Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
разгон памяти или процессора не делал?
у меня на -0,1v процессора во всевозможных тестерах нет ошибок, а PUBG крашится, MT не проверял, добавил питание на один шаг и крашей нет
Все на стандартных частотах, и ранее этого не возникало. Да и сейчас оптимизация идет - это какое то неконтролируемое переполнение памяти, вероятно.
Мне этот кеш понравился
Жаль только, что единственным отличием тестов является время. Был бы браузер по кешам одиночных прогонов. Когда каждая запись в виде графического виджета показывает характер кривой баланса и основные показатели. По аналогии с этим
Тогда ориентироваться по кешу было бы ГОРАЗДО удобнее. Ну и удалять записи из кеша - напрашивается функционал.
Да, очень неплохо было бы. Но это требует большой работы, так что трудно ждать этого от МК. А вот хотя бы просто добавить custom result и пару других важнейших характеристик - легко.
переключил в 3Д... ну как бы интересно, но что то опять пошло не так - кликаю мышкой появляется курсор, чтобы повернуть 3Д - не вращает ни как, видеокарта NVidia
и какой то баг с основной панелью тестера, при первом запуске скрыл иконку изменить в МЕ и рядом "шестеренку" на половину, а полосы прокрутки не отобразились, потянул за верхний край панели тестера и лишь тогда появились полосы прокрутки
запустил билд 2160 на ПК - тестер - генетическая оптимизация, появилось окно графика оптимизации
кликнул контекстное меню 3Д - терминал вылетает, записей в логах нет
ПК со встроенной видеокартой Интел:
Terminal MetaTrader 5 x64 build 2160 started (MetaQuotes Software Corp.)
Terminal Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, Memory: 4241 / 8061 Mb, Disk: 464 / 730 Gb, GMT+4
проверил несколько раз - вылетает сразу при клике "Объемный график 3Д", остальные режимы работают
билд 2160
вкладка оптимизация воооообще не обновляется во время генетики, но если кликнуть на агенты потом обратно оптимизация - обновит данные
таймер бы хоть раз в 2-3 секунды добавили, чтобы обновлять эту вкладку
билд 2160
вкладка оптимизация воооообще не обновляется во время генетики, но если кликнуть на агенты потом обратно оптимизация - обновит данные
таймер бы хоть раз в 2-3 секунды добавили, чтобы обновлять эту вкладку
Да, я писал про прошлые билды. Причем в некоторых случаях обновляет. Наверное, когда остаются свободные такты процессора. Надо по таймеру обновлять, а не в свободное время.
выдает такие ошибки компиляции
Баг компилятора в том, что совсем не указывается, где ошибка.
Поэтому очень долго искал ее, т.к. была в глубокой... mqh-файле. По итогу ошибка в том, что указана пятерка (см. исходник), а ее не должно быть.
Попала она вот по этой причине
ME специально предлагает ошибочные варианты, а потом еще не может сообщить, где в огромном коде эта ошибка. Возможно ли полностью извлечь из подсказки MQL5_*-варианты?
Вот такой код
выдает такие ошибки компиляции
Баг компилятора в том, что совсем не указывается, где ошибка.
Поэтому очень долго искал ее, т.к. была в глубокой... mqh-файле. По итогу ошибка в том, что указана пятерка (см. исходник), а ее не должно быть.
Попала она вот по этой причине
ME специально предлагает ошибочные варианты, а потом еще не может сообщить, где в огромном коде эта ошибка. Возможно ли полностью извлечь из подсказки MQL5_*-варианты?
Спасибо за сообщение.
Изменения/исправления внесены.
ME специально предлагает ошибочные варианты
тоже писал, что автоподстановка стала работать не корректно https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page58#comment_13249867
ЗЫ: и в новых билдах автоподстановка стала работать с подлагиваниями, я в курсе, что при работе с несколькими файлами МЕ не совсем хорошо работает, но сейчас даже в пределах одного инклудника автоподстановка имен переменных может перестать работать в любой момент - т.е. сначала работает, а потом те переменные которые в одном файле описаны перестают появляться в подсказке - лечится компиляцией проекта, потом через некоторое время опять перестает работать
запустил билд 2160 на ПК - тестер - генетическая оптимизация, появилось окно графика оптимизации
кликнул контекстное меню 3Д - терминал вылетает, записей в логах нет
ПК со встроенной видеокартой Интел:
Terminal MetaTrader 5 x64 build 2160 started (MetaQuotes Software Corp.)
Terminal Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, Memory: 4241 / 8061 Mb, Disk: 464 / 730 Gb, GMT+4
проверил несколько раз - вылетает сразу при клике "Объемный график 3Д", остальные режимы работают
еще один вылет терминала билд 2160 нашел
закончил генетическую оптимизацию, запустил тест, затем закрыл все чарты и закрыл терминал
через час запустил терминал, кликнул иконку "шестеренка" и выбрал в контекстном меню Single test result в нем выбрал последний (по времени) тест и вместо теста терминал закрылся, записей в логах нет
повторно запустил терминал, кликнул иконку "шестеренка" и выбрал в контекстном меню Single test result в нем выбрал последний (по времени) тест - этот же тест запустился и прошел как положено
очень не стабильный билд 2160
повторно запустил терминал, кликнул иконку "шестеренка" и выбрал в контекстном меню Single test result в нем выбрал последний (по времени) тест - этот же тест запустился и прошел как положено
Что значит "этот же тест запустился"?
Тест не должен был запуститься, просто все данные от этого теста должны загрузиться из кеш-файла