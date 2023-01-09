Системный индикатор Султонова - страница 107
Всё правильно, Юсуф. Когда-нибудь люди и свинец научатся превращать в золото. Надо только над этим работать.. много работать. :D И всё будет.
вобще-то умеют. Золото получается мягко говоря дороже самородного, с кучей сопутствующих изотопов и примесей, но факт есть факт: пары свинца всунутые мишенью например в ускоритель частично превращаются в золото.
Торгуя по любой стратегии одинаково сложно получить что стабильно положительный, что стабильно отрицательный результат.
Психологически наиболее тяжёлая вещь - понять что результат мега-стратегии всего лишь шутка вероятностей. Ценой как то упомянутое золото
Это был сарказм. А ты его в очередную возню превратил.
Не удивительно , что здесь 1000 сообщений написано и процентов 95 из них ни о чём. Если не больше. Хотя можно было и этого наверняка избежать, если бы автор не поленился и для начала посидел пару часов с калькулятором и проверил свою теорию на истории.
Это значит - не парьтесь))
Юсуфходжа! Как там с мониторингом дела обстоят?
Неужели на регрессии не заработать?
Считаю, тему не исчерпанной и выражаю просьбу - банкет продолжить (без спама)!Опять же к регрессии - тему усреднений можно подключить...
Плюсую дико
Здравствуй Роман, на регрессии можно заработать, но, эффективность торговли оказалась низкой - всего 10-20 %% годовых, и то - при сложном исчислении.
В смысле?
Может другие (разные условия входа/выхода + доливки/усреднения, тралы, стопы, лимитки - может вообще все перевернуть и торговать не "прогноз" движения цены, но, типа, как "к возвращению к средней - контртренд") варианты ее трактовки рассмотреть в ТС?
"В смысле" - давайте мониторинг и продолжение банкета с медведями, быками и коэффициентами с системами уравнений и их решением и индикаторами...