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SpreadSymbol - индикатор для MetaTrader 5
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Данный индикатор основан на одноименной библиотеке, которая использует следующий не очень популярный функционал в MT5.
Это позволило сравнивать соответствующие торговые условия разных брокеров на основе показателя спреда (соотношение между Ask/Bid-ценами).
Все данные доступны, не выходя из Терминала.
Инструкция.
Запустите индикатор на Broker1.
Затем на Broker2 и т.д. Данные будут сохранены (только бары) в кастомные символы.
После этого индикатор сможет выводить спреды одноименных символов (например, AUDNZD разных брокеров - см. начальный скрин) по одиночке и сразу до трех в одном подокне.
Входные параметры.
Второй числовой параметр задает количество дней для вычисления среднего спреда.
Алгоритм вычисления для значения пять.
- Средний спред в ближайший в прошлом понедельник в 00:36.
- Средний спред в ближайший в прошлом вторник в 00:36.
- Средний спред в ближайшую в прошлом среду в 00:36.
- Средний спред в ближайший в прошлом четверг в 00:36.
- Средний спред в ближайшую в прошлом пятницу в 00:36.
Итого взяты пять спредов ближайших баров с одним временем суток - 00:36. Их среднее значение и выводится индикатором для текущего бара 00:36.
Это позволяет видеть среднюю картину, например, для ночной торговли.
Польза.
- Поиск наилучших торговых условий.
- Обнаружение изменений торговых условий брокером.
- Разбор торговых ситуаций задним числом.
- Быстрое создание сравнительных визуализаций для форумов.
Особенности
- Не использует DLL, наработки подходят для Маркета.
- Экономный расход трафика и данных на диске.
- Табличные данные по спредам доступны через GUI (CTRL+U).
Советник закрывает все открытые позиции при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.Delete SL TP
Скрипт для удаления всех стопов и тейков на текущем графике
Игра для просто так…The Restoring Pull Indicator
"The Restoring Pull Indicator" был разработан John Ehlers и опубликован в Stocks & Commodities V.11:10 (395-400)