Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 6
Ничего нового, все это мхом давно поросло
Но тут видимо главное набрать ордеров корзиной (что т оиз грибной темы..., один гриб может быть плохой), или идея другая
Это поведение взаимное валют (не кроссов), 8 шт, но блин не факт что некоторые хотят вернуться к своему положению
да еще заметил странные размеры лотов - суммарное произведение равно "1"?
Многие в своё время перечитывали ветку про не Грааль (баблокос) , решил открыть ветку-продолжение. Но с большой разницей, в старой ветке применялись методы парного схдопывания и поиска раздвижек. Моя ветка будет основана на том что "ни что не вечно" . Красивые взлеты, долгие ровные тренды балансовых линий, всё это в итоге превращается в тлен. Я постараюсь по чуть чуть намекнуть, что на этом можно заработать.
Блин хоть один человек на этом форуме с мозгами повернутыми в нужном направлении)))
Мозги, в смысле высшая нервная деятельность, вообще вредны для зарабатывания. Необходима эффективная рефлексия на зрительные раздражители(в нашем случае), т.е. в начале обучаем кусок жира внутри черепушки, тренируем эффективность шокером, а потом аккуратно делаем лоботомию.