Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 8
процесс гиперболирования дневного графика к минутному
Потрясающий слив по спреду?
одни говрят сразу - лучше идти на завод.
другие говорят - можно очень хорошо поднять бабла.
с первых спросить нечего и это понятно - они ж ничего не утверждают. а вот со вторых так и хочеться спросить - а где счет, мониторинг, все положенные норм отчету причендалы??
А тем кому интересны полученные мною результаты может заглянуть в ветку от "теории к практике" там все уже сказано и показано.
вот например на одном и том же промежутке сильного падения цены на 5000-6000 пунктов а потом взлета на 8000 пунктов без откатов практически.
с помощью парадоксов вы зарабатываете везде. с помощью очевидных сигналов вы на сильных трендах сольетесь.
красным кружком обвел где с помощью парадокса словил сильное возмущающее воздействие сбросившее спекулянтов с рынка. а во втором я оказался тем спекулянтом которого сбросили)
если вы все сделаете правильно + решите кучу математических головоломок в частности проблему количества отсчетов для анализа, то вы увидите, что по сути своей механизм сброса спекулятов с рынка довольно примитивен и действует всегда по одному и тому же сценарию.
не могу сказать, что меня это не устраивает))
не 30% даже 10% достаточно)
если вы все сделаете правильно + решите кучу математических головоломок в частности проблему количества отсчетов для анализа, то вы увидите, что по сути своей механизм сброса спекулятов с рынка довольно примитивен и действует всегда по одному и тому же сценарию.