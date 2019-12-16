Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210 - страница 6
ха, ха, очень остроумно !
но я лучше подожду следующей версии, может все, как говорят, рассосется,
а лучше вернусь на старую версию, но тут проблемы с клиентами !
куда теперь податься бедному крестьянину ?
Ну так а что ж ещё-то можно ответить на "вот не знаю, версия 1220, ..."
Больше никаких данных нет.
а никаких данных и не надо,
должна быть совместимость всех последующих новых версий с предыдущими.
если надо что-то поменять/добавить, необходимо позаботиться о работоспособности старых кодов.
Кому должна?
Если в ваших кодах есть критические ошибки, то очень хорошо, что новый компилятор их вовремя выявил.
К слову - практически никаких проблем с моими кодами при обновлениях не было. Если и появлялись незначительные неприятности, то их либо быстро исправляли к следующей бете, либо я точно знаю как от них избавиться не в ущерб моим всем кодам (ну лишь время на внесение некоторых правок естественно). Но вот чтобы прям гора, да ещё и критических - это вы уже себя вините.
ага, хорошо, само собой, сам виноват.
Здравствуйте. Нашёл ошибку в терминале. Кому-нибудь интересно?
Суть в том что удалённый ордер не перерисовывается. Уже несколько раз на разных графиках оставался ордер который был удалён. Если график развернуть, то ордер действительно исчезал.
Скрины прилагаю.
На графиках EURUSD видно ордер By Stop самый верхний. В реале его не существует. Далее скрин когда я разворачиваю пару на весь экран и ордера нет.
Скрин ниже.
График не обязательно разворачивать. Достаточно наступить на него, то-есть сделать активным. Неактивные графики не обновляются.
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210
В пятницу 6 сентября 2019 года будет выпущено обновление платформы MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Доброй ночи. Обновленный мт4 для МАК ОС все равно не работает маркет, как это исправить подскажите пожалуйста.
ObjectsTotal(0) разве не должен соответствовать тому как в mql5? странненько...
Здравствуйте. хотел скачать МТ4 но скачивается МТ5. подскажете как скачать МТ4
На сайте дилингового центра (там где Вы собираетесь торговать). MQL5.community давно прекратил раздачу старого терминала.