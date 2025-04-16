Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 11

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

даже не знаю как написать....НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЕТСЯ ЕСЛИ ПОЛЗУНОК СЛУЧАЙНО ВПРАВО В КРАЙ СДВИНУЛ!!! .... НИЧЕГО  - значит ни одна из кнопок, и даже окно визуализатора с барами будет стоять на месте, только время в окне обзора рынка будет бешено цифрами перебирать


а если ползунок, на пару делений не доходя до края, отодвинуть, то нормально все будет, и кнопки пауза/стоп будут работать и бары и ордера будут открываться/закрываться - ну в общем все будет как должно было работать

Проверил на ноутбуке с процессором m450 - с обычным HDD - проблема не наблюдается... Поэтому нужно ещё умудриться её воспроизвести получается.

 
Aleksey Vyazmikin:

есть предположение, что в лог пишу данные по ордерами и модификациям с ними - как раз и сходится, что от скорости харда все зависит!

 
Igor Makanu:

ЗЫ: работает на эксперте с десятком ордеров... но тогда когда депозит сольет!

Эмм, депозит надо слить что б баг воспроизвести - не понял...

 
Aleksey Vyazmikin:

Странно, у меня как то не хочет воспроизводится проблема. А что даже пауза не нажимается?

Igor Makanu:

UPD: проверил н анеторгующем советнике этот баг - а ползунок скорости без проблем работает, а сели поставить эксперта с десятком открытых ордеров - ну не работает!!!!

ЗЫ: работает на эксперте с десятком ордеров... но тогда когда депозит сольет!

Какой у вас процессор?

Может еще надо в этих настройках поколдовать?

с

 
Igor Makanu:

У меня то ж логи по сотни мегабайт, но вроде успевает... Может просто проблема с HDD - у него какая скорость записи по факту?

 
Sergey Chalyshev:

Какой у вас процессор?

Может еще надо в этих настройках поколдовать?


Я на ноутбуке эти настройки не трогал вообще.

 
Aleksey Vyazmikin:

выше написал, скорее  всего так и есть - использую MT4Order, она в лог все пишет пи тесте, а на большой скорости хард начинает ресурсы поджирать, а когда слив депозита, то писать больше нечего, вот и оживает все


Sergey Chalyshev:

да нет, все работает без проблем, хард точно тупит - я знаю его, поэтому и файл подкачки фиксированный ставлю, иначе после загрузки Винды минут 10 будет с ума все сходить..... жалко выкинуть, вернее есть ему место вместо внешнего харда где фотки дома собирают, а тот WD на 400Гб в ПК воткнуть... а смысл? - все равно систему переустанавливать, тогда лучше сразу SSD ставить.... ладно, подумаю

 
Igor Makanu:

Ага, значит понятно - длинные очереди, медленная скорость, малый буфер - в этом видимо и тормоза...

Я в последнее время для компьютеров под оптимизацию беру HDD на 500 за 500 рублей б/у SATA 3, стараюсь с буфером 32 мегабайта.

А винчестер в каком режиме работает - AHCI или IDE?

Кстати, переустанавливать виндовс необязательно - можно просто образ скопировать, по идеи должно работать.

 
Aleksey Vyazmikin:

С вами всё понятно, процессор intel

Igor Makanu:

У вас какой процессор?

Есть у меня такое подозрение. Когда на intel-е работал никаких багов не было. Сейчас на AMD, памяти дохрена, два SSD стоят и всё равно подглючивает.

 
Sergey Chalyshev:

Основной рабочий компьютер на процессоре FX-8350 - 24 гигабайта ОЗУ, проблем и багов нет - работает без ресета кварталами - ресетит при скачке напряжения или ином сбое в сети. Ну и проблем с тестами нет никаких....

