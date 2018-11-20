Тест нагрузки при одновременной работе нескольких МТ5. Печаль.
Купите видеокарту.
Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5
Renat Fatkhullin, 2016.12.15 12:13
Не забудьте про хорошую современную графическую карту, так как от нее сильно зависит скорость отрисовки чартов и нагрузка на CPU.
Обязательно 64 битные версии Метатрейдер 5 и память от 8 гб.
Причем тут видеокарта?
Вы же видите что процессор не справляется. Для МТ5 вообще не нужна мощная видеокарта, в нем нет 3D графики.
Про этот пост Рената я помню.
Я и купил хорошую современную графическую карту (конечно не для супер игр, а для терминала чем она плоха, комп летает, графика и тестовые игры изумительны), и кстати, она вообще не нагружается при работе с пятью МТ5, иначе бы вентиляторы начинали бы крутиться как в нагрузочных тестах с видеоиграми.
Попробуйте отключить внешнюю видеокарту, и отключить все энергосберегающие функции процессора в биосе.
по такой схеме можно и PCI ssd за 100 тыщ порекомендовать, и почему бы не 2 игровые geforce последнего поколения ))
у меня такой же проц и 1070 видуха(8 гб) и 32 гига оперативки,
2016.12.22 17:53:40.176 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz, RAM: 18470 / 32684 Mb, HDD: 565558 / 1907721 Mb, GMT+02:00
загрузка точно такая же. прямиком такая же :-)
от 2 - 6 %
но примерно через 2 минуты запуска, падает и прыгает от 0 до 2%
почитайте мою тему, по загрузке проца
https://www.mql5.com/ru/forum/99230
там стоит система АМД 9 лет которой, старенькая 560 Ti (1 GB) и 14 гиг оперативки
запустил 30 графиков на i7-6700, в развернутом виде:
в свернутом виде мт5 терминала:
Я бы предпочел ,чтобы терминал был менее красивым, до примитивного уровня, но потреблял на свою работу ресурсов около 0. Это же профессиональный терминал? Тут приоритет- скорость!
Когда люди покупают грузовики, они же не из-за дизайна их берут, а из экономической целесообразности. Вот меня поэтому тоже расстраивает количество ресурсов, потребляемое голым терминалом.
Хотя я понимаю, что исходя из маркетинговых исследований и целевой аудитории, красота является приоритетом.
Есть предложение для разработчиков, где-то в глубине настроек, чтобы никто не видел, сделать галочку, которая будет переводить терминал в максимально бюджетный вариант, чтобы загрузка проца в простое была около 0, без видеокарты.
