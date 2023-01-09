Системный индикатор Султонова - страница 108

Roman Shiredchenko:

Может другие (разные условия входа/выхода + доливки/усреднения, тралы, стопы, лимитки - может вообще все перевернуть  и торговать не "прогноз" движения цены, но, типа, как "к возвращению к средней - контртренд") варианты ее трактовки рассмотреть в ТС?

"В смысле" - давайте мониторинг и продолжение банкета с медведями, быками и коэффициентами с системами уравнений и их решением  и индикаторами...

1. Если задуманная ТС не работает с дОлжной эффективностью, не думаю, что, хитросплетения, не предусмотренные логикой ТС, не смогут помочь ей и будут иметь временный характер, что, пагубны последствиями.

2. Медведи и Быки страдают теми болезнями, что и регрессия.

3. Мониторинг системного индикатора откладывается из-за того, что, мой брокер, оказывается, не работает, пока, с МТ5, для которого и написан советник. Занят его конвертацией на МТ4. Реальный счет открыт для МТ4. Подождем немного.

 

Господа, запустил демо на МТ5, но из-за того, не знаю этот терминал, не могу найти упраление советником, не могу в журнале найти причину того, почему советник не открывает позции, хотя, первую позицию открыл верно, в условиях флэтта.


Теперь, нужно выяснить, почему советник не ставит позиции каждый сас? Есть у кого какие версии?
Yousufkhodja Sultonov:
Господа, запустил демо на МТ5, но из-за того, не знаю этот терминал, не могу найти упраление советником, не могу в журнале найти причину того, почему советник не открывает позции, хотя, первую позицию открыл верно, в условиях флэтта.
Да, долго нам походу ждать . Что ж вы так в грудь себя били, со всеми ругались
 
Так а тестера на пятёрке нет что-ли? Или результаты выглядят неубедительными? :D 
Ждать долго.. и чего - не понятно. :D  
 
Vladimir Baskakov:
Да, долго нам походу ждать . Что ж вы так в грудь себя били, со всеми ругались

Когда я ругался, с кем и зачем? Лучше, ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы https://www.mql5.com/ru/forum/311419/page2#comment_11446429

Yousufkhodja Sultonov:

Когда я ругался, с кем и зачем?

Ну с кем - можно почитать, а зачем - мне непонятно. Хребет Форекса пока на месте
 
Artem Prischepa:
Так а тестера на пятёрке нет что-ли? Или результаты выглядят неубедительными? :D 
Ждать долго.. и чего - не понятно. :D  

Подскажите, пожалуйста, на МТ5 тестер спрятан под каким значком? Но, довольно тестерных испытаний. Начал на демо МТ5 и открыл реальный центовый счет на МТ4, жду конвертации советника с МТ5 на МТ4. Результаты убедительные или нет, для меня они ценны в любом случае, В последнем случае, буду искать причину неудачи.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Подскажите, пожалуйста, на МТ5 тестер спрятан под каким значком? Но, довольно тестерных испытаний. Начал на демо МТ5 и открыл реальный центовый счет на МТ4, жду конвертации советника с МТ5 на МТ4. Результаты убедительные или нет, для меня они ценны в любом случае, В последнем случае, буду искать причину неудачи.

Вы как большой ребёнок, ей богу. Внимание окружающих - для вас всё. :D 
В нете три сотни видео минимум о том, где кнопка тестера. 

 
подай да принеси...
 
Artem Prischepa:

Вы как большой ребёнок, ей богу. Внимание окружающих - для вас всё. :D 
В нете три сотни видео минимум о том, где кнопка тестера. 

Спасибо за совет, нашел и понял как тестировать.

