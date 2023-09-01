Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 21
Вот, что показывает ZenTimings. Попробовали оставить две планки, как в слотах А1, В1 так и в А2, В2. Ничего не меняется
для 2 слотов правильная формула a2-b2, т.е. через одну. и именно с а2 начиная,
да вижу частота действительно 1322*2
сперва пробуйте на 2 планках 3600 поставить, IF(фабрика) должен быть 1800(х2 3600)
на х570 плате не знаю какие должны быть вольтажи, но однозначно надо поднимать вольтаж на память 1,45в нормально, потом можно понизить, Vsoc 1.1в, CLDO и VDDG до 1,05 должно работать, если все заработает, то уже посмотрите что можно снизитьостальные нет смысла пока менять, надеюсь биос вы обновили, сейчас это самая важная деталь в работе, когда пентиум4 был, то можно было забить.
должно быть что-то типа такого, Freq 3600 для начала(и в 4 слота может выше не получится) и правый верхний угол весь должен быть в 2 меньше, 1800(для 3600)
VSOC 1.1v
CLDO и VDDG 1.05v
должно быть что-то типа такого, Freq 3600 для начала(и в 4 слота может выше не получится) и правый верхний угол весь должен быть в 2 меньше, 1800(для 3600)
VSOC 1.1v
CLDO и VDDG 1.05v
иначе менять плату.
именно поэтому рекомендуется, в одном магазине покупать плату и память.и еще никогда не покупать платы от гиги) еще во времена пентиум 4 у них были двойной биос, который при неправильном разгоне рушился, сразу оба) и только в сервис на прошивку, сейчас их гнобят не меньше, г. платы.
Спасибо! Сегодня попробуем
схема должна быть сперва найти где работает 2 слота, и потом уже скорее всего 4 слота на ней не заработают, то понизить частоту.если с 2 слотами 3600 не удастся, то возможно стоит нести в сервис плату.
Начать с перепрошивки BIOS под последнюю версию от производителя.
выше было уже. возьмите за моду читать сверху.
https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master
can this software be better than Gigabyte motherboard software?
the GUI tool from RYZEN
I emailed GSKILL Support, here is the answer: