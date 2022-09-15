Данный индикатор основан на одноименной библиотеке, которая использует следующий не очень популярный функционал в MT5.

Это позволило сравнивать соответствующие торговые условия разных брокеров на основе показателя спреда (соотношение между Ask/Bid-ценами).





Все данные доступны, не выходя из Терминала.





Инструкция.



Запустите индикатор на Broker1.









Затем на Broker2 и т.д. Данные будут сохранены (только бары) в кастомные символы.









После этого индикатор сможет выводить спреды одноименных символов (например, AUDNZD разных брокеров - см. начальный скрин) по одиночке и сразу до трех в одном подокне.





Входные параметры.



Второй числовой параметр задает количество дней для вычисления среднего спреда.





Алгоритм вычисления для значения пять.

Средний спред в ближайший в прошлом понедельник в 00:36. Средний спред в ближайший в прошлом вторник в 00:36. Средний спред в ближайшую в прошлом среду в 00:36. Средний спред в ближайший в прошлом четверг в 00:36. Средний спред в ближайшую в прошлом пятницу в 00:36.

Итого взяты пять спредов ближайших баров с одним временем суток - 00:36. Их среднее значение и выводится индикатором для текущего бара 00:36.





Это позволяет видеть среднюю картину, например, для ночной торговли.





Польза.



Поиск наилучших торговых условий.

Обнаружение изменений торговых условий брокером.

Разбор торговых ситуаций задним числом.

Быстрое создание сравнительных визуализаций для форумов.





Особенности

