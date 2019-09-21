Скальпинг. Где вы ставите Stoploss?

Приветствую вас, друзья!

Я не использую стратегию скальпинга или пипсовки. Но мне интересно, как люди которые применяют эти методы, определяют момент и место закрытия своей убыточной сделки. Очевидно, что рынок очень зашумлён, и короткий стоп цена будет выносить раз за разом. Длинный стоп или его отсутствие может однажды принести большой убыток. А ещё и спред поджимает.

Мои сделки длятся от 1 до 3 дней. Приведу пример выхода из убыточной позиции:

Стоп я устанавливаю далеко, примерно в 200 пунктах. Этот стоп практически никогда не срабатывает. Когда цена пошла против позиции, я жду окончания волны, и закрываю позицию на откате, минимизировав расстояние между открытием и закрытием.

А как работать с убыточными сделками в  скальпинге? Напишите, пожалуйста о своём опыте, желательно с иллюстрацией. Очень интересно узнать, спасибо.

Aleksei Stepanenko:


Никак, прилетит чёрный лебедь и разом накроет все волны, шумы, суперстратегии и тактики , хоть скальпинг хоть долгосрок
 
Vladimir Baskakov:
 и разом накроет все волны
Пока выглядит не очень оптимистично :)
Aleksei Stepanenko:
Пока выглядит не очень оптимистично :)
Даже без лебедя ваши 200 пунктов это тьфу, не успеете моргнуть даже. Какие уж тут волны, с появлением компа можно забыть про это
 
Vladimir Baskakov:

Наверное, Вы подумали не о тех 200 пунктах, и я хотел услышать примеры работы с закрытием убыточных позиций в скальпинге, а не обсуждать мою торговлю. Извините :)

Aleksei Stepanenko:


А что обсуждать, поставите близко-будет часто лось, далеко - большие потери. Нету решения
 
Vladimir Baskakov:
 Нету решения
Мне тоже так кажется. Но много людей торгует скальпингом, попадаются вообще высокочастотные торговцы. Поэтому и интересуюсь.
Скальперы не ставят стопы, они переворачиваются лимитами.
 

Стопы придумали трусы.

Правильные пацаны стопы не используют.

 
Georgiy Merts:

Стопы придумали трусы.

Правильные пацаны стопы не используют.

Если ошибся со входом, то ставлю замок. При возврате цены замок раскрывается и совокупная позиция закрывается в безубытке.

 

  trader_number_one:
Скальперы не ставят стопы, они переворачиваются лимитами.

можете нарисовать в каких местах?

Georgiy Merts:

Стопы придумали трусы.

Правильные пацаны стопы не используют.

еее :)

khorosh:

Если ошибся со входом, то ставлю замок. При возврате цены замок раскрывается и совокупная позиция закрывается в безубытке.

Как-то так?

