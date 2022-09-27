Как часто во фрилансе попадаются годные идеи? - страница 3
У меня больше опыта работы и в области программирования и в области трейдинга, чем у вас.
Если у вас другое мнение, это ваше дело.
Поддерживаю Вас. Действительно Програмист и заказчик должны работать вместе.
Улыбнуло))). И много так накодили?
Не смог от коммента удержаться))).
Бывает такое, что во фрилансе заказали робота (или индикатор), а это - прибыльная штуковина? Если да, как часто такое бывает? Или это как с золотой лихорадкой, где, за легендами, больше всех заработали те, кто продавал кирки и лопатки?
Это, между прочим, 20 тысячная тема. Маленький рубеж.
Я во фрилансе не работаю, но среди того, что я написал по заказу, ничего интересного не было. Возможно, только стратегия с портфелем, хоть не сливает в тестере МТ5, но надо дорабатывать, чем и занят.
А разве этично говорить, стоящие или нет задумки заказчика? Прогера не собачачье дело - анализировать чьи то задумки, будь добер написать код и потом забудь.
Я забыл, не помню ни одной стоящей идеи....
Как можно вообще проверить "годность" идеи? - в трейдинге конечно проверить.
Есть какие либо параметры, критерии оценки годности идеи?, тем робастности систем на форуме несколько, но нет ни одного внятного способа определения годности, робастности.
Думается, почему то, что ТС именно этими мыслями и озадачен - как определить и возможно ли вообще определить робастность (в терминах ТС - годность) системы, думаю что можно, и думаю что не зря так думаю потому что а как по другому думать, если думается уже нет так как это могло бы при других обстоятельствах.Создам интригу... Я выложу здесь прямо свой способ определения робастности при условии, что увижу здесь хотя бы 3 дельных мнения по этому поводу (дельно - это значит что ни у кого из присутсвующих не найдется в течении двух недель доводов опровергнуть мнение, Перельман, Пуанкаре, Лобачевский не ходите тут, и без вас тошно).
Проверить годность можно в тестере... Как еще иначе?
Andrey Dik, к этим мыслям должна по идее толкать личная выгода. Тут этика, в основном, ни при чем. Если, конечно, программист не пытается заработать на идее заказчика, продавая продукт. А торговать на себя никто не мешает. Хотя, почти все говорят, что ни черта в этом фрилансе толкового не заказывают...
Проверить годность можно в тестере... Как еще иначе?
считаю, что большинство "годных" ТС в тестере прогнать невозможно.