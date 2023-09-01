Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 21

Denis Sotnikov:

Вот, что показывает ZenTimings. Попробовали оставить две планки, как в слотах А1, В1 так и в А2, В2. Ничего не меняется


для 2 слотов правильная формула a2-b2, т.е. через одну. и именно с а2 начиная,

да вижу частота действительно 1322*2

сперва пробуйте на 2 планках 3600 поставить, IF(фабрика) должен быть 1800(х2 3600)

на х570 плате не знаю какие должны быть вольтажи, но однозначно надо поднимать вольтаж на память 1,45в нормально,  потом можно понизить, Vsoc 1.1в,  CLDO и VDDG до 1,05 должно работать, если все заработает, то уже посмотрите что можно снизить

остальные нет смысла пока менять, надеюсь биос вы обновили, сейчас это самая важная деталь в работе, когда пентиум4 был, то можно было забить.
 

должно быть что-то типа такого, Freq 3600 для начала(и в 4 слота может выше не получится) и правый верхний угол весь должен быть в 2 меньше, 1800(для 3600)

VSOC 1.1v

CLDO и VDDG 1.05v

 
Спасибо! Сегодня попробуем

 
схема должна быть сперва найти где работает 2 слота, и потом уже скорее всего 4 слота на ней не заработают, то понизить частоту.

если с 2 слотами 3600 не удастся, то возможно стоит нести в сервис плату.
 
Начать с перепрошивки BIOS под последнюю версию от производителя.

 
https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master

can this software be better than Gigabyte motherboard software?

 

the GUI tool from RYZEN

 

I emailed GSKILL Support, here is the answer:

The results are in line with what we have tested the motherboard to be capable of:

https://www.gskill.com/configurator?page=1&cls=1529635169&manufacturer=1524715126&chipset=1603951139&model=1603951471&adSearch2=Capacity%C2%A7128GB%20(32GBx4), 

 Here are the motherboards we have validated for that memory kit:

https://www.gskill.com/qvl/165/184/1571734657/F4-4000C18Q-128GVK-Qvl 

 DDR4-4000 is limited to lower capacities for AMD Ryzen CPUs as that is the top range for the processor. Also, you have four modules, whereas technically only two should be supported, so you can imagine the gap in capabilities. 

To take advantage of a DDR4-4000 kit in your situation, you can lower timings to CL14 @ DDR4-2666, or even lower depending on how much DRAM Voltage you would like to apply to them. 

