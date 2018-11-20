Тест нагрузки при одновременной работе нескольких МТ5. Печаль.

Новый комментарий
 

Здравствуйте.

Исходные данные:

1. Intel Core i7 6700, матерь MSI H110M Pro-D, видеокарта MSI Geforce GTX 1060 3gb, Память 16 GB, SSD диск 240 GB, Windows 10 pro x64. Нагрузочный тест системы и оборудования пройден на отлично. Установлены все последние обновления, начиная от чипсета, всех биосов до дров видеокарты.

2. Пять одновременно запущенных МТ5, в каждом открыто 25 графиков на которых ничего не установлено.

Виндос без лишнего ПО, свежеустановленный. Терминалы также только установлены, в них ничего не делалось.


Смотрим нагрузку на процессор.  

На первой картинке все терминалы запущены, но находятся в свернутом состоянии 


На второй картинке все терминалы находятся в развернутом состоянии 

 

 

Также можно заметить, что если запустить по порядку три МТ5 в развернутом состоянии, потом запустить четвертый, тоже в развернутом, то начинает тормозить графика - тормозят всплывающие подсказки на графике, в разделах меню, где выпадающие списки подменю не выпадают и т.д.

Делал подобный тест в МТ4 - там нагрузка на проц в 8-10 раз меньше!! ничего не тормозит в т.ч. в развернутом состоянии.

Первое, что приходит в голову, что что-то не то с графикой или  у меня или у МТ5, т.к. если развернуть все МТ5 нагрузка в разы увеличивается, также при 4-х развернутых МТ5 проблемы с всплывающими подсказками и т.д.

 

Главный вопрос - как снизить нагрузку на процессор?

1) может ПК не подходит? но тогда если покупать оборудование еще дороже, то слишком дорого будет обходиться этот МТ5 и его использование может оказаться сомнительным.

2) может что-то можно сделать в настройках виндос, оборудования и т.д., как-то пошаманить... 

3) может проблема в самом терминале и разработчики уже трудятся над этим?

 

помогите чем можете ) 

p.s.

1) в виндос поставил настройки на максимальное быстродействие (в разделе система-доп. параметры и в разделе энергосбережение) - бестолку

2) число макс. баров в окне стоит 5000 

 

Купите видеокарту.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5

Renat Fatkhullin, 2016.12.15 12:13

Не забудьте про хорошую современную графическую карту, так как от нее сильно зависит скорость отрисовки чартов и нагрузка на CPU.

Обязательно 64 битные версии Метатрейдер 5 и память от 8 гб.


 
Vladimir Karputov:

Купите видеокарту.


Причем тут видеокарта?

Вы же видите что процессор не справляется. Для МТ5 вообще не нужна мощная видеокарта, в нем нет 3D графики.

 
Vladimir Karputov:

Купите видеокарту.


Про этот пост Рената я помню. 

Я и купил хорошую современную графическую карту (конечно не для супер игр, а для терминала чем она плоха, комп летает, графика и тестовые игры изумительны), и кстати, она вообще не нагружается при работе с пятью МТ5, иначе бы вентиляторы начинали бы крутиться как в нагрузочных тестах с видеоиграми. 

 
Serhios:

Про этот пост Рената я помню. 

Я и купил хорошую современную графическую карту, и кстати, она вообще не нагружается при работе с пятью МТ5, иначе бы вентиляторы начинали бы крутиться как в нагрузочных тестах с видеоиграми. 

Попробуйте отключить внешнюю видеокарту, и отключить все энергосберегающие функции процессора в биосе.
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Купите видеокарту.


по такой схеме можно и PCI ssd за 100 тыщ порекомендовать, и почему бы не 2 игровые geforce последнего поколения ))
 
Sergey Chalyshev:
Попробуйте отключить внешнюю видеокарту, и отключить все энергосберегающие функции процессора в биосе.
можно попробовать, но встроенная в процессор "видеокарта" гораздо слабее..
 
Maxim Dmitrievsky:
по такой схеме можно и PCI ssd за 100 тыщ порекомендовать, и почему бы не 2 игровые geforce последнего поколения ))
и я о том же :)  ... неужели массовый пользователь будет выкладывать за комп огромные деньги и то не факт, что МТ5 будет летать ) 
 

у меня такой же проц и 1070 видуха(8 гб) и 32 гига оперативки,

2016.12.22 17:53:40.176 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, Intel Core i7-6700  @ 3.40GHz, RAM: 18470 / 32684 Mb, HDD: 565558 / 1907721 Mb, GMT+02:00


загрузка точно такая же. прямиком такая же :-)

от 2 - 6 %

но примерно через 2 минуты запуска, падает и прыгает от 0 до 2% 

 

 


почитайте мою тему, по загрузке проца 

https://www.mql5.com/ru/forum/99230

 

там стоит система АМД 9 лет которой, старенькая 560 Ti (1 GB) и 14 гиг оперативки  

 

запустил 30 графиков на i7-6700, в развернутом виде:

в свернутом виде мт5 терминала:

 

 
Serhios:

Здравствуйте.

Исходные данные:

1. Intel Core i7 6700, матерь MSI H110M Pro-D, видеокарта MSI Geforce GTX 1060 3gb, Память 16 GB, SSD диск 240 GB, Windows 10 pro x64. Нагрузочный тест системы и оборудования пройден на отлично. Установлены все последние обновления, начиная от чипсета, всех биосов до дров видеокарты.

2. Пять одновременно запущенных МТ5, в каждом открыто 25 графиков на которых ничего не установлено.

Виндос без лишнего ПО, свежеустановленный. Терминалы также только установлены, в них ничего не делалось.


Смотрим нагрузку на процессор.  

На первой картинке все терминалы запущены, но находятся в свернутом состоянии 


На второй картинке все терминалы находятся в развернутом состоянии 

 

 

Также можно заметить, что если запустить по порядку три МТ5 в развернутом состоянии, потом запустить четвертый, тоже в развернутом, то начинает тормозить графика - тормозят всплывающие подсказки на графике, в разделах меню, где выпадающие списки подменю не выпадают и т.д.

Делал подобный тест в МТ4 - там нагрузка на проц в 8-10 раз меньше!! ничего не тормозит в т.ч. в развернутом состоянии.

Первое, что приходит в голову, что что-то не то с графикой или  у меня или у МТ5, т.к. если развернуть все МТ5 нагрузка в разы увеличивается, также при 4-х развернутых МТ5 проблемы с всплывающими подсказками и т.д.

 

Главный вопрос - как снизить нагрузку на процессор?

1) может ПК не подходит? но тогда если покупать оборудование еще дороже, то слишком дорого будет обходиться этот МТ5 и его использование может оказаться сомнительным.

2) может что-то можно сделать в настройках виндос, оборудования и т.д., как-то пошаманить... 

3) может проблема в самом терминале и разработчики уже трудятся над этим?

 

Не только мне, но многим людям нужно работать с несколькими терминалами - помогите чем можете )

 

p.s. в виндос поставил настройки на максимальное быстродействие (в разделе система-доп. параметры и в разделе энергосбережение) - бестолку

Я бы предпочел ,чтобы терминал был менее красивым, до примитивного уровня, но потреблял на свою работу ресурсов около 0. Это же профессиональный терминал? Тут приоритет- скорость!

Когда люди покупают грузовики, они же не из-за дизайна их берут, а из экономической целесообразности. Вот меня поэтому тоже расстраивает количество ресурсов, потребляемое голым терминалом.

Хотя я понимаю, что исходя из маркетинговых исследований и целевой аудитории, красота является приоритетом. 

Есть предложение для разработчиков, где-то в глубине настроек, чтобы никто не видел, сделать галочку, которая будет переводить терминал в максимально бюджетный вариант, чтобы загрузка проца в простое была около 0, без видеокарты. 

 
Maxim Romanov:

Я бы предпочел ,чтобы терминал был менее красивым, до примитивного уровня, но потреблял на свою работу ресурсов около 0. Это же профессиональный терминал? Тут приоритет- скорость!

Когда люди покупают грузовики, они же не из-за дизайна их берут, а из экономической целесообразности. Вот меня поэтому тоже расстраивает количество ресурсов, потребляемое голым терминалом.

Хотя я понимаю, что исходя из маркетинговых исследований и целевой аудитории, красота является приоритетом. 

Есть предложение для разработчиков, где-то в глубине настроек, чтобы никто не видел, сделать галочку, которая будет переводить терминал в максимально бюджетный вариант, чтобы загрузка проца в простое была около 0, без видеокарты. 

Отключите интернет - и нагрузка терминала упадёт до нуля, почти.
1234
Новый комментарий