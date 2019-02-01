Мультивалютный советник МТ5, значение bid текущего тика различается в обзоре рынка и по функции SymbolInfoTick (и SymbolInfoDouble) , если советник не на графике этого символа
Здравствуйте.
Вопрос такой:
Мультивалютный советник. Запущен на графике символа "Б". В обзоре рынка значение BID для символа "А" текущего тика одно, а полученное SymbolInfoTick для символа "А" другое (старое). Если советник переставить на график символа "А", то каждый тик всё совпадает со значением в обзоре рынка для символа "А".
Я долго не мог понять, почему мультивалютник неправильно торгует и такой подлянки ждал в последнюю очередь. Это можно как то решить или мультивалютнику RIP, делать 100500 советников на каждый символ? Советник анализирует тики и такие косяки не допустимы. Может можно как-то брать значения прямо из обзора рынка, раз SymbolInfoTick и SymbolInfoDouble дают такой косяк?
Код где?
MqlTick last_tick; SymbolInfoTick(PairA,last_tick); Print(DoubleToString(last_tick.bid,(int)SymbolInfoInteger(PairA,SYMBOL_DIGITS)));
Стоит на графике пары "Б". Имеем, текущая котировка bid 3105.76, а по SymbolInfoTick получаем предыдущую 3106.92
А что в коде можно увидеть? Я вроде ситуацию подробно расписал
Вот, добавил перед значением тика время обновления цен. Почему так?
Print("time: "+last_tick.time+" "+DoubleToString(last_tick.bid,(int)SymbolInfoInteger(PairA,SYMBOL_DIGITS)));
Я, конечно, в шоке от такого. Нормально так, пытаться торговать на неправильных данных. Притом в тестере данные правильные, а в онлайне такое! Конечно будет слив. Хорошо что наткнулся чисто случайно, теперь всё придется переделывать. Но самое главное, не получится сделать мультивалютную систему, а это кошмар и бред. Позор!
Artyom Trishkin:
Код где?
В таймере проходите по массиву нужных символов и получайте от них данные. Если на текущем символе тика нет, то вы и на остальных символах не получите никаких данных.
В таймере проходите по массиву нужных символов и получайте от них данные. Если на текущем символе тика нет, то вы и на остальных символах не получите никаких данных.
Еще раз повторю, в обзоре рынка цена меняется, в SymbolInfoTick нет, как её не получай, если советник не стоит на графике этого символа
Рынок какой? Есть возможность открыть стаканы по данным инструментам? Если есть такая возможность = берем тики при изменение стакана нужного инструмента.
Причем здесь стакан? Еще раз - если советник стоит на графике того инструмента, по которому берем тики с помощью SymbolInfoTick - то всё нормально. Если советник стоит на графике другого инструмента, то происходит косяк с получением тиков, описанный выше.
То есть это отрабатывает нормально:
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);
А это косячит:
SymbolInfoTick(-другой_символ-,last_tick);
Предоставьте, пожалуйста полный код опишите последовательность действий для воспроизведения (сколько графиков открыто, на каком сервере подключение, на каком символе запущен советник и с какого символа пытается получить данные ...).
Причем здесь стакан? Еще раз - если советник стоит на графике того инструмента, по которому берем тики с помощью SymbolInfoTick - то всё нормально. Если советник стоит на графике другого инструмента, то происходит косяк с получением тиков, описанный выше.
Ищите ошибку у себя. Вот код:
#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ input string inpSymbol="GBPUSD"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { if(inpSymbol==_Symbol) { Print(__FUNCTION__,": ОШИБКА! Рабочий символ '"+inpSymbol+"' должен отличаться от символа графика '"+_Symbol+"'"); //--- return( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- int digits=(int)SymbolInfoInteger(inpSymbol,SYMBOL_DIGITS); //--- MqlTick tick; //--- SymbolInfoTick(inpSymbol,tick); //--- Print(__FUNCTION__,": tick.bid = "+DoubleToString(tick.bid,digits)+", tick.ask = "+DoubleToString(tick.ask,digits)+", tick.time = "+TimeToString(tick.time,TIME_SECONDS)); } //+------------------------------------------------------------------+
Вот результат его отработки:
2019.02.01 10:30:25.526 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30987, tick.ask = 1.30990, tick.time = 05:30:25 2019.02.01 10:30:33.115 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30986, tick.ask = 1.30990, tick.time = 05:30:32 2019.02.01 10:30:33.289 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30986, tick.ask = 1.30987, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:33.310 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30986, tick.ask = 1.30987, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:33.344 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30985, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:33.498 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30985, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:33.532 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30985, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:36.783 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30984, tick.ask = 1.30985, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:36.804 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30984, tick.ask = 1.30985, tick.time = 05:30:33 2019.02.01 10:30:36.817 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30982, tick.ask = 1.30985, tick.time = 05:30:36 2019.02.01 10:30:36.957 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30982, tick.ask = 1.30983, tick.time = 05:30:36 2019.02.01 10:30:37.296 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30979, tick.ask = 1.30981, tick.time = 05:30:37 2019.02.01 10:30:37.317 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30979, tick.ask = 1.30981, tick.time = 05:30:37
Тики идут. Билд 1940.
Так потому, что вы запрашиваете данные с одной пары (первой), а OnTick() выполняется на другой паре (второй). И выполняется чаще на второй. Тик по первой паре просто не успевает прийти в этот момент и, логично, выдается последний тик, который равен предыдущему.
Вот расширенный пример:
#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ input string inpSymbol="GBPUSD"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { if(inpSymbol==_Symbol) { Print(__FUNCTION__,": ОШИБКА! Рабочий символ '"+inpSymbol+"' должен отличаться от символа графика '"+_Symbol+"'"); //--- return( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- int digits=(int)SymbolInfoInteger(inpSymbol,SYMBOL_DIGITS); //--- double bid = SymbolInfoDouble( inpSymbol, SYMBOL_BID ); //--- MqlTick tick; //--- SymbolInfoTick(inpSymbol,tick); //--- string equal = "?"; //--- Сравниваем цену бид из обзора рынка и из тика if( bid != tick.bid ) equal = "НЕТ"; else equal = "ДА!"; //--- Print(__FUNCTION__,": tick.bid = "+DoubleToString(tick.bid,digits)+", tick.ask = "+DoubleToString(tick.ask,digits)+", tick.time = "+TimeToString(tick.time,TIME_SECONDS)+ ", tick.time_msc = ",tick.time_msc,", BID = "+DoubleToString( bid, digits )+", биды равны: "+equal ); } //+------------------------------------------------------------------+
И результат:
2019.02.01 10:45:42.193 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30981, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:45:42, tick.time_msc = 1548999942045, BID = 1.30981, биды равны: ДА! 2019.02.01 10:45:42.245 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30981, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:45:42, tick.time_msc = 1548999942045, BID = 1.30981, биды равны: ДА! 2019.02.01 10:45:42.379 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30981, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:45:42, tick.time_msc = 1548999942182, BID = 1.30981, биды равны: ДА! 2019.02.01 10:45:42.572 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30981, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:45:42, tick.time_msc = 1548999942182, BID = 1.30981, биды равны: ДА! 2019.02.01 10:45:47.419 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30982, tick.ask = 1.30985, tick.time = 05:45:47, tick.time_msc = 1548999947220, BID = 1.30982, биды равны: ДА! 2019.02.01 10:45:47.836 test_SymbolInfoTick (EURUSD,M5) OnTick: tick.bid = 1.30981, tick.ask = 1.30986, tick.time = 05:45:47, tick.time_msc = 1548999947608, BID = 1.30981, биды равны: ДА!
Так потому, что вы запрашиваете данные с одной пары, а OnTick() выполняется на другой паре. И выполняется чаще. Тик по другой паре просто не успевает прийти в этот момент и, логично, выдается последний тик, который равен предыдущему.
Вот это может быть! Спасибо, буду думать как обойти. Попробую через таймер.
UPD: Да, сделал задержку перед получением значения тика и всё получилось, тики получает корректно. Спасибо огромное, Алексей!
