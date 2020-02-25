не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 5
Не надо этот раздел оставлять таким пустым.
Можно было хотя бы там написать что: "Платежная система временно не работает . . . . . . . . . "
Наверно очень многие уже обращаются в Сервисдеск. Не все пользователи читают форум.
Переключение платежных систем на ввод мы произвели вчера.
На вывод методы включим в понедельник после исправления технических накладок.
Извините за задержки и неудобства, пожалуйста.
разок заблокируют на месяц, объяснишь им где взял, их в основном интересуют террористы и периодические поступления с разных счетов, да и скорее всего кто-то уже раньше тебя объяснит банку по этим счета
напомнило русско-китайскую таможню, на которой я был раз 100, когда возвращаешься из китая можно вывезти все кроме что-то типа народных ценностей, на второй стороне - ты что охренел - это все нельзя, но если развернуться и наоборот зайжать картина полностью противоположная
это к тому что банк с радостью примет деньги из-за рубежа
Вот и не хочется сталкиваться с разного рода блокировками, и дело не в объяснениях - валютному контролю требуются документы. Если все пойдет через банк, то есть смысл открывать ИП, и тут опять нужны нормальные документы...
Я вообще за народ переживаю, сам то денег не вывожу.
мало тебе что условия рынка не в твою пользу, еще и налог хочешь заплатить) должно быть хороший робот
мало тебе что условия рынка не в твою пользу, еще и налог хочешь заплатить) должно быть хороший робот
VAT это есть налог. Походу все сейчас платить будут. И как я понял это на плечах заказчика.
Интересно хоть какой стране :) Так как не со всеми странами действует договор о предотвращении двойного налогообложения.
мало тебе что условия рынка не в твою пользу, еще и налог хочешь заплатить) должно быть хороший робот
Выбор же между 13% и 6%, а может выгодней будет и схемы с учетом расходов - тут надо смотреть детали бизнеса.
Если обороты пойдут через банк, то налоговая может дотянуться - чисто от скуки, особенно если прозрачное нарушение.
Что это за скрин такой?
Надо понять, что за налоги - 19% похоже на НДС.
Подтвердить двойное налогообложение будет сложно - нужна справка из страны, в которой осуществлено было налогообложение - оригинал при этом.
В разных странах так же по разному определяется место получения дохода, в том числе от вида дохода зависит.
И, если в РФ выплачиваешь вознаграждение иностранцу за границей, то должен удержать ещё и налог на доход (налог на прибыль). Учитывая это, многие заказчики рискуют не выполнить требование законодательства РФ.
мало тебе что условия рынка не в твою пользу, еще и налог хочешь заплатить) должно быть хороший робот
Скрин с заказа в фрилансе.
Тогда хотелось бы услышать комментарии представителей MQ, что там за налог удерживают у Заказчика.