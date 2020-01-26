MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 9

Vladimir Karputov:

Вот пример из справки Условный оператор if-else (старый стилизатор)

Это устаревший пример форматирования. Сейчас мы бы так не написали.

 
Rashid Umarov:

Это устаревший пример форматирования. Сейчас мы бы так не написали.

Хорошо. Но можно вернуть старый стиль в набор стилей? Например дать ему название "MetaQuotes Old"? Я за десять лет привык к нему. А сейчас смотрю в книгу и вижу фигу - вообще не пойму куда идёт какое ветвление.


И на форуме было как минимум несколько просьб вернуть старый стиль форматирования.

 
Vladimir Karputov:

Хорошо. Но можно вернуть старый стиль в набор стилей? Например дать ему название "MetaQuotes Old"? Я за десять лет привык к нему. А сейчас смотрю в книгу и вижу фигу - вообще не пойму куда идёт какое ветвление.


И на форуме было как минимум несколько просьб вернуть старый стиль форматирования.

К сожалению, нет. Используйте фигурные скобки для визуальной группировки сложных условий, пожалуйста.

У нас совершенно новый движок.

 
Rashid Umarov:

Такая ошибка возникает при работате с проектами - если значения свойства, указанное в исходном коде конфликтует со значением в настройках проекта.

Спасибо

 
MetaQuotes Software Corp. :

К сожалению, нет. Используйте фигурные скобки для визуальной группировки сложных условий, пожалуйста.

У нас совершенно новый движок.

Эта новая «особенность» совершенно бесполезна. Вы заставили ВСЕХ изменить годы практики. Это просто невероятно. 

 if (condition1)
  {
  }
 else 
   if (condition2)
     {
     }
   else 
       if (condition3)
        {
        }
       else 
        {
        }

Шутки в сторону ?

 
Выглядит ужасно, получается, что сдвиг уже означает не только вложенность. Всего лишь приоритет проверки условий. А зачем это?
Какой смысл это имеет?
 
Планируется ли фолдинг ?
 

Build 2136, но такая ошибка тянется уже с пол-года.

В общем после запуска терминала стоит попытаться запустить скрипт (через двойной клик в окне Навигатор или через правый клик - Добавить на график) и запускается НЕ ЭТОТ скрипт! Чаще всего запускается. 

Причём такое поведение через раз: запустил терминал и потом после клика запускается правильный скрипт, а бывает запустил терминал и после клика запускается НЕ ТОТ скрипт.

 
Renat Fatkhullin:

Это пока бета, еще неоднократно поменяем интерфейсы тестера.

В этом и подобных списках сильно не хватает возможности удалить член из списка.

Навел на название, чтобы появляся крестик для удаления из списка.

Например, Moving Average мне не нужен в списке, как и многое другое. Удобно работать, когда на экране (списках) нет мусора.

 
Konstantin Yartsev:

Здравствуйте.

Мультивалютный тест МТ5 сделали. Ок. А когда будет доступен тест нескольких советников на одном счете? Ведь нередко в реальной жизни трейдеры одноврем. используют несколько сов. на одном счете и неплохо было бы иметь возможность такого теста.

Спасибо.

Multicurrency MT5:

Problem, chart data is not synchronized by time of the bars. If some symbol is missing bars, the test will be wrong. The more we go back in history the more error of missing bars will appear.

Journal of tester says something like synchronized if we use real tick but that must be something else. Above errors remain.


translated:

Мультивалютный МТ5:

Проблема в том, что данные графика не синхронизируются по времени баров. Если какой-то символ отсутствует, то тест будет неверным. Чем больше мы вернемся в историю, тем больше ошибок будет появляться в пропущенных барах.

Журнал тестера говорит что-то вроде синхронизации, если мы используем настоящий тик, но это должно быть что-то другое. Вышеуказанные ошибки остаются.

