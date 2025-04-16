Попробуйте Auslogics Driver Updater. 

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 15
Попробуйте, действительно в RAM создать диск и закинуть туда терминал по минимуму - будут фризы или нет?
не хотел, но все таки установил Dataram RAMDisk бесплатную версию, соблазнился, что не нужно разбираться с софтом, действительно в один клик создал диск
запустил визуальное тестирование, ползунок не залипает, но на максимальной скорости чарт рывками двигается - если нет ордеров то мгновенный сдвиг чарта, на Вин 7 было плавно
Тогда похоже на разную работу с очередями записи на диск у 10ки и 7ки. Возможно принудительное частое скидывание лога помогло бы, но плюс ли это для HDD - не факт...
Видимо просто надо аккуратно пользоваться ползунком :) Со своей стороны для разработчиков обращу внимание, что в MT4 можно по кнопке клавиатуры "Pause" приостановить тест, а в MT5 работает только пробел, и то когда панель управление процессом оптимизации активна, что доставляет часто неудобства - хорошо бы сделать постановку на паузу в любой момент.
Видимо просто надо аккуратно пользоваться ползунком :)
сделаю еще проще, просто перезагружусь в Вин7 - в мае установил второй ОС, оказалось, что Вин10 мой сканер не поддерживает и не собирается поддерживать никогда, вот теперь и второе применение Вин7 - MT5
Для сканера можно попробовать программу VueScan - она использует свои драйвера для многих сканеров.
пройдено уже, сканер VueScan находит и работает с ним, но только в черно белом режиме, а в цветном вместо белого бледно фиолетовый
была еще идея на виртуальную машину сканер подвесить, но что то не заладилось, usb-порты не пробросились под Win10
в общем оказалось, что быстрее потратить 30 минут на установку второй ОС Вин7, чем заниматься увлекательными квестами с поиском информации по интернету
хард то терабайтник, а на Вин7 достаточно менее 10Гб места, окно выбора ОС при запуске ПК от Вин10 - в графическом режиме, вот такое:
Понятно, значит не всё идеально, я пробовал програмку под разные сканеры Epson - все очень хорошо было, на самом деле мне её порекомендовали производители, когда я обратился на их сайт в недоумении по вопросу отсутствия драйверов под Windows 7.
драйвера под Вин7-32 и Вин7 -64 на сайте производителя сканера есть
в Вин10 по непонятным причинам решили не поддерживать TWAIN , искал инфу, в основном и производители "типа решили" не поддерживать старые устройства - т.е. некий мелкий всемирный заговор произошел )))
ну, а выкидывать сканер и покупать новый, который нужен раз в полгода школьнику, совсем не резон
Попробуйте Auslogics Driver Updater.
драйвера под Вин7-32 и Вин7 -64 на сайте производителя сканера есть
в Вин10 по непонятным причинам решили не поддерживать TWAIN , искал инфу, в основном и производители "типа решили" не поддерживать старые устройства - т.е. некий мелкий всемирный заговор произошел )))
ну, а выкидывать сканер и покупать новый, который нужен раз в полгода школьнику, совсем не резон
Тогда действительно - это выход из ситуации.
не буду. дело не в драйверах, условно рабочий вариант с VueScan работает
имхо, это очередной виток когда Майкрософт своими ноу хау работает напрямую с производителями железа, было такое в начале 2000 - х, у многих еще прекрасно работала Win95, и не было смысла переходить на Win98, Майкрософт всех принудила на Win98 перейти ибо производители железа не стали выпускать дрова под Win95 - я новую видюху купил, был в шоке, что вместо нового апгрейда получил новую проблему - пришлось на Win98 переползать