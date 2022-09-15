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Индикаторы

SpreadSymbol - индикатор для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
Просмотров:
4235
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\fxsaber\SpreadSymbol\
EMA_Day.mqh (0.93 KB) просмотр
SpreadSymbol.mqh (10.27 KB) просмотр
SpreadSymbol.mq5 (45.78 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Данный индикатор основан на одноименной библиотеке, которая использует следующий не очень популярный функционал в MT5.

Это позволило сравнивать соответствующие торговые условия разных брокеров на основе показателя спреда (соотношение между Ask/Bid-ценами).

Внешний вид индикатора.


    Все данные доступны, не выходя из Терминала.


    Инструкция.

    Запустите индикатор на Broker1.

    Входные параметры индикатора.


    Затем на Broker2 и т.д. Данные будут сохранены (только бары) в кастомные символы.

    Кастомные символы индикатора.


    После этого индикатор сможет выводить спреды одноименных символов (например, AUDNZD разных брокеров - см. начальный скрин) по одиночке и сразу до трех в одном подокне.


    Входные параметры.

    Второй числовой параметр задает количество дней для вычисления среднего спреда.


    Алгоритм вычисления для значения пять.

    1. Средний спред в ближайший в прошлом понедельник в 00:36.
    2. Средний спред в ближайший в прошлом вторник в 00:36.
    3. Средний спред в ближайшую в прошлом среду в 00:36.
    4. Средний спред в ближайший в прошлом четверг в 00:36.
    5. Средний спред в ближайшую в прошлом пятницу в 00:36.

    Итого взяты пять спредов ближайших баров с одним временем суток - 00:36. Их среднее значение и выводится индикатором для текущего бара 00:36.


    Это позволяет видеть среднюю картину, например, для ночной торговли.


    Польза.

    • Поиск наилучших торговых условий.
    • Обнаружение изменений торговых условий брокером.
    • Разбор торговых ситуаций задним числом.
    • Быстрое создание сравнительных визуализаций для форумов.


    Особенности

    • Не использует DLL, наработки подходят для Маркета.
    • Экономный расход трафика и данных на диске.
    • Табличные данные по спредам доступны через GUI (CTRL+U).

    cm CloseProfit cm CloseProfit

    Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.

    Delete SL TP Delete SL TP

    Скрипт для удаления всех стопов и тейков на текущем графике

    100 prisoners game 100 prisoners game

    Игра для просто так…

    The Restoring Pull Indicator The Restoring Pull Indicator

    "The Restoring Pull Indicator" был разработан John Ehlers и опубликован в Stocks & Commodities V.11:10 (395-400)