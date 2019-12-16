Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210
Обновите пожалуйста библиотеку ALGLIB для MT4...
- 2013.12.18
- www.mql5.com
В MetaEditor build 2138 так и не исправили обрезку подсказки с параметрами функции.
Тему с описанием ошибки я создавал ещё в январе: https://www.mql5.com/ru/forum/298654. Никто из разработчиков не отреагировал.
- 2019.01.10
- www.mql5.com
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Marcin Konieczny, 2019.09.08 09:16
Я не уверен, что это правильное место, чтобы сообщать о проблемах с последней сборкой MT4 (сборка 1210). В любом случае, не могли бы вы взглянуть на проблему, описанную здесь:
Я не уверен, что это правильное место, чтобы сообщать о проблемах с последней сборкой MT4 (сборка 1210). Описано здесь:
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Усама Хуссейн , 2019.09.10 01:39
Всем привет,
Кто-нибудь заметит эту ошибку. Перейдите на страницу истории с Mt4 build 1210 и в подменю выберите, чтобы скрыть комментарий или включить столбец комиссии, вы увидите что-то странное.
Я надеюсь, что это прибудет в Metaquote, чтобы исправить это как можно скорее ..
С уважением
Golden4x
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее"
fxsaber, 2016.11.12 17:08
Кстати, компилятор MT4 умнее MT5
m_pixels[y*m_width+x]=(r<<16|g<<8|b<<0|255<<24) & 0xffffffff;
Просьба исправить штатную библиотеку
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence Canvas.mqh 4328 32 check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence Canvas.mqh 4328 34 check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence Canvas.mqh 4328 37 check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence Canvas.mqh 4328 39 check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence Canvas.mqh 4328 42 check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence Canvas.mqh 4328 46
Сейчас уже 1214 -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
New MetaTrader 4 Platform build 1210
Sergey Golubev, 2019.09.11 16:59
build 1214 -
Версия метатрадера 4 build 1212 от 10 сентября 2019 г.
Нельзя загрузить архив котировок длинной больше 65500 для 1 минуток. При этом максимальное количество баров истории и в окне равно 10000000
2. В metaeditor 5 build 2139 от 9 сентября 2019г.
Если переменная неправильно проверяется на равенство - то никаких ошибок при компиляции нет.
По идее должно быть:
if (sig_4==1 && sig_5==1 && sig_2==1) - без ошибок компиляции.
Но почему тогда запись if (sig_4=1 && sig_5 && sig_2==1) тоже правильная?
Версия метатрадера 4 build 1212 от 10 сентября 2019 г.
Нельзя загрузить архив котировок длинной больше 65500 для 1 минуток.
В настройках "Макс баров в истории", случайно, не это значение?
Но почему тогда запись if (sig_4=1 && sig_5 && sig_2==1) тоже правильная?
В этой записи нет ошибки.
sig_4 присваивается значение 1, а потом проверяется истинность выражения (1 && sig_5 && sig_2==1).
1 (не ноль) значит true.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210
В пятницу 6 сентября 2019 года будет выпущено обновление платформы MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.