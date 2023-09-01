Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
выложите потом результаты сравнения 3950 с 5950 пожалуйста, будет понимание имеет смысл обновляться или нет. Желательно с одинаковой частотой памяти. У них у обоих стоковая 3200. Например мой 3700х никак не хочет работать с частотой памяти выше 3200, хотя память и материнка поддреживают. Поэтому интересно в стоке
нет смысла дергаться с Zen2
там почти тупо подняли tdp
разгони свой до жора zen3 и тоже самое получишь. прогресса небыло.
что за память такая 3200 максимум) 3600С16 почти любая должна работать
на неттоп купил гипериксы потому что там по jec 15 тайминги вместо 19, у некоторых производителей заявлены бывают 17 и то там по профилю,
а ноуты не факт что профили поддерживают, вот которую память взял, им уважуха без профиля сразу 15, на любом ноуте., +1000р к 8г планке)
нет смысла дергаться с Zen2
там почти тупо подняли tdp
разгони свой до жора zen3 и тоже самое получишь. прогресса небыло.
что за память такая 3200 максимум) 3600С16 почти любая должна работать
на неттоп купил гипериксы потому что там по jec 15 тайминги вместо 19, у некоторых производителей заявлены бывают 17 и то там по профилю,
а ноуты не факт что профили поддерживают, вот которую память взял, им уважуха без профиля сразу 15, на любом ноуте., +1000р к 8г планке)
kingston huperx predator с профилем xmp 3333 2*16. и материнка на x570, которая поддерживает конкретно эту память. Я специально по таблице совместимости на сайте производителя выбирал чтобы все подходило. Сама память работает, но проц стартует через раз с частотой выше 3200. Если комп загрузился, то нормально работает и на 3466, но загружается стабильно только на 3200. На материнке горит ошибка процессора, когда комп не стартует. Причем никакая возня с таймингами не помогает совершенно. Так что попадаются камни, которые никак не хотят частоту памяти гнать.
kingston huperx predator с профилем xmp 3333 2*16. и материнка на x570, которая поддерживает конкретно эту память. Я специально по таблице совместимости на сайте производителя выбирал чтобы все подходило. Сама память работает, но проц стартует через раз с частотой выше 3200. Если комп загрузился, то нормально работает и на 3466, но загружается стабильно только на 3200. На материнке горит ошибка процессора, когда комп не стартует. Причем никакая возня с таймингами не помогает совершенно. Так что попадаются камни, которые никак не хотят частоту памяти гнать.
3800С16 должна работатьпредаторы все на такое рассчитаны как минимум
Полтора года назад не было выбора по памяти с планкой 32GB, брал, что было. Сейчас выбор больше гораздо, но оказалось, что мамки дружат не с любой памятью объемом 32х4, полезно заглядывать в талицы совместимости...
Конфигурация для 3950X:
CPU: AMD Ryzen 9 3950X
RAM: G.SKILL F4-3200C16-32GVK 4x31.8GB
MBD: MSI MEG X570 ACE (MS-7C35)
Конфигурация для 5950X:
CPU: AMD Ryzen 9 5950X
RAM: G.SKILL F4-4000C18-32GVK 4x31.8GB
MBD: Gigabyte X570 AORUS ELITE
К сожалению компы находятся по разные стороны планеты, так бы можно было развернутый тест сделать, переставляя оборудование
Тестили пока только на исторических данных, и тест был относительный двух разных CPU.
Оказалось XMP 4000 не стал на 5950X, и пока не становится... Следовательно тесты были сделаны на скорости RAM 2666. Т.е. будет апдейт. Пока можно сделать вывод, что 3950X RAM3200 идентичен по скорости с 5950X RAM2666.
А носитель какой с котировками, может там узкое место?
оказалось, что мамки дружат не с любой памятью объемом 32х4, полезно заглядывать в талицы совместимости...
А носитель какой с котировками, может там узкое место?
На 3950X - Samsung 970 Evo Plus NVMe PCIe M.2 500GB
На 5950X - Force MP600 500GB
Последний должен быть чуть получше, но на мой взгляд это влияет только в момент заполнения RAM тиками, т.е. при старте оптимизации. Результаты тестов смотрю всегда чистые, не учитывая время синхронизации тиков.
Тех. поддержка Gigabyte ответила, что для такого объема памяти необходимо увеличивать напряжение на ней....бред какой-то.
В общем биос показывает, что XMP активен на 4000, а диспетчер задач и cpu-z показывают частоту 2666.
3950X проходит оптимизацию на 32х агентах со средней частотой 4...4.2 GHz, 5950X держит в районе 4.4...4.5. Относительная разница по времени тестирования сейчас в пользу 5950X ровно на 10%. Т.е. немного разогнав первый, можно будет добиться таких же результатов. Но думаю, что ради 10% разницы не имеет смысла.
Т.о. пока не разберемся с памятью, объективного сравнения не получится(((
На 3950X - Samsung 970 Evo Plus NVMe PCIe M.2 500GB
На 5950X - Force MP600 500GB
Последний должен быть чуть получше, но на мой взгляд это влияет только в момент заполнения RAM тиками, т.е. при старте оптимизации. Результаты тестов смотрю всегда чистые, не учитывая время синхронизации тиков.
Тех. поддержка Gigabyte ответила, что для такого объема памяти необходимо увеличивать напряжение на ней....бред какой-то.
В общем биос показывает, что XMP активен на 4000, а диспетчер задач и cpu-z показывают частоту 2666.
3950X проходит оптимизацию на 32х агентах со средней частотой 4...4.2 GHz, 5950X держит в районе 4.4...4.5. Относительная разница по времени тестирования сейчас в пользу 5950X ровно на 10%. Т.е. немного разогнав первый, можно будет добиться таких же результатов. Но думаю, что ради 10% разницы не имеет смысла.
Т.о. пока не разберемся с памятью, объективного сравнения не получится(((
правильно сказали, в 4 слотах память работает хуже чем в 2, т.е. для заявленной частоты лучше поднять вольтаж, но это для стабильности, на скорость то не повлияет
на 3950 частота памяти должна быть не выше 3800мгц иначе там делитель на 2 активируется, на 5950 не в курсе как с этим
и надо поднимать не только частоту памяти но и частоту IF( Infinity Fabric), если не соображаете в этом, то можете скачать утилиту ZenTimings v1.2.1(в версиях выше че-то drweb ругается на троян) и выложить скриншот, сразу ясно станет что не так в настройках
kingston huperx predator с профилем xmp 3333 2*16. и материнка на x570, которая поддерживает конкретно эту память. Я специально по таблице совместимости на сайте производителя выбирал чтобы все подходило. Сама память работает, но проц стартует через раз с частотой выше 3200. Если комп загрузился, то нормально работает и на 3466, но загружается стабильно только на 3200. На материнке горит ошибка процессора, когда комп не стартует. Причем никакая возня с таймингами не помогает совершенно. Так что попадаются камни, которые никак не хотят частоту памяти гнать.
это точно не камень, у меня была такая история с первым купленным райзеном, плата на 3200 стартовала через раз и только с одной планкой, замена платы и все сразу работает, плата это самая проблемная часть в этом звене - проблема с разводкой.
сдавай назад по гарантии.
-
по этому выше и написал что, если используется 4 слота, то на высоких XMP(который в большинстве рассчитан на 2 слота) желательно еще докинуть вольтажа,
-
у меня 3700x не брал частоту IF 3800(именно IF не работала, память можно было и на 3200 ставить),на профильном форуме самые умные модераторы говорили, что это зависит от процессора, неудачный экземпляр, не тянет.
Спустя почти год вышло обновление биоса и сразу 3800 заработало, клоуны там сидят, строят из себя профи. переругался послал всех их.)
правильно сказали, в 4 слотах память работает хуже чем в 2, т.е. для заявленной частоты лучше поднять вольтаж, но это для стабильности, на скорость то не повлияет
на 3950 частота памяти должна быть не выше 3800мгц иначе там делитель на 2 активируется, на 5950 не в курсе как с этим
и надо поднимать не только частоту памяти но и частоту IF( Infinity Fabric), если не соображаете в этом, то можете скачать утилиту ZenTimings v1.2.1(в версиях выше че-то drweb ругается на троян) и выложить скриншот, сразу ясно станет что не так в настройках
Вот, что показывает ZenTimings. Попробовали оставить две планки, как в слотах А1, В1 так и в А2, В2. Ничего не меняется