Винт и процессор не причем,
почти всё на максимуме.
В чем тогда тормоза, у кого еще этот баг присутствует?
Алексей, на вас вся надежда, т.к. у вас нет багов, равняемся на вас ))
Пока отличие в том, что у меня Windows 7 :)
Пока отличие в том, что у меня Windows 7 :)
Проверьте скорость одиночного прохода без визуализации и при оптимизации - при оптимизации лога нет просто и тогда станет ясно, HDD или нет.
SATA6 - такого нет - сложно представить, что у Вас там, скорей всего разная скорость для разных портов - стандарта SATA II и SATA III - как раз 6мб/с.
с оптимизацией нет проблем, давно проверяю, тестирует на ядро год менее чем за 5 секунд - знаю т.к. вижу принты INIT_PARAMETERS_INCORRECT - сам делал
одиночный прогон без визуализации, ну если около 3500 сделок за год, то секунды 3-4 рисует график
да и в визуализаторе не сказал бы что слишком медленно, на М1 тест день около минуты проходит даже с записью в лог и с десятком открытых ордеров
а не могли бы Вы тест харда сделать CrystalDiskMark 6 - я им тестил выше
fxsaber, 2019.09.16 14:11
Запускаю такой батник в папке Терминала один раз после перезагрузки компа.
После этого log-файлы не создаются. На глаз пока не заметил тормозов со стороны Тестера. Вроде, рабочее решение.
А при визуализации сколько тест идет - на много медленней? А советник попроще - без логов каких либо, стандартный MACD пробовали?
Сейчас на AMD у меня оптимизация на винчестере - первоначально я пробовал на SSD... А на ноутбуке могу попробовать, чуть позже выложу.
Вот HDD, если что.
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 6.0.0 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 85.202 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 99.642 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.779 MB/s [ 190.2 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 1.042 MB/s [ 254.4 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.737 MB/s [ 179.9 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.778 MB/s [ 189.9 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.560 MB/s [ 136.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.713 MB/s [ 174.1 IOPS]
Test : 1024 MiB [F: 92.5% (462.6/500.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2019/10/04 22:44:20
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Хммм, ну может у меня действительно тормозит на HDD, проверю чуть позже... но на ноуте то проблемы нет.
Спасибо попробую!
А без этого шаманства у вас проявляется баг?
Igor Makanu, 2019.10.04 19:03
ув. Волшебник!
Насколько мне реально загадать желание: "хочу, чтобы ползунок скорости визуального тестирования можно было (каким то чудом!!!) сдвинуть от крайнего правого положения, в котором он(ползунок) зависает намертво, при тесте на ПК с медленным жестким диском! "
и... получить эту нужную штуку хотя бы к Новому Году.
Терминал не плох, но ползунок скорости визуального тестирования..... даже не хочу писать, что говорю в слух
ЗЫ: уточню новый это 2020, а то мало ли.... 2030 тож не плох
Вот ноутбучный винчестер
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 48.943 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 48.632 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.540 MB/s [ 131.8 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 1.104 MB/s [ 269.5 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.524 MB/s [ 127.9 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.076 MB/s [ 262.7 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.420 MB/s [ 102.5 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.133 MB/s [ 276.6 IOPS]
Test : 1024 MiB [C: 66.5% (98.8/148.6 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2019/10/04 23:03:03
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
У меня тоже Win7
Ещё я запускаю все в портативном режиме.