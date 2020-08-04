Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 13
кто то хотел картинок теста на истории.
вот и судите.
Форвард в реале сейчас работает. А на тесте мультивалютный робот без индикаторный. Определяется трендовость каждой и делается вход. В анализе 28 пар, торговля каждые 12 часов, открываются 9 отобранных. Единственный параметр влияющий на подгонку это период определения тренда.
Вход, как я понимаю, на тех, где тиендовость выше, с целью - снижение уровня трендовости?
Форвард в реале сейчас работает. А на тесте мультивалютный робот без индикаторный. Определяется трендовость каждой и делается вход. В анализе 28 пар, торговля каждые 12 часов, открываются 9 отобранных. Единственный параметр влияющий на подгонку это период определения тренда.
Добавить форвард к тестированию не составит труда. Зато снимется множество вопросов.
Придет время и то что было проданно будет куплено.
может быть поэтому график форекс и имеет флэтовую структуру. потому что то, чтобы было куплено трейдерами, будет ими продано.
может быть поэтому график форекс и имеет флэтовую структуру. потому что то, чтобы было куплено трейдерами, будет ими продано.
На форекс нет ни флетовой структуры, ни трендовой, глобально. Всегда 50/50 с небольшими отклонениями. Если бы была флетовая структура, то любой, у кого есть мозг, уже превратил бы ее в трендовую.
Каким образом? Вам даты не видно что тест по сегодняшний день? Это раз. Второе, для каждого периода времени есть свой период тренда. На тесте период два с лишним года, можно сказать что за это время на рынке был флэт-канал с периодом в полтора месяца. До этого ьренды были длиннее, от трех месяцев и более. В будущем ни кто не знает какой период будет, но парадоксально пока угадываю.
Бэктест до 1 янв. 2019, форвард - после 1 янв. 2019.
