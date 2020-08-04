Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 10
Предлагаю Вам вести конструктивный диалог)) и не отвлекаться и отвечать
А тем временем контртренд рулит и разводит тех кто торгует по тренду.
Но "для полного счастья" чего-то тут не хватает...
Какие ваши доказательства? Как говорил А.Ш.
Увы, доказывать не получится, ибо каждый видит свои тренды.
Ой рано вышел.... )))
ха
это обычное поведение
представь несколько тыщ пунктов безотката
сколько таких будет как ты?
то есть у тебя пока нет норм.инструмента, который расскажет чо делать нада
так о чем тема ?
