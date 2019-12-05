Вопрос знатокам ООП. - страница 8
что в CFile по Вашему мнению нужно было переписать исходя из сказанного автором видео?
Понятия не имею. Я CFile не пользуюсь - у меня свой CFile подобный <iostream.h> - откройте его... посмотрите... изучите
ОК, мы написали с Вами по 3-4 сообщения и в очередной раз наша с Вами беседа свелась к детской перепалке "дурак - сам дурак"
одно не пойму зачем было начинать общение? хоть полегчало? )))))
Вы мне 1ый написали (значит вас что беспокоит), я вообще на вопросы Alexey Viktorov про Стандартную библиотеку отвечал
странное у Вас понятие об общении, заквотили мой пример, а тут бац - да я вообще с Вами не хотел общаться, вот просто привел пример чела который выложил свой код, ну это все у него не правильно, да и вообще он с головой не хочет дружить!
ладно, мне если честно глубоко пофиг, скучно на работе, но надеюсь, что Вам хоть полегчало, конкретики от Вас не услышишь, ну разве что: да это не так! или это не правильно! идите читайте мануалы! - мне этого "добра" и по жизни хватает, еще в инете с не пойми кем разбираться осталось
ЗЫ: код свой удалил... как минимум имею право ;)
С точки зрения ООП неправильно - видео объясняет почему
Это Вы сами про себя додумалиПонимание приходит со временем. Кто то тут dll раньше категорически отрицал, а потом сам с ними примеры в CodeBase выкладывал. Кто то отрицал C++, а теперь вопрошает: а как там?
не смог пройти мимо
не правильно что? есть религия которая твердит, чтобы код был кодом ООП, он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен использовать СРАЗУ абстракцию, инкапсуляцию, наследование и полиморфизм? а если что не юзал, то все, не к той религии подписался?
я не первый раз вижу подобные видео на ютуб, видео с отрицанием,с отрицанием всего что было написано ранее и с обязательным упоминанием Страуструпа, но к сожалению фамилию Страуструпа помнят многие, а вот этого автора продающего свое чтиво - кто фамилию его запомнил? - а нужно? - ну да... чистое ООП, сферический конь и вселенское счастье - это вечно!
Там никакого отрицания нет... для продвинутого пользователя - это очевидные вещи. Это как с обучением: С++ изучают в колледже, а некоторые языки программирования - только уже на старших курсах университета (потому что раньше просто не целесообразно - это как 1классника учить сразу высшей математике). Так и здесь: от С++ до понимания ООП должно пройти 4-5 лет, пока изучающий сам не почувствует что ему это действительно нужно
как нет? весь доклад как раз и построен на отрицании - посмотрите еще раз видео сами! - стиль отрицания в докладе уже существующего это наиболее простой способ построения доклада и не требует вообще ни каких знаний и опыта, тем более успешного опыта - вернемся опять к Страуструпу который научил всех не правильно писать программы
персонаж это скорее всего известный. ибо гуглится влет, но известность довольно скользкая, в общем не авторитет ни в одном месте, спорю из за какого то прохиндея почти час уже
вот первое что нагуглилось - ну не занимается нормальный программер такой вот фигней, а Вы вот... да ничего не понимаете Вы все!
нет отрицания всего что было написано ранее
Хотите - пишите как раньше - только не называйте это ООП. Страуструп никого не учил писать - у него как правило абстрактное изложение материала о возможностях C++ не более того. И построение доклада - совершенно логичное - хотите узнать больше - купите книгу (или он Вам бесплатно там все рассказать должен был как надо? А зачем тогда книга продается?). Но Вы все равно не купите потому что не желаете читать мануалы. Да я и не советую покупать, потому что понимание должно само прийти
Дело в том, что Игорь специализируется на языке C#, а этот язык изначально построен на классах, т.е. процедурно там не попишешь.
По этому он глубоко понимает объектную парадигму.
Но возможно парадигмы C# и С++ , могут в мелочах чем то отличаться . Не знаю этого.
И потом эти мелочи могут вылезти в глобальное недопонимание чего либо. Так как языки всё таки разные.
Да в С++ понимание ООП приходит не сразу, я где то через год, полтора после понимания процедурного подхода стал немного въезжать в ООП.
И то недопонимание было больше из за другого сленга в ООП, по сути тех же переменных и функций процедурного подхода ))