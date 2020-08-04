Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сигнал демо
на мои сигналы не стоит обращать внимания, потому как там вообще портфельный метод.
на мои сигналы не стоит обращать внимания, потому как там вообще портфельный метод.
И так, тренды... тренды тренды... все хотят попасть в тренд, но удаётся у всех по разному, но в большинстве думаю 50/50. Оно и понятно, уверен что ни один из здесь присутствующих не делает этого тренда. А раз не делает то максимум что можно попробовать это ворваться в тренд когда он образуется из пробития флэта.
Понятно, ещё один Юсуф
чтобы правильно понять статистику по сигналу , обратите внимание на сигнал недемо, вот по нему сделано только 2 входа. 1 лось получился и один тп, тоесть судить что либо вообще не имеет смысла. По демосчёту всего 5 входов, ввиду того что робот в дороботке был баг ( не сработал стоплос) и хотя всё вернулось и выползло из просадки считать что система рулит уже не правильно. А потому прошу оставить в покое мои сигналы. Я ведь не об этом ветку завёл.
у тебя не получится напускать так туману как Неколла)
))) ну особо тумана то и не будет, просто в процессе изложения темы возможно появится ещё более значимое мнение.
Понятно, ещё один Юсуф
Это я сам и есть, просто, под другим ником, стилем изложения и убеждения. Воистину, тяпница начинается в четверг! Завтра будет пятница, а еще говорят, что, я не умею предсказывать будущее.
во, вот это правильный вариант, попкорн и диванчик то чно нужно. Ну да ладно.
Выходные не за горами, под пивко можно будет теорию очередного грааля посмотреть будет
Продолжу. Про тренд описал, и про то что его поймать трудно намекнул. Отсюда сделал вывод что пытаться поймать тренд очень сложно, и алгоритмами нету преимущества в поиске будущего направления тренда. по этому я оставил этот вариант. Работать во флэт-канале тоже дело опасное , канал может порвать и ты в просадке которая может не откатить. Остался один вариант ( для меня) контртренд.
Работа в канале вроде как тоже контртренд.