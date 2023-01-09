Системный индикатор Султонова - страница 108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может другие (разные условия входа/выхода + доливки/усреднения, тралы, стопы, лимитки - может вообще все перевернуть и торговать не "прогноз" движения цены, но, типа, как "к возвращению к средней - контртренд") варианты ее трактовки рассмотреть в ТС?
"В смысле" - давайте мониторинг и продолжение банкета с медведями, быками и коэффициентами с системами уравнений и их решением и индикаторами...
1. Если задуманная ТС не работает с дОлжной эффективностью, не думаю, что, хитросплетения, не предусмотренные логикой ТС, не смогут помочь ей и будут иметь временный характер, что, пагубны последствиями.
2. Медведи и Быки страдают теми болезнями, что и регрессия.
3. Мониторинг системного индикатора откладывается из-за того, что, мой брокер, оказывается, не работает, пока, с МТ5, для которого и написан советник. Занят его конвертацией на МТ4. Реальный счет открыт для МТ4. Подождем немного.
Господа, запустил демо на МТ5, но из-за того, не знаю этот терминал, не могу найти упраление советником, не могу в журнале найти причину того, почему советник не открывает позции, хотя, первую позицию открыл верно, в условиях флэтта.
Теперь, нужно выяснить, почему советник не ставит позиции каждый сас? Есть у кого какие версии?
Господа, запустил демо на МТ5, но из-за того, не знаю этот терминал, не могу найти упраление советником, не могу в журнале найти причину того, почему советник не открывает позции, хотя, первую позицию открыл верно, в условиях флэтта.
Ждать долго.. и чего - не понятно. :D
Да, долго нам походу ждать . Что ж вы так в грудь себя били, со всеми ругались
Когда я ругался, с кем и зачем? Лучше, ответьте мне, пожалуйста, на эти вопросы https://www.mql5.com/ru/forum/311419/page2#comment_11446429
Когда я ругался, с кем и зачем?
Так а тестера на пятёрке нет что-ли? Или результаты выглядят неубедительными? :D
Ждать долго.. и чего - не понятно. :D
Подскажите, пожалуйста, на МТ5 тестер спрятан под каким значком? Но, довольно тестерных испытаний. Начал на демо МТ5 и открыл реальный центовый счет на МТ4, жду конвертации советника с МТ5 на МТ4. Результаты убедительные или нет, для меня они ценны в любом случае, В последнем случае, буду искать причину неудачи.
Подскажите, пожалуйста, на МТ5 тестер спрятан под каким значком? Но, довольно тестерных испытаний. Начал на демо МТ5 и открыл реальный центовый счет на МТ4, жду конвертации советника с МТ5 на МТ4. Результаты убедительные или нет, для меня они ценны в любом случае, В последнем случае, буду искать причину неудачи.
Вы как большой ребёнок, ей богу. Внимание окружающих - для вас всё. :D
В нете три сотни видео минимум о том, где кнопка тестера.
Вы как большой ребёнок, ей богу. Внимание окружающих - для вас всё. :D
В нете три сотни видео минимум о том, где кнопка тестера.
Спасибо за совет, нашел и понял как тестировать.