Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 10

Martin Cheguevara:
Предлагаю Вам вести конструктивный диалог)) и не отвлекаться и отвечать 
 на то, что заранее не принесет результата)) Вы со мной согласны коллега?)
Согласен,  но думаю что Макс не из тех и вполне может дело предложить или рассказать. 
 
А тем временем контртренд рулит и разводит тех кто торгует по тренду. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Но "для полного счастья" чего-то тут не хватает...


 
Decromor:

Ой рано вышел....  )))
Anatolii Zainchkovskii:
Какие ваши доказательства? Как говорил А.Ш.
 
Vladimir Baskakov:
Увы,  доказывать не получится,  ибо каждый видит свои тренды. 
Anatolii Zainchkovskii:
А про что тогда ветка,? потерял суть
 
Anatolii Zainchkovskii:
ха

это обычное поведение

представь несколько тыщ пунктов безотката

сколько таких будет как ты?

то есть у тебя пока нет норм.инструмента, который расскажет чо делать нада

так о чем тема ?

 
Непосредственно инструмента нету. Но есть понимание где,  что и когда развернется.  Об этом и буду толковать.
 
Дык вперед, в чём проблема, я ж намекнул об этом...
