Vladimir Baskakov:
В таком случае вам особо нечего ловить в этой ветке)) 
 

Younga:

Для себя я выбрал портфельный вариант. Можно попробовать просто мультивалютный.  По разному можно. Вот только на полном автомате не рекомендую.  Слишком это сложно затолкать в алгоритм восприятие человеческих глаз. 
 

Younga:

Само собой,  ни кто и не говорит что они вернутся. Ну и я не просто так использую и кроссы тоже.  Часто бывает что на кроссе гораздо лучше тот тренд который развернется. 
 
Younga:
Не понял вопроса
 
Как там "признак дурного тона" по-умному?
Это я о советах типа "анализировать бары" (свечи и т.п. школьную чушь). :) 
Видимо, в этой ветке интересного не зачерпнем.. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Многие в своё время перечитывали ветку про не Грааль (баблокос)  , решил открыть ветку-продолжение. Но с большой разницей,  в старой ветке применялись методы парного схдопывания и поиска раздвижек. Моя ветка будет основана на том что "ни что не вечно" . Красивые взлеты,  долгие ровные тренды балансовых линий,  всё это в итоге превращается в тлен. Я постараюсь по чуть чуть намекнуть,  что на этом можно заработать. 
Блин хоть один человек на этом форуме с мозгами повернутыми в правильном направлении)))
 
Martin Cheguevara:
Мозги, в смысле высшая нервная деятельность, вообще вредны для зарабатывания. Необходима эффективная рефлексия на зрительные раздражители(в нашем случае), т.е. в начале обучаем кусок жира внутри черепушки, тренируем эффективность шокером, а потом аккуратно делаем лоботомию.

