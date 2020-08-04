Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 3

Продолжу. Про тренд описал, и про то что его поймать трудно намекнул. Отсюда сделал вывод что пытаться поймать тренд очень сложно, и алгоритмами нету преимущества в поиске будущего направления тренда. по этому я оставил этот вариант. Работать во флэт-канале тоже дело опасное , канал может порвать и ты в просадке которая может не откатить. Остался один вариант ( для меня) контртренд.
 
Vladimir Baskakov:
Сигнал демо

на мои сигналы не стоит обращать внимания, потому как там вообще портфельный метод.

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

Понятно, ещё один Юсуф
 
Anatolii Zainchkovskii:
И так, тренды... тренды тренды... все хотят попасть в тренд, но удаётся у всех по разному, но в большинстве думаю 50/50. Оно и понятно, уверен что ни один из здесь присутствующих не делает этого тренда. А раз не делает то максимум что можно попробовать это ворваться в тренд когда он образуется из пробития флэта.
у тебя не получится напускать так туману как Неколла)
 
Vladimir Baskakov:
Понятно, ещё один Юсуф

чтобы правильно понять статистику по сигналу , обратите внимание на сигнал недемо, вот по нему сделано только 2 входа. 1 лось получился и один тп, тоесть судить что либо вообще не имеет смысла. По демосчёту всего 5 входов, ввиду того что робот в дороботке был баг ( не сработал стоплос) и хотя всё вернулось и выползло из просадки считать что система рулит уже не правильно. А потому прошу оставить в покое мои сигналы. Я ведь не об этом ветку завёл.

 
multiplicator:
у тебя не получится напускать так туману как Неколла)

))) ну особо тумана то и не будет, просто в процессе изложения темы возможно появится ещё более значимое мнение.

 
Vladimir Baskakov:
Понятно, ещё один Юсуф

Это я сам и есть, просто, под другим ником, стилем изложения и убеждения. Воистину, тяпница начинается в четверг! Завтра будет пятница, а еще говорят, что, я не умею предсказывать будущее.

 
Anatolii Zainchkovskii:

во, вот это правильный вариант, попкорн и диванчик то чно нужно. Ну да ладно.

Выходные не за горами, под пивко можно будет теорию очередного грааля посмотреть будет

 
Anatolii Zainchkovskii:
Работа в канале вроде как тоже контртренд.

 
Я вот тоже советника тестирую, думаю месяца 2-3прогнать, а там и на реал воткнуть, меньше чем за неделю 5%сделал,если дальше и так пойдут дела, то уже хорошо, новости по Канаде на этой недели пережил, даже не чихнул)) 
