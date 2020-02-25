не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 5

Не надо этот раздел оставлять таким пустым.

Можно было хотя бы там написать что:  "Платежная система временно не работает . . . . . . . . . "

Наверно очень многие уже обращаются в Сервисдеск.  Не все пользователи читают форум.   



 

Переключение платежных систем на ввод мы произвели вчера.

На вывод методы включим в понедельник после исправления технических накладок.

Извините за задержки и неудобства, пожалуйста. 

 
Fast235:

разок заблокируют на месяц, объяснишь им где взял, их в основном интересуют террористы и периодические поступления с разных счетов, да и скорее всего кто-то уже раньше тебя объяснит банку по этим счета

напомнило русско-китайскую таможню, на которой я был раз 100, когда возвращаешься из китая можно вывезти все кроме что-то типа народных ценностей, на второй стороне - ты что охренел - это все нельзя, но если развернуться и наоборот зайжать картина полностью противоположная

это к тому что банк с радостью примет деньги из-за рубежа

Вот и не хочется сталкиваться с разного рода блокировками, и дело не в объяснениях - валютному контролю требуются документы. Если все пойдет через банк, то есть смысл открывать ИП, и тут опять нужны нормальные документы...

Я вообще за народ переживаю, сам то денег не вывожу.

 
Aleksey Vyazmikin:

мало тебе что условия рынка не в твою пользу, еще и налог хочешь заплатить) должно быть хороший робот

 
Fast235:

VAT это есть налог. Походу все сейчас платить будут. И как я понял это на плечах заказчика. 

Интересно хоть какой стране :) Так как не со всеми странами действует договор о предотвращении двойного налогообложения. 

 
Fast235:

Выбор же между 13% и 6%, а может выгодней будет и схемы с учетом расходов - тут надо смотреть детали бизнеса.

Если обороты пойдут через банк, то налоговая может дотянуться - чисто от скуки, особенно если прозрачное нарушение.

 
Arkadii Zagorulko:

VAT это есть налог. Походу все сейчас платить будут. И как я понял это на плечах заказчика. 

Интересно хоть какой стране :) Так как не со всеми странами действует договор о предотвращении двойного налогообложения. 

Что это за скрин такой?

Надо понять, что за налоги - 19% похоже на НДС.

Подтвердить двойное налогообложение будет сложно - нужна справка из страны, в которой осуществлено было налогообложение - оригинал при этом.

В разных странах так же по разному определяется место получения дохода, в том числе от вида дохода зависит.

И, если в РФ выплачиваешь вознаграждение иностранцу за границей, то должен удержать ещё и налог на доход (налог на прибыль). Учитывая это, многие заказчики рискуют не выполнить требование законодательства РФ.

 
Fast235:

мало тебе что условия рынка не в твою пользу, еще и налог хочешь заплатить) должно быть хороший робот

Если бы ещё их по назначению использовали... 


 
Aleksey Vyazmikin:

Скрин с заказа в фрилансе. 

 
Arkadii Zagorulko:

Скрин с заказа в фрилансе. 

Тогда хотелось бы услышать комментарии представителей MQ, что там за налог удерживают у Заказчика.

