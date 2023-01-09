Системный индикатор Султонова - страница 107

Всё правильно, Юсуф. Когда-нибудь люди и свинец научатся превращать в золото. Надо только над этим работать.. много работать. :D И всё будет. 
 
вобще-то умеют. Золото получается мягко говоря дороже самородного, с кучей сопутствующих изотопов и примесей, но факт есть факт: пары свинца всунутые мишенью например в ускоритель частично превращаются в золото.

Торгуя по любой стратегии одинаково сложно получить что стабильно положительный, что стабильно отрицательный результат.

Психологически наиболее тяжёлая вещь - понять что результат мега-стратегии всего лишь шутка вероятностей. Ценой как то упомянутое золото


 
 
Это был сарказм. А ты его в очередную возню превратил.
Не удивительно , что здесь 1000 сообщений написано и процентов 95 из них ни о чём. Если не больше. Хотя можно было и этого наверняка избежать, если бы автор не поленился и для начала посидел пару часов с калькулятором и проверил свою теорию  на истории. 

 
Artyom Trishkin:

Это значит - не парьтесь))

 

Юсуфходжа!  Как там с мониторингом дела обстоят?

Неужели на регрессии не заработать? 

Считаю, тему не исчерпанной и  выражаю просьбу - банкет продолжить (без спама)!

Опять же к регрессии - тему усреднений можно подключить... 
 
Плюсую дико

 
Здравствуй Роман, на регрессии можно заработать, но, эффективность торговли оказалась низкой - всего 10-20 %% годовых, и то - при сложном исчислении.

 
В смысле?

 
Может другие (разные условия входа/выхода + доливки/усреднения, тралы, стопы, лимитки - может вообще все перевернуть  и торговать не "прогноз" движения цены, но, типа, как "к возвращению к средней - контртренд") варианты ее трактовки рассмотреть в ТС?

"В смысле" - давайте мониторинг и продолжение банкета с медведями, быками и коэффициентами с системами уравнений и их решением  и индикаторами...

