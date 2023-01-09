Системный индикатор Султонова - страница 110

Новый комментарий
 

Индикатор вынес вердикт "БАЙ" 25 04 в 6-00 и оставался невозмутимым в своем решении последние 33 часа, несмотря на хитросплетения рынка, посмотрим, что будет:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Индикатор вынес вердикт "ЬАЙ" 25 04 в 6-00 и оставался невозмутимым в своем решении последние 33 часа, несмотря на хитросплетения рынка, посмотрим, что будет:


Посмотрите где теперь должен быть встречный SELL чтобы просадка эквити была не больше 35%. И нет ли тут пересидки, то есть как соотносятся 33 часа со взятым окном наблюдения.

 

имхо прав индикатор))))))))

Только цели при нынешней ситуевине до 1.133))

 
vladevgeniy:

имхо прав индикатор))))))))

Только цели при нынешней ситуевине до 1.133))

Психологический барьер преодолен, поскольку, индикатор вышел в плюс


 
Yousufkhodja Sultonov:

Психологический барьер преодолен, поскольку, индикатор вышел в плюс


А где SL или какое условие выхода в случае ошибки?

 
Aleksey Vyazmikin:

А где SL или какое условие выхода в случае ошибки?

Условие выхода - по обратному сигналу. Пока, стопы и тейки не используются и идет испытание именно этого варианта выхода. В принципе. предсмотрены и установка ТП и СЛ.

 
vladevgeniy:

имхо прав индикатор))))))))

Только цели при нынешней ситуевине до 1.133))

Это было-бы вообще супер.

 
Вам бы видео-блог на ютубчике начать вести по этому делу. Где каждый день будете рассказывать о жизни своего питомца. 
"Сегодня он открылся так.. а через день ещё вот так. мы уже в плюсе.. бла бла бла." И денежка будет капать за просмотр. Слушателей найти вы умеете. Один из немногих вариантов заработка на этой идее. :D 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Это было-бы вообще супер.

Ну щас еще сверху машка сотая и бла бла... Как ее пройдут неизвестно)) Но отсюда пока цели такие) 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Психологический барьер преодолен, поскольку, индикатор вышел в плюс

Вы как и АК с котом, все время где-то рядом ходите:

GBPUSDH1

1...103104105106107108109110111112113114115116117...127
Новый комментарий