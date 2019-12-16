Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210

В пятницу 6 сентября 2019 года будет выпущено обновление платформы MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения:

  • Оптимизированы разделы "Маркет" и "Сигналы". В новой версии витрины продуктов и сигналов работают быстрее, пользоваться встроенными торговыми сервисами стало удобнее.
  • Добавлена поддержка "Маркета", "Сигналов" и "Поиска" в Wine. Теперь пользователи Linux и Mac OS имеют доступ к самому большому магазину торговых приложений и сервису автоматического копирования сделок.
  • Улучшен поиск точек доступа для подключения к серверам брокера.
  • Обновлены и дополнены переводы интерфейса. Мы проработали каждый из 38 встроенных языков, чтобы трейдеры могли пользоваться платформой комфортно.
  • Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

 

Обновите пожалуйста библиотеку ALGLIB для MT4...

https://www.mql5.com/ru/forum/30764#comment_13074013

В MetaEditor build 2138 так и не исправили обрезку подсказки с параметрами функции.

Тему с описанием ошибки я создавал ещё в январе: https://www.mql5.com/ru/forum/298654. Никто из разработчиков не отреагировал.

Marcin Konieczny, 2019.09.08 09:16

Я не уверен, что это правильное место, чтобы сообщать о проблемах с последней сборкой MT4 (сборка 1210). В любом случае, не могли бы вы взглянуть на проблему, описанную здесь:

Я не уверен, что это правильное место, чтобы сообщать о проблемах с последней сборкой MT4 (сборка 1210). Описано здесь:

https://www.mql5.com/en/forum/321461#comment_13138271


 

Новая ошибка со сборкой 1210

Усама Хуссейн , 2019.09.10 01:39

Всем привет,

Кто-нибудь заметит эту ошибку. Перейдите на страницу истории с Mt4 build 1210 и в подменю выберите, чтобы скрыть комментарий или включить столбец комиссии, вы увидите что-то странное.

Я надеюсь, что это прибудет в Metaquote, чтобы исправить это как можно скорее ..

С уважением

Golden4x


 
После этого обновления в журнале постоянно стало выдавать unlisted error.
 

fxsaber, 2016.11.12 17:08

Кстати, компилятор MT4 умнее MT5

// MT5 молчит, MT4 предупреждает - check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence  Canvas.mqh
m_pixels[y*m_width+x]=(r<<16|g<<8|b<<0|255<<24) & 0xffffffff;

Просьба исправить штатную библиотеку

check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     Canvas.mqh      4328    32
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     Canvas.mqh      4328    34
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     Canvas.mqh      4328    37
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     Canvas.mqh      4328    39
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     Canvas.mqh      4328    42
check operator precedence for possible error; use parentheses to clarify precedence     Canvas.mqh      4328    46
 
Терминал обновился до build 1212. Пока все работает. Спасибо
 

Сейчас уже 1214 -

 

Версия метатрадера 4 build 1212 от 10 сентября 2019 г.

Нельзя загрузить архив котировок длинной больше 65500 для 1 минуток. При этом максимальное количество баров истории и в окне равно 10000000



2. В metaeditor 5 build 2139 от 9 сентября 2019г.

Если переменная неправильно проверяется на равенство - то никаких ошибок при компиляции нет.

По идее должно быть:

if (sig_4==1 && sig_5==1 && sig_2==1) - без ошибок компиляции.

Но почему тогда запись if (sig_4=1 && sig_5 && sig_2==1) тоже правильная?


 
Alexander Buldakov:

Версия метатрадера 4 build 1212 от 10 сентября 2019 г.

Нельзя загрузить архив котировок длинной больше 65500 для 1 минуток.

В настройках "Макс баров в истории", случайно, не это значение?


Alexander Buldakov:

Но почему тогда запись if (sig_4=1 && sig_5 && sig_2==1) тоже правильная?

В этой записи нет ошибки.

sig_4 присваивается значение 1, а потом проверяется истинность выражения (1 && sig_5 && sig_2==1).

1 (не ноль) значит true.

1234567
