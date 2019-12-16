Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210 - страница 3
Alexander Buldakov:
В данном случае sig_4 принимает зачение 1. если sig_2 = 1 то условие выполняется. А с чем проверяется условие переменной sig_5? C "лог 0" или "лог 1"?
Истина \ не истина. Всё, что не ноль - истина. Аналогично записи sig_5 != 0.
"if (sig_4=1" - синтаксически запись верна (и во многих случаях очень удобна) и упрощается до 1, но все компиляторы в таком случае делают предупреждение, иначе потенциальную непреднамеренную ошибку сложно отловить.
У меня перестали работать запросы WebRequest через windows API. Приходят пустые ответы.
Кроме этого ругается на функций которые находятся в разных классах.
Раньше все работало нормально
Обновитесь на билд 1214 с сервера MetaQuotes-Demo
И как это сделать?
Лучше откатиться на 1170, пока все ошибки не вычистят.
Разрабы, ну вы даёте. Нельзя же так.
Обновилось до версии 1220.
Не могу закачать архив по USDCHF для минуток. До этого данной валютной пары в терминале не было.
Начинает скачивать с 09 июля 2019 года. Но в ручную прекрасно добавляет данные за 1 января 2018 и 1 января 2019 года. И эти данные с пропуском в год отображаются на графике.
По паре EURUSD поскольку уже был архив котировок кроме последней недели - то докачивает новые данные. Количество записей более 7300000
Сейчас стоит билд 1220. Не заметил какой был билд предыдущий, но сам процесс обновления билда мне "понравился". )))
А было так. Терминал обновился и слетели все графики, которые были открыты ранее.
Я думаю, такое обновление ооочень "понравилось" тем, кто держит советники на впс-ах... )))
Он уже довольно давно обновляется по-тихому. Причем, если в редакторе был несохранённый файл, он даже не спрашивает. На вопросы о таком вопиющем волюнтаризме в ответ - crickets, как говорят праклятыя пендосы.
Проблема невозможности запрета обновлений решается на уровне, скажем так, базового администрирования системы. Не буду рассказывать, коммент удалят.
Та еще ладно просто обновление. Но чтобы слетали все графики, такое вижу впервые.
Это же сколько народу сольется, у кого позиции сопровождаются советником???
Обновился - без вопросов и проблем. Если у вас на машине произошёл сбой, то виноваты MetaQuotes и терминал?