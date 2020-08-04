Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 12

Renat Akhtyamov:

он сам удивляется просто

будет флет - перестанет

Я всегда удивляюсь рыночным выкрутасам,  потому и сигнал под названием парадокс) 
 
Anatolii Zainchkovskii:
ну жахнул, ну и чо

;)

 
Renat Akhtyamov:

Да так,  нормально  чо)) 
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Хошь смотри, хошь не смотри))  твоё право,  как и право тролить))) 
Да, смотреть там нечего, а разговоров на 1000 страниц будет,
 
Vladimir Baskakov:
Так разве это плохо?  В общении открываются новые знания ( правда не всем).  
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Так разве это плохо?  В общении открываются новые знания ( правда не всем).  
А, в этом смысле, ну удачи
 
Vladimir Baskakov:
Благодарю. 
 

кто то хотел картинок теста на истории.

график

цифры

вот и судите.

 
Anatolii Zainchkovskii:

кто то хотел картинок теста на истории.

вот и судите.

желательно тест сделать с форвардом. На бэктесте любой советник подгоняется под историю... Форвард интересно посмотреть
 
elibrarius:
желательно тест сделать с форвардом. На бэктесте любой советник подгоняется под историю... Форвард интересно посмотреть
Форвард в реале сейчас работает.  А на тесте мультивалютный робот без индикаторный.  Определяется трендовость каждой и делается вход. В анализе 28 пар,  торговля каждые 12 часов,  открываются 9 отобранных.  Единственный параметр влияющий на подгонку это период определения тренда. 
