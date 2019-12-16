Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210 - страница 4
Das ist noch nicht alles Ich versuche von Version 1220 zu der Archivkopie von 1170 zurückzukehren (die stabil funktionierte). Also nein. 2 Sekunden nach dem Start der Archivversion wird das Programm automatisch auf Version 1220 aktualisiert und funktioniert wieder nicht mehr. Es war also dreimal hintereinander. Sie können also nicht zur alten Version zurückkehren.
Вы можете отклонить обновление каждый раз, когда запускаете терминал , используя Контроль учетных записей (UAC). В файле Terminal.ini (в пути к данным) измените параметр LastBuildDataPath=1220 на версию, которую вы используете (1170).
A post from the German forum / Пост с немецкого форума:
Das Terminal 1220, wie auch schon die anderen Versionen nach der 1170, öffnet fast immer mit den Tabs "Artikel" oder "Bibliothek". Das ist sehr störend und es wurde auch schon im englischsprachigen Forum gemeldet, aber eine Reaktion erfolgte nicht.
https://www.mql5.com/en/forum/321461/page7#comment_13184572
Obwohl der Parameter "TerminalTab" in der Datei terminal.ini (Benutzerprofilordner) nach dem Schließen des Terminals auf "0" (Registerkarte "Handel") gesetzt ist, wird er manchmal beim Starten des Terminals von diesem automatisch auf "9" (Registerkarte "Artikel") oder " 10 "(Registerkarte" Code Basis ") und die dann auch die entsprechende Registerkarte angezeigt! Weshalb wurde das nicht behoben oder soll dieses nervige Verhalten jetzt so sein?
Этот вариант не проходит.
Вот файл terminal.ini который был до запуска обновления. Он переименован в txt. По умолчанию параметр LastBuildDataPath=1170. Файл лежит в папке config.
После запуска терминала 1170 происходит автоматическое обновление до версии 1220. и после этого параметр в файле заменяется на LastBuildDataPath=1220
Diese Option funktioniert nicht.
Конечно, если контроль учетных записей отключен, он не будет работать.
Что такое контроль учетных записей отключен? Может быть это здесь, как на картинке ниже.
Только при этих настройках при попытке обновления у меня появляется запрос на изменение файла. Я отвечаю нет. И он после этого опять обновляет до 1220.
Терминал запускается как portable
Терминал запускается не как portable. Запускаю terminal.exe
Ошибка невозможности скачивания архива котировок больше определенной на истории пропала.
Архив скачивается для полной истории. Я думаю поскольку архив котировок качается вопрос возврата к версии 1170 снят.
Спасибо за восстановление архива котировок в версии 1220.
Та еще ладно просто обновление. Но чтобы слетали все графики, такое вижу впервые.
Это же сколько народу сольется, у кого позиции сопровождаются советником???
А представьте сколько народу это спасет от слива и лосей, гораздо больше)
Имелось в виду, установлен ли он в Program Files. Метод с UAC не сработает с Program Files.