не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 31

Новый комментарий
 
Andrii Djola:

а хоть примерные сроки какие?

это можно ждать годами, как систему лс

 

УРА!

Удалось вывести на виртуальную карту QIWI.

Карту система QIWI выпустила мгновенно после регистрации в системе и оплаты 99 руб.

Перевод из MQ на эту карту тоже мгновенно.

Процент драконовский, счет ограничен 15000 руб, но на безрыбье и рак рыбой считается. Ограничения на счете можно расширить путем идентификации личности.

скрин1

скрин2


Огромное спасибо @Artyom Trishkin и @Andrey F. Zelinsky за моральную поддержку и конструктивные идеи!

 
Renat Fatkhullin:

К сожалению, нет.

Это не согласуется с нашей бухгалтерской системой на новом юридическом лице.

Как вариант, вы можете отправлять деньги на карточки, открытые через Webmoney.

https://cards.web.money/ru/products/faq


Как понять это?

Пожалуйста, объясните более подробно?

Спасибо.

 
Shukurjon Beknazarov:

https://cards.web.money/ru/products/faq


Как понять это?

Пожалуйста, объясните более подробно?

Спасибо.

что сложного то?) вы можете пользоваться картой виза от вебмоней только если переводите деньги с кошелька вебмоней на визу.сразу на визу из других систем не получится вывести.

 
Vadim Zotov:

УРА!

Удалось вывести на виртуальную карту QIWI.

Карту система QIWI выпустила мгновенно после регистрации в системе и оплаты 99 руб.

Перевод из MQ на эту карту тоже мгновенно.

Процент драконовский, счет ограничен 15000 руб, но на безрыбье и рак рыбой считается. Ограничения на счете можно расширить путем идентификации личности.


Огромное спасибо @Artyom Trishkin и @Andrey F. Zelinsky за моральную поддержку и конструктивные идеи!

сейчас виртуальные карты есть практически у каждого банка и платёжных систем)

 
Pavel Malyshko:

сейчас виртуальные карты есть практически у каждого банка и платёжных систем)

Но далеко не каждый банк работает с гражданами непризнанных республик. А проблема была как раз в этом. Она теперь, надеюсь, разрешена.

 
Pavel Malyshko:

что сложного то?) вы можете пользоваться картой виза от вебмоней только если переводите деньги с кошелька вебмоней на визу.сразу на визу из других систем не получится вывести.

не получил ответ этого:

Как вариант, вы можете отправлять деньги на карточки, открытые через Webmoney

Все равно спасибо...

 
Shukurjon Beknazarov:

не получил ответ этого:

Как вариант, вы можете отправлять деньги на карточки, открытые через Webmoney

насколько помню, у вебмани есть и реальные карты, кроме виртуальных.
И вот на них, по идее, можно получать переводы.

 
Taras Slobodyanik:

насколько помню, у вебмани есть и реальные карты, кроме виртуальных.
И вот на них, по идее, можно получать переводы.

да есть,карту можно заказать у вебмани пластиковую

 
Artyom Trishkin:

Но далеко не каждый банк работает с гражданами непризнанных республик. А проблема была как раз в этом. Она теперь, надеюсь, разрешена.

Как она будет разрешена, я смогу сказать спустя некоторое время, когда доберусь до их офиса и попробую пройти идентификацию. При регистрации и выпуске карточки QIWI не спрашивает даже имя и фамилию, достаточно одного телефонного номера. Но похоже, что идентификация у них серьёзная - нужно лично приходить с паспортом.

1...242526272829303132333435363738...43
Новый комментарий