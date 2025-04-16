Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 10
Уже исправили, сегодня будет релиз.
прилетело обновление 2169
ура! заработало!
ЗЫ: удивлен, что на встроенной видеокарте даже при оптимизации 3Д график плавно вращается, хотя во время оптимизации на компе подлагивает все - тот же Хром фоновые страницы даже не открывает и работает с лагами
Обычно релизом называют стабильную версию...
Как я понял это всё же бета?
ув. Волшебник!
Насколько мне реально загадать желание: "хочу, чтобы ползунок скорости визуального тестирования можно было (каким то чудом!!!) сдвинуть от крайнего правого положения, в котором он(ползунок) зависает намертво, при тесте на ПК с медленным жестким диском! "
и... получить эту нужную штуку хотя бы к Новому Году.
Терминал не плох, но ползунок скорости визуального тестирования..... даже не хочу писать, что говорю в слух
ЗЫ: уточню новый это 2020, а то мало ли.... 2030 тож не плох
А просто нажать на паузу и поменять скорость не пробовали?
У Вас же поддержка 3D реализована в полной мере в процессоре, чему удивляться - там и игрушки начала 2000 будут отлично работать.
А просто нажать на паузу и поменять скорость не пробовали?
да все уже пробовал и выяснил, в чем проблема: на ноуте был обычный хард. и ноут слабоват для МТ5, там был такой баг, заменил хард на SSD- все проблема ушла, а на ПК хард очень тугой, и эта проблема... ну это реально проблема - если случайно в крайнее правое положение сдвинешь ползунок, все... пиши пропало - бары летят, кликай куда хочешь, ничего не активно
да кстати, очень "радует" ситуация, что ползунок скорости запоминает свое положение... ну чтобы порадоваться при следующем визуальном тесте если забыл по окончании первого теста отодвинуть ползунок скорости хотя бы на пару делений влево.... запускаешь еще раз визуальное тестирование на полной скорости и понеслось! ((((
От харда не зависит. У меня давно ssd стоят, но проблема существует с самого появления тестера МТ5 на свет. В последних билдах стало чуток получше, но все равно зависает и никакие кнопки не помогают. Или ждать когда завершится тестирование, или убить процесс тестера.
даже не знаю, на довольно слабом ноуте этот баг сейчас не воспроизводится после замены на SSD, могу и ползунок отодвинуть (ну не совсем уж гладко работает если с десяток ордеров в тестере), но точно могу сейчас и кнопку пауза нажать и потом спокойно ползунок сдвинуть - в общем работать можно, на ПК... беда в общем, ПК без проблемный, вот хард беда, но халявному новому харду в скорость не заглядывают ))) - менять на SSD совсем неохота, на несколько дней разного рода установок и переустановок - просто не хочу этим заниматься
Странно, у меня как то не хочет воспроизводится проблема. А что даже пауза не нажимается?
даже не знаю как написать....НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЕТСЯ ЕСЛИ ПОЛЗУНОК СЛУЧАЙНО ВПРАВО В КРАЙ СДВИНУЛ!!! .... НИЧЕГО - значит ни одна из кнопок, и даже окно визуализатора с барами будет стоять на месте, только время в окне обзора рынка будет бешено цифрами перебирать
а если ползунок, на пару делений не доходя до края, отодвинуть, то нормально все будет, и кнопки пауза/стоп будут работать и бары и ордера будут открываться/закрываться - ну в общем все будет как должно было работать
UPD: проверил н анеторгующем советнике этот баг - а ползунок скорости без проблем работает, а сели поставить эксперта с десятком открытых ордеров - ну не работает!!!!
ЗЫ: работает на эксперте с десятком ордеров... но тогда когда депозит сольет!