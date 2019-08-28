iChaikin Divergence

Идея торговой стратегии

Советник торгует по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) и ищет дивергенцию или двойную дивергенцию.

Для поиска дивергенции и двойной дивергенции взят алгоритм CompareMaps из модуля торговых сигналов [data folder] \ MQL5 \ Include \ Expert \ Signal \ SignalMACD.mqh.

Для облегчения понимания, как работает битовая карта, описание функций ExtState и CompareMaps на русском языке:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий Вопросы от "чайника" Victor Kirillin, 2011.05.24 17:19 Посмотреть код можно в исходнике. Для поиска дивергенции используются два метода: 1. Метод bool CSignalMACD::ExtState(int ind) - подготавливает данные для поиска; 2. Метод bool CSignalMACD::CompareMaps(int map,int count,bool minimax,int start) - ищет рыночную модель с указанными параметрами. Если поможет, вот комментарии к методам на русском языке: Для метода bool CSignalMACD::ExtState(int ind) Для метода bool CSignalMACD::CompareMaps(int map,int count,bool minimax,int start)



Основная проблема - это оптимальное количество баров, на которых необходимо получать данные индикатора. Например в функции StateMain расчёт может производится от бара ind и до самой левой свечи графика:

int StateMain( int ind) { int res= 0 ; double var ; for ( int i=ind;;i++)

В своей реализации я это решил так: всегда копирую 300 элементов массива (число 300 хранится в глобальной программной переменной ExtCount) и всегда учитываю это число при обращении к массиву.





Результаты на EURUSD H1, параметры по-умолчанию, без оптимизации:









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.