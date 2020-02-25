не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 31
а хоть примерные сроки какие?
это можно ждать годами, как систему лс
К сожалению, нет.
Это не согласуется с нашей бухгалтерской системой на новом юридическом лице.Как вариант, вы можете отправлять деньги на карточки, открытые через Webmoney.
https://cards.web.money/ru/products/faq
что сложного то?) вы можете пользоваться картой виза от вебмоней только если переводите деньги с кошелька вебмоней на визу.сразу на визу из других систем не получится вывести.
сейчас виртуальные карты есть практически у каждого банка и платёжных систем)
Но далеко не каждый банк работает с гражданами непризнанных республик. А проблема была как раз в этом. Она теперь, надеюсь, разрешена.
что сложного то?) вы можете пользоваться картой виза от вебмоней только если переводите деньги с кошелька вебмоней на визу.сразу на визу из других систем не получится вывести.
да есть,карту можно заказать у вебмани пластиковую
Но далеко не каждый банк работает с гражданами непризнанных республик. А проблема была как раз в этом. Она теперь, надеюсь, разрешена.
Как она будет разрешена, я смогу сказать спустя некоторое время, когда доберусь до их офиса и попробую пройти идентификацию. При регистрации и выпуске карточки QIWI не спрашивает даже имя и фамилию, достаточно одного телефонного номера. Но похоже, что идентификация у них серьёзная - нужно лично приходить с паспортом.