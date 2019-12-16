Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210 - страница 2
Просьба исправить штатную библиотеку
Первая правка нужна для корректной работы нескольких советников на одном терминале.
(цвета и подсказки инвертированы, потому что у меня как раз измененная версия, а старая предлагается для обновления)
Обновился терминал до 1212, а там какие то косяки при передачи строки в функцию импортированную из DLL, запускаю 1210, все работает как часы, но обновляется до 1212 через несколько секунд, /skipupdate не помогает
В загловках вместо Content-Type: application/json какой то мусор
Причем в одном месте кода, работает, в другом, нет, голову ломал вчера весь день, откатываешься на 2010, все работает, но не долго, обновляется до 1212
Каждый раз там что то разное или вообще бракозябры, в место Content-Type: application/json
Ка
Утро вечера мудренее) сконвертил я эту строку в UTF-8 и заработало
Только щас обратил внимание, что файлы *.mq4 используют UTF-16 кодировку, раньше не обращал внимание на это, МТ4 всегда же был не юникодным, помоему раньше ANSI было
В настройках "Макс баров в истории", случайно, не это значение?
В этой записи нет ошибки.
sig_4 присваивается значение 1, а потом проверяется истинность выражения (1 && sig_5 && sig_2==1).
1 (не ноль) значит true.
Меня всегда учили:
что если на вход логического элемента "и" подается три "лог 1" то на выходе будет "лог 1"
если на вход логического элемента "и" подается хотя бы один "лог 0" то на выходе будет "лог 0"
В данном случае sig_4 принимает зачение 1. если sig_2 = 1 то условие выполняется. А с чем проверяется условие переменной sig_5? C "лог 0" или "лог 1"?
Теперь по поводу архива. Да действительно 65500 это не максимальное число архивных минуток. 66347 это максимальное число. По сравнением со вчера это число увеличилось.
Что за ошибка в МТ4, билд: 1212
Используется отправка POST-запроса с использованием DLL: HttpSendRequestW(...)
Ранее всё работало без проблем.
Обновитесь на 1214 с сервера MetaQuotes-Demo
Спасибо, ошибка / error 12150 исчезла, всё работает!
Добрый день.
Использую библиотеку для работы с INI-файлами, в которой из kernel32.dll используются 2 функции:
uint WritePrivateProfileStringW(string &lpAppName,string &lpKeyName,string &lpString,string &lpFileName);
uint GetPrivateProfileStringW(string &lpAppName,string &lpKeyName,string &lpDefault,ushort &lpReturnedString[],uint nSize,string &lpFileName);
В версии 1212 в INI-файл стал писаться всякий мусор: то текст знаками "?", то совсем не то, что было заложено в коде.
С чем это связано? Как исправить?
В 1210 еще работало нормально.
Библиотеку прикладываю.
Обновитесь на билд 1214 с сервера MetaQuotes-Demo
в метаедиторе который шел с 1212 и в 1214 перестали компилироваться проекты, если не на главном файле нажимаешь F7
Не порядок! :)