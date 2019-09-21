Скальпинг. Где вы ставите Stoploss?
и разом накроет все волны
Пока выглядит не очень оптимистично :)
Наверное, Вы подумали не о тех 200 пунктах, и я хотел услышать примеры работы с закрытием убыточных позиций в скальпинге, а не
обсуждать мою торговлю. Извините :)
Нету решения
Стопы придумали трусы.
Правильные пацаны стопы не используют.
Если ошибся со входом, то ставлю замок. При возврате цены замок раскрывается и совокупная позиция закрывается в безубытке.
trader_number_one:
Скальперы не ставят стопы, они переворачиваются лимитами.
можете нарисовать в каких местах?
еее :)
Если ошибся со входом, то ставлю замок. При возврате цены замок раскрывается и совокупная позиция закрывается в безубытке.
Как-то так?
Приветствую вас, друзья!
Я не использую стратегию скальпинга или пипсовки. Но мне интересно, как люди которые применяют эти методы, определяют момент и место закрытия своей убыточной сделки. Очевидно, что рынок очень зашумлён, и короткий стоп цена будет выносить раз за разом. Длинный стоп или его отсутствие может однажды принести большой убыток. А ещё и спред поджимает.
Мои сделки длятся от 1 до 3 дней. Приведу пример выхода из убыточной позиции:
Стоп я устанавливаю далеко, примерно в 200 пунктах. Этот стоп практически никогда не срабатывает. Когда цена пошла против позиции, я жду окончания волны, и закрываю позицию на откате, минимизировав расстояние между открытием и закрытием.
А как работать с убыточными сделками в скальпинге? Напишите, пожалуйста о своём опыте, желательно с иллюстрацией. Очень интересно узнать, спасибо.