BlackTomcat:

Как по мне, так идеальный вариант - это пара единомышленников, которые умеют и код писать, и в трейдинге понимание имеют. Но это, конечно, к фрилансу никакого отношения не имеет.

Это звучит хорошо... Иногда, помню, даже темы мелькали... Мол, собираю команду и все такое...

 
Yevhenii Levchenko:

Судя по словам волков фриланса особо никто не надеется. "Копеечка" - это мягко сказано... 30 баксов за сопливый заказ (какие-то мувинги с тралом). За час легко делают. Даже один заказ в день дает неплохую прибавку :)

Легенды говорят, что есть и такие, которые только с этого и живут

Можно, если осторожно. 

Как сказали выше, "опытные" заказчики не спрашивают "мнение программиста" ...... 

"Заказал, делай..." и платят совершенно другие деньги. 

А вот идеи с перспективой на будущее - с дальнейшим развитием идеи программистом - это очень большая редкость.. 

Поначалу делал бесплатно, потом учился у профи, потом делал заказы как семечки. 

Самые интересные заказы - это сложны заказы. На месяц два. Не из-за денег, а из-за воли к завершению и получению конечного результата. 



Сейчас заказы просто стали неинтересные. Одно и то же постоянно. Ничего нового нет. Постоянство, никаких новых идей у заказчиков.

А если заказчик просит: Придумай мне стратегию,

Так а зачем тогда этот заказчик нужен? Зачем посредник? 

Сам придумаю и буду использовать....  Интереснее развиваться самому. 

 
Vladislav Andruschenko:

Сейчас заказы просто стали неинтересные. Одно и то же постоянно. Ничего нового нет. Постоянство, никаких новых идей у заказчиков.

Так деньги ж можно зарабатывать просто копипастой из собственных закромов...  с некоторыми правками...

 
Yevhenii Levchenko:

Так деньги ж можно зарабатывать просто копипастой из собственных закромов...  с некоторыми правками...


Деньги можно зарабатывать и другими путями. 

Но выполнять одно и то же, даже по своим готовым шаблонам.....

 
Yevhenii Levchenko:
Это если его подкручивать? Или это уже то, что передается заказчику?

Заказчик априори не может заказать полностью боевую автоматическую торговую систему которую он включил и она косит бабки десятилетиями. Он же заказчик а не алготрейдер. Основной алгоритм заказчика: заказал по его мнению мега робота-> оптимизировал за какой либо период робота пользуясь идеей "полной максимизация прибыли"-> поставил на реал и слил депозит-> заказал по его мнению мега робота-> оптимизировал за какой либо период робота пользуясь идеей "полной максимизация прибыли"-> поставил на реал и слил депозит и так далее, после этого алгоритма есть разные вариации поведения заказчика)))

 
Petros Shatakhtsyan:

Если у фрилансера попадет прибыльную стратегию, то после этого он уже не будет принимать заказы в фрилансе, а будет сам торговать, поскольку прибыльная торговля десятки раз выгоднее, чем фриланс.

Конечно это многим не нравится, но это истина. 

Если думать как заказчик то да) любимое хобби "программирование" бросил и сидишь смотришь как автоматическая торговая система делает сделки. Это мечта не алготрейдера а влажные фантазии заказчика который думает что 30-50$ заплатит, получит "чебурашку") у разработчика 10 раз переспросит куда ету чебурашку сувать в какую папку в терминале) ахаха потом то ему уже не кто не нужен, он сам откроет терминал, откроет окошко с графиком, прицепит свою "соплю" заказанную за 30-50$ ну и всё держишь форекс, потом он думает что пора бросать работу, если чебураха сделает 20% за месяц, заказчик уже в своих фантазиях строит такой ряд: бросаю свою старую бабу, дальше беру яхту, туда баб кучу, хотя может мужиков кучу, кто его знает)))) ахаххаха, потом выпивки и кокса, дальше на этой яхте будет ходить по островам и конечно это счастье надо выкладывать в инстаграмм. НО)) этого не произойдет даже случайно, и мы опять через пару недель видим после получки очередной заказ "Нужен советник/куплю прибыльную систему/ надо допились старую систему". Фрилансер/Алготрейдер - это тот кому нравиться программирование.

 
Vitaliy Kashcheev:

этого не произойдет даже случайно,

жестко, но правда

 
Vitaliy Kashcheev:

Если думать как заказчик то да) любимое хобби "программирование" бросил и сидишь смотришь как автоматическая торговая система делает сделки. Это мечта не алготрейдера а влажные фантазии заказчика который думает что 30-50$ заплатит, получит "чебурашку") у разработчика 10 раз переспросит куда ету чебурашку сувать в какую папку в терминале) ахаха потом то ему уже не кто не нужен, он сам откроет терминал, откроет окошко с графиком, прицепит свою "соплю" заказанную за 30-50$ ну и всё держишь форекс, потом он думает что пора бросать работу, если чебураха сделает 20% за месяц, заказчик уже в своих фантазиях строит такой ряд: бросаю свою старую бабу, дальше беру яхту, туда баб кучу, хотя может мужиков кучу, кто его знает)))) ахаххаха, потом выпивки и кокса, дальше на этой яхте будет ходить по островам и конечно это счастье надо выкладывать в инстаграмм. НО)) этого не произойдет даже случайно, и мы опять через пару недель видим после получки очередной заказ "Нужен советник/куплю прибыльную систему/ надо допились старую систему". Фрилансер/Алготрейдер - это тот кому нравиться программирование.

тебе этот текст надо поместить в профиль

 
Aleksei Beliakov:

тебе этот текст надо поместить в профиль

Зачем?
 
Aleksei Beliakov:


О, волк фриланса! У вас крутая статистика... Видно собаку в этом съели... Средний срок - 5 дней... Фриланс - это как основная работа или как дополнительная?

