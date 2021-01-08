Вопрос по требованию к ПК для тестированию на тиках
бюджет нужен
Ryzen сейчас хорош,
3700х у меня, в 16 поток 32гб в режиме все тики, бывает месяц даже не получилось пройти по RAM, не понятно глюк базы, или в месяце так много тиков было, в других диапазонах и пол года проходило
для тестов для 8/16 32гб маловато, тестировать можно но, на грубых вариантах и потом на тщательных в сильно ограниченном периоде
для 8/16процев нужно 64 RAM
для одноствольных систем может и меньше
бюджет нужен
Ryzen сейчас хорош,
3700х у меня, в 16 поток 32гб в режиме все тики, бывает месяц даже не получилось пройти по RAM, не понятно глюк базы, или в месяце так много тиков было, в других диапазонах и пол года проходило
для тестов для 8/16 32гб маловато, тестировать можно но, на грубых вариантах и потом на тщательных в сильно ограниченном периоде
для 8/16процев нужно 64 RAM
для одноствольных систем может и меньше
Спасибо.
Да, похоже надо новые Ryzen посмотреть и 64 RAM.
Дальше хотел историю стакана подключить.
Боюсь больше одного дня не получиться. Или агрегатировать на более крупных интервалах.
Спасибо.
Да, похоже надо новые Ryzen посмотреть и 64 RAM.
Дальше хотел историю стакана подключить.
Боюсь больше одного дня не получиться. Или агрегатировать на более крупных интервалах.
Какие у вас успехи в этом деле?
У меня довольно скудные данные поступают от брокера, можно на скрине видеть. 3 месяца на EURUSD занимают 1,4 Гб. Полный размер больше, я использую побитовую быструю упаковку.
10 инструментов по 1.4 Гб и плюс локальные данные для агентов по одному дню, это будет 24*0,01 Гб = 14.24 Гб, довольно скромно. Для бирж эту цифру смело можно умножать на 3.
Для тестера сделал следующим образом:
выделяется память с общим доступом, туда сохраняются все необходимые данные одного инструмента, для каждого инструмента выделяется отдельно, сторонние процессы(агенты тестера) могут считывать оттуда данные, распаковывать и использовать для расчётов. Фишка в том, что весь объём данных находится в оперативке только в одном экземпляре. Без библиотек тут никак, работает только на Windows 10, для семёрки немного по другому надо:
#import "kernel32.dll" ulong MapViewOfFileFromApp(HANDLE hFileMappingObject,ulong DesiredAccess,ulong FileOffset,ulong NumberOfBytesToMap); HANDLE CreateFileMappingFromApp(HANDLE hFile,long lpFileMappingAttributes,uint flProtect,ulong MaximumSize,const string lpName); bool UnmapViewOfFile(ulong lpBaseAddress); #import #import "KernelBase.dll" HANDLE OpenFileMappingFromApp(uint dwDesiredAccess,bool bInheritHandle,const string lpName); #import #import "msvcrt.dll" int memcpy(ulong destination,uchar &source[],ulong count_bytes); int memcpy(ulong destination,ulong &source[],ulong count_bytes); int memcpy(uchar &destination[],ulong source,ulong count_bytes); int memcpy(ulong &destination[],ulong source,ulong count_bytes); #import
Кстати, визуализацию стакана у меня можно бесплатно взять.
Какие у вас успехи в этом деле?
У меня довольно скудные данные поступают от брокера, можно на скрине видеть. 3 месяца на EURUSD занимают 1,4 Гб. Полный размер больше, я использую побитовую быструю упаковку.
10 инструментов по 1.4 Гб и плюс локальные данные для агентов по одному дню, это будет 24*0,01 Гб = 14.24 Гб, довольно скромно. Для бирж эту цифру смело можно умножать на 3.
Для тестера сделал следующим образом:
выделяется память с общим доступом, туда сохраняются все необходимые данные одного инструмента, для каждого инструмента выделяется отдельно, сторонние процессы(агенты тестера) могут считывать оттуда данные, распаковывать и использовать для расчётов. Фишка в том, что весь объём данных находится в оперативке только в одном экземпляре. Без библиотек тут никак, работает только на Windows 10, для семёрки немного по другому надо:
Кстати, визуализацию стакана у меня можно бесплатно взять.
Я на МТ5 пока ничего не сделал. Только в этом году начал изучать возможности. Кажется, что простые быстрые стратегии могут получится.
На другом софте тестировал стратегии с тиковой дельтой на акциях и фьючерсах. Ловятся микротренды внутри дня, но нужно много фильтров по объемам и проч.
Пришел к выводу, что надо железо помощнее для этих задач.
Спасибо за предложение по стакану.
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Добрый день!
1. Хочу потестировать на тиках (таблица всех сделок) несколько ликвидных инструментов (Ri, Si, Sber, Gazp...) на интервале 1-5 дней.
2. Для этого планирую предварительно обработать данные и создать двумерные масивы с данными из таблицы всех сделок и сохранить в памяти (или на диске?).
3. Какие минимальные требования к ПК - для этой задачи, чтобы тестировние одного прохода по истории занимало, например, не больше 1 мин ?
3.1. Расчитать надо 2-3 индикатора (каналы, средние, спред,...), математика простейшая, типа усреднение в движущемся окне и т.п.
Прошу поделиться опытом, кто решал похожие задачи.
Интересует конфигурация ПК, который нужно приобрести (или заказать собрать): AMD\Intel\8-12-16 ядер\2-4 ГГц\ОЗУ 32-128Гб\SSD\...???
Буду признателен на ссылку, если кто-то знает у кого можно собрать машину для таких задач.
Спасибо за ответы.