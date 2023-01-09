Системный индикатор Султонова - страница 110
Индикатор вынес вердикт "БАЙ" 25 04 в 6-00 и оставался невозмутимым в своем решении последние 33 часа, несмотря на хитросплетения рынка, посмотрим, что будет:
Посмотрите где теперь должен быть встречный SELL чтобы просадка эквити была не больше 35%. И нет ли тут пересидки, то есть как соотносятся 33 часа со взятым окном наблюдения.
имхо прав индикатор))))))))
Только цели при нынешней ситуевине до 1.133))
Психологический барьер преодолен, поскольку, индикатор вышел в плюс
А где SL или какое условие выхода в случае ошибки?
Условие выхода - по обратному сигналу. Пока, стопы и тейки не используются и идет испытание именно этого варианта выхода. В принципе. предсмотрены и установка ТП и СЛ.
Это было-бы вообще супер.
"Сегодня он открылся так.. а через день ещё вот так. мы уже в плюсе.. бла бла бла." И денежка будет капать за просмотр. Слушателей найти вы умеете. Один из немногих вариантов заработка на этой идее. :D
Ну щас еще сверху машка сотая и бла бла... Как ее пройдут неизвестно)) Но отсюда пока цели такие)
Вы как и АК с котом, все время где-то рядом ходите: