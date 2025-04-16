Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле там сложнее - каждая ячейка содержит массив значений, который зависит еще от остальных параметров. А цвет выбирается только по самому максимальному значению в этом пространстве.
Хм... Интересно...
Я сейчас вижу хорошие перспективы одномерных графиков для выявления устойчивых параметров. На мой взгляд, чем больше площадь под кривой значений по данному параметру - тем устойчивее это значение параметра.
Однако, довольно часто бывают взаимосвязанные параметры (пример - триггер и уровень безубытка), которые было бы удобно точно так же исследовать на двумерном графике. Но, если на одномерном площади фигур под кривыми достаточно легко сравниваются визуально, то сделать тоже самое для двумерного цветного графика уже не так просто. Ну... что-то буду придумывать.
На самом деле там сложнее - каждая ячейка содержит массив значений, который зависит еще от остальных параметров. А цвет выбирается только по самому максимальному значению в этом пространстве.
Вот, кстати, идея на будущее: при нажатии на ячейку 2D таблицы результатов открывать окошко с подробностями.
Для кастомных символов тоже бы не плохо добавить возможность заполнения этих полей:
Категория
Биржа
Комиссия
Что касается комиссии для тестера, если тест проводится по прибыли в пипсах.
То предлагаю добавить комиссию в пипсах на сторону или круг.
То есть рядом с чекбоксом прибыль в пипсах, добавить поле для ввода количества пипсов затрачиваемых на комиссию.
Эти пипсы вычитать из каждой сделки.
А для прибыли в деньгах, поле ввода комиссии в деньгах.
Тест без комиссии это не серьёзно, комиссия сильно влияет на конечный результат стратегии и её тест.
Чего наделали в поледнем билде, у меня индикаторы просто перестали адекватно работать.
Вот такое например в индикаторе не работает, как было 0 так и остается 0. Потом с буферами какое то наложение происходит, они получают те же самые данные, причем не все а как то выборочно, кусками. 100% в коде нигде не присваивается одно и тоже значение на одном и том же баре.
Чего наделали в поледнем билде, у меня индикаторы просто перестали адекватно работать.
Вот такое например в индикаторе не работает, как было 0 так и остается 0. Потом с буферами какое то наложение происходит, они получают те же самые данные, причем не все а как то выборочно, кусками. 100% в коде нигде не присваивается одно и тоже значение на одном и том же баре.
А не пробовали поставить 10.0? Ведь функция ждёт вещественное число.
пробовал и EMPTY_VALUE ставить, ну не хочет он массиву задавать значение по умолчанию, а если попытаться принудительно в коде задавать эти значения, то они воспринимаются как цена и рисует там допустим стрелки.
Проблема появилась в последних обновлениях, раньше такого не было.
Для кастомных символов тоже бы не плохо добавить возможность заполнения этих полей:
Категория
Биржа
Комиссия
.
прилетело обновление на билд 2160
запустил оптимизацию в тестере, окно графика оптимизации открылось там где чарты открываются, пробовал разными способами вернуть в низ во вкладки - не нашел
новая фича появилась или баг?
.... не знаю, удобно это или нет... в общем не понятно как сделать как было раньше?
Мне этот кеш понравился
Жаль только, что единственным отличием тестов является время. Был бы браузер по кешам одиночных прогонов. Когда каждая запись в виде графического виджета показывает характер кривой баланса и основные показатели. По аналогии с этим
Тогда ориентироваться по кешу было бы ГОРАЗДО удобнее. Ну и удалять записи из кеша - напрашивается функционал.