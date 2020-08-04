Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
он сам удивляется просто
будет флет - перестанет
Я всегда удивляюсь рыночным выкрутасам, потому и сигнал под названием парадокс)
ну жахнул, ну и чо
;)
ну жахнул, ну и чо
;)
Хошь смотри, хошь не смотри)) твоё право, как и право тролить)))
Да, смотреть там нечего, а разговоров на 1000 страниц будет,
Так разве это плохо? В общении открываются новые знания ( правда не всем).
А, в этом смысле, ну удачи
кто то хотел картинок теста на истории.
вот и судите.
кто то хотел картинок теста на истории.
вот и судите.
желательно тест сделать с форвардом. На бэктесте любой советник подгоняется под историю... Форвард интересно посмотреть