиме тестирования, когда скорость выкрутить на максимум.

Понял правильно, странно, что есть сомнения.

 
Igor Makanu:

Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz

вчера тестил, вот ПК https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=127754841565

У Вас отличный винчестер. Проверьте именно винчестер и настройки в BIOS режима работы - надо что б был AHCI!

 
Sergey Chalyshev:
Значит дело не в процессоре

да, хард отстойный, вся его заслуга, что большой, ну и ... новый достался на халяву, но ... как всегда..., хотя  три года тоже срок, раньше не замечал, в разъездах был, за комп толком не садился

вот протестил хард


 
Igor Makanu:

да, хард отстойный, вся его заслуга, что большой, ну и ... новый достался на халяву, но ... как всегда..., хотя  три года тоже срок, раньше не замечал, в разъездах был, за комп толком не садился

вот протестил хард


Это нормальные показатели - не в нем дело - смотрите БИОС :)

 
Igor Makanu:

выше написал, скорее  всего так и есть - использую MT4Order, она в лог все пишет пи тесте, а на большой скорости хард начинает ресурсы поджирать, а когда слив депозита, то писать больше нечего, вот и оживает все

MT4Orders ничего не пишет. Совсем. Торговые операции пишет сам Тестер.

 
fxsaber:

MT4Orders ничего не пишет. Совсем. Торговые операции пишет сам Тестер.

тогда приплыли, хард виноват теперь однозначно!

Aleksey Vyazmikin:

Это нормальные показатели - не в нем дело - смотрите БИОС :)

проверил, стояло, но воткнул еще для уверенности Aggressive LPМ - On


ЗЫ:  не обращал раньше внимания, есть  вБИОСе подписи портов, есть SATA6 и и SATA3 и в скобках цвет указан, видимо, чтобы на материнке найти - есть ли разница в цифре 6 и 3 ?

 
Igor Makanu:

тогда приплыли, хард виноват теперь однозначно!

Проверьте скорость одиночного прохода без визуализации и при оптимизации - при оптимизации лога нет просто и тогда станет ясно, HDD или нет.

Igor Makanu:


ЗЫ:  не обращал раньше внимания, есть  вБИОСе подписи портов, есть SATA6 и и SATA3 и в скобках цвет указан, видимо, чтобы на материнке найти - есть ли разница в цифре 6 и 3 ?

SATA6 - такого нет - сложно представить, что у Вас там, скорей всего разная скорость для разных портов - стандарта SATA II и SATA III - как раз 6мб/с.

Посмотрел спецификацию, так и есть

Intel® H81 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow
2 x SATA 3Gb/s port(s),

Втыкайте в желтый получается.
