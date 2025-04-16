Попробуйте Auslogics Driver Updater. 

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 15

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Попробуйте, действительно в RAM создать диск и закинуть туда терминал по минимуму - будут фризы или нет?

не хотел, но все таки установил Dataram RAMDisk бесплатную версию, соблазнился, что не нужно разбираться с софтом, действительно в один клик создал диск

запустил визуальное тестирование, ползунок не залипает, но на максимальной скорости чарт рывками двигается - если нет ордеров то мгновенный сдвиг чарта, на Вин 7 было плавно 

 
Igor Makanu:

не хотел, но все таки установил Dataram RAMDisk бесплатную версию, соблазнился, что не нужно разбираться с софтом, действительно в один клик создал диск

запустил визуальное тестирование, ползунок не залипает, но на максимальной скорости чарт рывками двигается - если нет ордеров то мгновенный сдвиг чарта, на Вин 7 было плавно 

Тогда похоже на разную работу с очередями записи на диск у 10ки и 7ки. Возможно принудительное частое скидывание лога помогло бы, но плюс ли это для HDD - не факт...

Видимо просто надо аккуратно пользоваться ползунком :) Со своей стороны для разработчиков обращу внимание, что в MT4 можно по кнопке клавиатуры "Pause" приостановить тест, а в MT5 работает только пробел, и то когда панель управление процессом оптимизации активна, что доставляет часто неудобства - хорошо бы сделать постановку на паузу в любой момент.

 
Aleksey Vyazmikin:

Видимо просто надо аккуратно пользоваться ползунком :) 

сделаю еще проще, просто перезагружусь в Вин7 - в мае установил второй ОС, оказалось, что Вин10 мой сканер не поддерживает и не собирается поддерживать никогда, вот теперь и второе применение Вин7 - MT5 
 
Igor Makanu:
сделаю еще проще, просто перезагружусь в Вин7 - в мае установил второй ОС, оказалось, что Вин10 мой сканер не поддерживает и не собирается поддерживать никогда, вот теперь и второе применение Вин7 - MT5 

Для сканера можно попробовать программу VueScan - она использует свои драйвера для многих сканеров.

 
Aleksey Vyazmikin:

Для сканера можно попробовать программу VueScan - она использует свои драйвера для многих сканеров.

пройдено уже, сканер VueScan находит и работает с ним, но только в черно белом режиме, а в цветном вместо белого бледно фиолетовый

была еще идея на виртуальную машину сканер подвесить, но что то не заладилось, usb-порты не пробросились под Win10

в общем оказалось, что быстрее потратить 30 минут на установку второй ОС Вин7, чем заниматься увлекательными квестами с поиском информации по интернету

хард то терабайтник, а на Вин7 достаточно менее 10Гб места, окно выбора ОС при запуске ПК от Вин10 - в графическом режиме, вот такое:


 
Igor Makanu:

пройдено уже, сканер VueScan находит и работает с ним, но только в черно белом режиме, а в цветном вместо белого бледно фиолетовый

была еще идея на виртуальную машину сканер подвесить, но что то не заладилось, usb-порты не пробросились под Win10

в общем оказалось, что быстрее потратить 30 минут на установку второй ОС Вин7, чем заниматься увлекательными квестами с поиском информации по интернету

хард то терабайтник, а на Вин7 достаточно менее 10Гб места, окно выбора ОС при запуске ПК от Вин10 - в графическом режиме, вот такое:


Понятно, значит не всё идеально, я пробовал програмку под разные сканеры Epson - все очень хорошо было, на самом деле мне её порекомендовали производители, когда я обратился на их сайт в недоумении по вопросу отсутствия драйверов под Windows 7.

 
Aleksey Vyazmikin:

Понятно, значит не всё идеально, я пробовал програмку под разные сканеры Epson - все очень хорошо было, на самом деле мне её порекомендовали производители, когда я обратился на их сайт в недоумении по вопросу отсутствия драйверов под Windows 7.

драйвера под Вин7-32 и Вин7 -64 на сайте производителя сканера есть

в Вин10 по непонятным причинам решили не поддерживать TWAIN , искал инфу, в основном и производители "типа решили" не поддерживать старые устройства - т.е. некий мелкий всемирный заговор произошел )))

ну, а выкидывать сканер и покупать новый, который нужен раз в полгода школьнику, совсем не резон

[Удален]  
Igor Makanu:

драйвера под Вин7-32 и Вин7 -64 на сайте производителя сканера есть

в Вин10 по непонятным причинам решили не поддерживать TWAIN , искал инфу, в основном и производители "типа решили" не поддерживать старые устройства - т.е. некий мелкий всемирный заговор произошел )))

ну, а выкидывать сканер и покупать новый, который нужен раз в полгода школьнику, совсем не резон

Попробуйте Auslogics Driver Updater. 

 
Igor Makanu:

драйвера под Вин7-32 и Вин7 -64 на сайте производителя сканера есть

в Вин10 по непонятным причинам решили не поддерживать TWAIN , искал инфу, в основном и производители "типа решили" не поддерживать старые устройства - т.е. некий мелкий всемирный заговор произошел )))

ну, а выкидывать сканер и покупать новый, который нужен раз в полгода школьнику, совсем не резон

Тогда действительно - это выход из ситуации.

 
Сергей Таболин:

Попробуйте Auslogics Driver Updater. 

не буду. дело не в драйверах, условно рабочий вариант с VueScan работает

имхо, это очередной виток когда Майкрософт своими ноу хау работает напрямую с производителями железа, было такое в начале 2000 - х, у многих еще прекрасно работала Win95, и не было смысла переходить на Win98, Майкрософт всех принудила на Win98 перейти ибо производители железа не стали выпускать дрова под Win95 - я новую видюху купил, был в шоке, что вместо нового апгрейда получил новую проблему - пришлось на Win98 переползать

1...8910111213141516
Новый комментарий