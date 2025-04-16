Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 14
А при визуализации сколько тест идет - на много медленней? А советник попроще - без логов каких либо, стандартный MACD пробовали?
MACD пробовал работает без проблем!
совсем забыл, а у меня то и Вин 7 есть, вот запустил в Вин7
хм, по моему дело и не в харде вроде как... нужно будет МТ5 в Вин7 запустить на ПК
все проблема с подклинившим ползунком решена -ПК не виноват, хард тоже...
установил в Вин7-64 МТ5 - билд 2169
скопировал из Вин10 папку MQL5
запустил тест в визуальном тестировании, сколько не двигал ползунок - все ОК, работает как часы, ничего не подлагивает, все кнопки доступны, график теста с 3500 ордеров за год на максимальной скорости менее минуты - ползунок скорости работает вообще без лагов!
ЗЫ: вот и весь сказ про Вин10.... не работает как задумано уже сколько лет (((
Забавно, а я пока идет оптимизация скопировал новую копию терминала на винчестер и запустил MACD - от него как раз у меня есть эффект подвисания, но как бы всё очень быстро пролетает, а потом пауза и отчет - думаю это нормально. А вот мой советник, с десятком индикаторов идет плавненько - я его везде и тестировал...
Возможно на борту антивирусник или какое умное фоновое копирование от Windows... там надо все левые службы убивать, особенно в десятке...
Возможно на борту антивирусник или какое умное фоновое копирование от Windows... там надо все левые службы убивать, особенно в десятке...
антивирусник от Вин10 - Защитник Вин, когда он хард грызет вижу светодиод на лицевой панели ПК, тесты все запускал когда нет обращения к харду
там проблема глубже, часто когда ползунок залипнет в крайнем положении, после окончания теста на шкале ползунка будут бледные надписи медленнее - быстрее, при нормальной работе этих надписей нет
и проблема, скорее всего, не в логах, а в чарте - он просто стоит на месте, а когда тест закончится - будут все сделки нарисованы
имхо какие то траблы с WinForm (или что там Метаквоты используют)
как писал выше в Вин7 все четко - чарт бары с сумасшедшей скоростью формирует, сделки открывает и отображает на чарте, ползунок адекватно себя ведет
ЗЫ: опять запустил тест харда в Вин10 - скорость чтения почти в 2 раза ниже чем в Вин7!!!
Попробуйте, действительно в RAM создать диск и закинуть туда терминал по минимуму - будут фризы или нет?
И, может нужны драйвера на мать в win10 дополнительные - смотрели у производителя?
Попробуйте, действительно в RAM создать диск и закинуть туда терминал по минимуму - будут фризы или нет?
И, может нужны драйвера на мать в win10 дополнительные - смотрели у производителя?
не хочу больше экспериментировать, проблема явная в Вин10, драйвера посмотрю, но там минимум что может быть не так, Вин10 устанавливается немного по другому чем Вин7.
На ноуте не давно переустанавливал - устанавливаешь Вин7 с родного диска, затем диск с драйверами, потом обновляешься до Вин10, после установки Вин10 будет сообщения о несовместимости некоторых драйверов и об их удалении из системы, а потом Вин10 сама устанавливает удаленные драйвера, причем не как раньше в Вин7 совместимые драйвера от Майкрософт, а от производителя - у меня на ноуте видеокарта NVidia, Вин10 сама установила драйвера с панелью управления в трее от NVidia - в общем процесс установки актуальных драйверов возможен сейчас и без участия пользователя, устанавливается все на внешний вид от производителя (интеловские значки в трее, значки блютуз и программа блютуз... в общем все что было в Вин7 установлено руками, потом само переустановится в Вин10, устанавливается через обновление системы, появится сообщение о новых обновлениях, смотришь, а там удаленные ранее драйвера появились, соглашаешься и все само установится
ЗЫ: по описанной проблеме, есть предположение, что ресурсы процессора в Вин10 по другому сейчас выделяются, чисто субьективно - запускал оптимизацию советника в Вин10 - время оптимизации при запуске 1ч40 мин, потом минут через 10 будет около 2ч 00 минут расчетное время генетики. А запускал вчера в Вин7 этот же билд и этот же советник, там при запуске сразу 2ч 00 минут, а потом нарастает время до 2ч 50 минут - вот и подозреваю, что эти фризы это неравномерное распределение приоритетов между выполняющимися процессами в Вин10.
Т.е. типа оптить лучше в Вин10, а визуализатором баловаться в Вин7 )))) - хотя субъективно все это, проверять лень
ЗЫ: по описанной проблеме, есть предположение, что ресурсы процессора в Вин10 по другому сейчас выделяются, чисто субьективно - запускал оптимизацию советника в Вин10 - время оптимизации при запуске 1ч40 мин, потом минут через 10 будет около 2ч 00 минут расчетное время генетики. А запускал вчера в Вин7 этот же билд и этот же советник, там при запуске сразу 2ч 00 минут, а потом нарастает время до 2ч 50 минут - вот и подозреваю, что эти фризы это неравномерное распределение приоритетов между выполняющимися процессами в Вин10.
На генетике легко нарваться на проходы, где количество сделок/ордеров зашкаливает. С определенного порога этот pass начинает жутко тормозить. Поэтому крайне рекомендую ставить ограничитель на количество записей в истории торгов. Если есть превышение - TesterStop. Если достигнута определенная просадка - TesterStop. И т.д. Это позволяет значительно ускорить процесс Оптимизации.
Выдрал
Оценку количества ордеров ни в коем случае нельзя делать по анализу истории торгов. Потому что History-функции - это те еще тормоза. В исходнике выделил место, как это делаю бесплатно. Т.е. ориентируюсь на номер тикета. Если он большой, значит история явно переполнена.
Посмотрите винт этим - CrystalDiskInfo.
Спасибо попробую!
А без этого шаманства у вас проявляется баг?
Так сложилось, что у меня Windows 8.1 постоянно наблюдаю этот баг уже давно. Да и не только с этим ползунком. Иногда пауза глючит и другие элементы в тестере. бывает что окно сделок глючит. Одна надежда, что когда нить отображение и возможности тестера доведут до уровня мт4 хотя бы. Очень не хватает возможностей ставить линии, индикаторы, шаблоны и т.д.