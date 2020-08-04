Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 13

Новый комментарий
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

кто то хотел картинок теста на истории.

вот и судите.

Я вам могу не то что скрин, видео снять с фантастической работой советника, это не показатель
 
Anatolii Zainchkovskii:
Форвард в реале сейчас работает.  А на тесте мультивалютный робот без индикаторный.  Определяется трендовость каждой и делается вход. В анализе 28 пар,  торговля каждые 12 часов,  открываются 9 отобранных.  Единственный параметр влияющий на подгонку это период определения тренда. 
Вход, как я понимаю, на тех, где тиендовость выше, с целью - снижение уровня трендовости?
Если ббез индикаторов, значит гиафик размечен сеткой с равным шагом и считаете касания? 
 
Макс:
Вход, как я понимаю, на тех, где тиендовость выше, с целью - снижение уровня трендовости?
Если ббез индикаторов, значит гиафик размечен сеткой с равным шагом и считаете касания? 
По первому вопросу,  не снижение уровня трендовости,  а непосредственно разворот тренда.  По второму вопросу никакой сетки,  вообще ничего. Придет время и то что было проданно будет куплено. Линия баланса об этом и говорит. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Форвард в реале сейчас работает.  А на тесте мультивалютный робот без индикаторный.  Определяется трендовость каждой и делается вход. В анализе 28 пар,  торговля каждые 12 часов,  открываются 9 отобранных.  Единственный параметр влияющий на подгонку это период определения тренда. 
Добавить форвард к тестированию не составит труда. Зато снимется множество вопросов.
 
elibrarius:
Добавить форвард к тестированию не составит труда. Зато снимется множество вопросов.
Каким образом?  Вам даты не видно что тест по сегодняшний день?  Это раз. Второе,  для каждого периода времени есть свой период тренда. На тесте период два с лишним года,  можно сказать что за это время на рынке был флэт-канал с периодом в полтора месяца.  До этого ьренды были длиннее,  от трех месяцев и более. В будущем ни кто не знает какой период будет,  но парадоксально пока угадываю. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Придет время и то что было проданно будет куплено.

может быть поэтому  график форекс и имеет флэтовую структуру. потому что то, чтобы было куплено трейдерами, будет ими продано.

 
multiplicator:

может быть поэтому  график форекс и имеет флэтовую структуру. потому что то, чтобы было куплено трейдерами, будет ими продано.

На форекс нет ни флетовой структуры, ни трендовой, глобально. Всегда 50/50 с небольшими отклонениями. Если бы была флетовая структура, то любой, у кого есть мозг, уже превратил бы ее в трендовую. 
 
Макс:
На форекс нет ни флетовой структуры, ни трендовой, глобально. Всегда 50/50 с небольшими отклонениями. Если бы была флетовая структура, то любой, у кого есть мозг, уже превратил бы ее в трендовую. 
Я бы сказал что эти отклонения более значимы,  ибо именно они выносят системы из тренда. Работала себе системка и тут отклонение и система сливает. А про 50/50 так это потому что многие пытаются найти чтото вечно-неменяющееся и применить к рынку который изменчив по своей природе. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Каким образом?  Вам даты не видно что тест по сегодняшний день?  Это раз. Второе,  для каждого периода времени есть свой период тренда. На тесте период два с лишним года,  можно сказать что за это время на рынке был флэт-канал с периодом в полтора месяца.  До этого ьренды были длиннее,  от трех месяцев и более. В будущем ни кто не знает какой период будет,  но парадоксально пока угадываю. 

Бэктест до 1 янв. 2019, форвард - после 1 янв. 2019.

 
elibrarius:

Бэктест до 1 янв. 2019, форвард - после 1 янв. 2019.

график

бэктест

форвард

1...678910111213141516171819
Новый комментарий