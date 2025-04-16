Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 13

Винт и процессор не причем,

tempo

почти всё на максимуме.

В чем тогда тормоза, у кого еще этот баг присутствует?

Алексей, на вас вся надежда, т.к. у вас нет багов, равняемся на вас ))

 
Пока отличие в том, что у меня Windows 7 :)

 
У меня тоже Win7
 
Aleksey Vyazmikin:

Проверьте скорость одиночного прохода без визуализации и при оптимизации - при оптимизации лога нет просто и тогда станет ясно, HDD или нет.

SATA6 - такого нет - сложно представить, что у Вас там, скорей всего разная скорость для разных портов - стандарта SATA II и SATA III - как раз 6мб/с.

с оптимизацией нет проблем, давно проверяю, тестирует на ядро год менее чем за 5 секунд - знаю т.к. вижу принты INIT_PARAMETERS_INCORRECT - сам делал

одиночный прогон без визуализации, ну если около 3500 сделок за год, то секунды 3-4 рисует график

да и в визуализаторе не сказал бы что слишком медленно, на М1 тест день около минуты проходит даже с записью в лог и с десятком открытых ордеров


а не могли бы Вы тест харда сделать CrystalDiskMark 6 - я им тестил выше

 
Так работаю с Тестером.

fxsaber, 2019.09.16 14:11

Запускаю такой батник в папке Терминала один раз после перезагрузки компа.

rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки.
imdisk -a -o awe -s 3M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


После этого log-файлы не создаются. На глаз пока не заметил тормозов со стороны Тестера. Вроде, рабочее решение.

 
А при визуализации сколько тест идет - на много медленней? А советник попроще - без логов каких либо, стандартный MACD пробовали?

Сейчас на AMD у меня оптимизация на винчестере - первоначально я пробовал на SSD... А на ноутбуке могу попробовать, чуть позже выложу.

Вот HDD, если что.

-----------------------------------------------------------------------

CrystalDiskMark 6.0.0 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo

                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/

-----------------------------------------------------------------------

* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]

* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes


   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :    85.202 MB/s

  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    99.642 MB/s

  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.779 MB/s [    190.2 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     1.042 MB/s [    254.4 IOPS]

  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.737 MB/s [    179.9 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.778 MB/s [    189.9 IOPS]

  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.560 MB/s [    136.7 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.713 MB/s [    174.1 IOPS]


  Test : 1024 MiB [F: 92.5% (462.6/500.0 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]

  Date : 2019/10/04 22:44:20

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

 
Хммм, ну может у меня действительно тормозит на HDD, проверю чуть позже... но на ноуте то проблемы нет.

 

Спасибо попробую!

А без этого шаманства у вас проявляется баг?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга

Igor Makanu, 2019.10.04 19:03

ув. Волшебник!

Насколько мне реально загадать желание: "хочу, чтобы ползунок скорости визуального тестирования можно было (каким то чудом!!!) сдвинуть от крайнего правого положения, в котором он(ползунок) зависает намертво, при тесте на ПК с медленным жестким диском! "

и... получить эту нужную штуку хотя бы к Новому Году.

Терминал не плох, но ползунок скорости визуального тестирования..... даже не хочу писать, что говорю в слух

ЗЫ: уточню новый это 2020, а то мало ли.... 2030 тож не плох


 

Вот ноутбучный винчестер


-----------------------------------------------------------------------

CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo

                          Crystal Dew World : https://crystalmark.info/

-----------------------------------------------------------------------

* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]

* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes


   Sequential Read (Q= 32,T= 1) :    48.943 MB/s

  Sequential Write (Q= 32,T= 1) :    48.632 MB/s

  Random Read 4KiB (Q=  8,T= 8) :     0.540 MB/s [    131.8 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q=  8,T= 8) :     1.104 MB/s [    269.5 IOPS]

  Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :     0.524 MB/s [    127.9 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     1.076 MB/s [    262.7 IOPS]

  Random Read 4KiB (Q=  1,T= 1) :     0.420 MB/s [    102.5 IOPS]

 Random Write 4KiB (Q=  1,T= 1) :     1.133 MB/s [    276.6 IOPS]


  Test : 1024 MiB [C: 66.5% (98.8/148.6 GiB)] (x5)  [Interval=5 sec]

  Date : 2019/10/04 23:03:03

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

 
Sergey Chalyshev:
У меня тоже Win7

Ещё я запускаю все в портативном режиме.

