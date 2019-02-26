Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 18

Новый комментарий
 
Реter Konow:
Главный вопрос в топике. Четкое, логичное, продуманное изложение приветствуется.

Вы с какой целью интересуетесь? Чем Вам МТ4 мешает? Какая то подозрительная и непонятная инициатива.

МТ4 работает стабильно, в отличии от МТ5. Ключевое слово работает. 

Пока МТ5 не устаканится к нему все будут относиться настороженно.

Всему свое время, не нужно бежать впереди паровоза - опасно.

Неужели у Вас это жизненно важный вопрос??

Удачи

 
Vladimir Perervenko:

...

Неужели у Вас это жизненно важный вопрос??

Удачи

В общем, да. Для меня это важный вопрос. Странно, но так.

 
Похоже все позиции высказаны. Большая благодарность участникам обсуждения. Свою продукцию я собираюсь делать только для МТ5 и поэтому, мнения для меня важны. Никто мне не платил, и никому я не нужен.))
 

Мт5 имеет залог успеха за счет обширной документации. Если голова есть то то на мт5 можно реализовать любые проекты, за небольшие траты времени и ресурсов. Что не может не радовать. Только пописав на других языках и терминалах понимаешь насколько мт5 удобнее.

Чтобы я хотел изменить в программе?:

Мт5 гораздо тяжелее Мт4. На мой взгляд построение графиков для зрительной информации, можно было реализовать как в Мт4. Для трейдера нет особой разницы, смотреть на график построенный по минутам или с данных 5 минут. 

Если кто то и заметит разницу то только в скорости мт5 построение того же графика требует больших ресурсов, а результат тот же. Но а для индикаторов пожалуйста построение мт5 долгое громоздкое но правильное. Также устаревший эдитор который уступает тому же нотепад++ нужный только для компиляции. 

Еще было бы круто иметь стандарты. Разрозненность пугает новичков. Есть стандартная библиотека но ней написано мало экспертов и индикаторов. Каждый городит в своем коде что хочет, от этого падает читаемость. 
 

Убрать стандартную библиотеку из документации, терминала и официальных примеров. Хотя бы торговые классы и классы непосредственного торгового окружения.

Что мы имеем по факту. Профессионалов в любом деле, в любой профессии, в том числе и в программировании -- не более 5-10%. По факту есть громадная масса тех, кто не является профессиональным программистом, но на примерах стал для себя и даже для Фриланса писать советники, индикаторы для МТ4.

Судя по сообщениям на форуме, многие в качестве примеров, брали кода Кима. Как подавался код Кима? Приводился полностью его код. Т.е. можно было посмотреть спецификацию и разобрать внутренности. Как сейчас подаются примеры? В стиле "вот есть метод" и даётся только его спецификация.

Понятно что такой подход не даёт возможность прочувствовать код. А непрограммист, который "сам освоил язык" не может, не понимая сути, двигаться дальше. Вот они и сидят на МТ4, потому что МТ5 тупо не понимают. А львиная доля причин непонимания -- это пропихивание стандартной библиотеки безмерно и бестолково.

 
Andrey F. Zelinsky:

Убрать стандартную библиотеку из документации, терминала и официальных примеров. Хотя бы торговые классы и классы торгового окружения.


Андрей, что я слышу. Хотите чтобы убрали Торговые классы из Стандартной библиотеки MQL5 ???

Обалдеть можно.

 
Petros Shatakhtsyan:

Андрей, что я слышу. Хотите чтобы убрали Торговые классы из Стандартной библиотеки MQL5 ???

Во-первых, я ими не пользуюсь. Во-вторых, всегда был им противник. Почему? Пояснил в посту выше.

 
Petros Shatakhtsyan:

Андрей, что я слышу. Хотите чтобы убрали Торговые классы из Стандартной библиотеки MQL5 ???

По уму, а что они дают. Все можно более компактно прописать самому. Так ради примеров и стоит только оставить

 

Мой пост был с точки зрения метода подачи языка. Именно метод подачи языка делает язык простым или сложным для понимания.

Как пример. На форуме спрашивают: "Не получается открыть позицию". Ему отвечают: "Смотри PositionOpen()". Часто приводят, а часто не приводят ссылку https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradepositionopen

А если бы ответ дали так, на манер примеров кода Кима:

bool CTrade::PositionOpen(const string symbol,const ENUM_ORDER_TYPE order_type,const double volume,
                          const double price,const double sl,const double tp,const string comment)
  {
//--- check stopped
   if(IsStopped(__FUNCTION__))
      return(false);
//--- clean
   ClearStructures();
//--- check
   if(order_type!=ORDER_TYPE_BUY && order_type!=ORDER_TYPE_SELL)
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID;
      m_result.comment="Invalid order type";
      return(false);
     }
//--- setting request
   m_request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;
   m_request.symbol   =symbol;
   m_request.magic    =m_magic;
   m_request.volume   =volume;
   m_request.type     =order_type;
   m_request.price    =price;
   m_request.sl       =sl;
   m_request.tp       =tp;
   m_request.deviation=m_deviation;
//--- check order type
   if(!OrderTypeCheck(symbol))
      return(false);
//--- check filling
   if(!FillingCheck(symbol))
      return(false);
   m_request.comment=comment;
//--- action and return the result
   return(OrderSend(m_request,m_result));
  }

-- только здесь при подаче надо убрать "классовую" шелуху и некоторые проверки.

Понятно, что подача в манере Кима более конструктивна и понятна и позволяет непрограммисту, который балансирует в понимании языка -- быстро разобраться и даже внести свои правки в функцию открытия позиций.

Такого эффекта понимания нет при подаче в стиле отсылки на метод класса.

Можно при этом говорить :"Классы даны в исходниках и кто хочет разобраться, тот посмотрит", -- так ответ и дают и этот ответ предельно простой: "Нам и МТ4 хватает".


p.s. Да и какое отношения метод какого-то класса имеет к языку? Метод класса -- не более чем пример. Он не должен заменять и подменять собой ключевую конструкцию языка.

Т.е. по сути что происходит. Вместо отсылки на конструкцию языка в документации -- идёт постоянно отсылка на метод "левого" класса. А потом идёт удивление, почему народ в своём большинстве не понимает язык и считает его сложным для освоения.

 
Andrey F. Zelinsky:


Раньше я тоже так писал, но Барабашка всё время всем предлагал стандартную библиотеку, и я уже больше года использую только их.

Очень коротко и просто, как и MFC из VS.

И не надо мучиться на то, чтобы определить у брокера какое исполнение и какой filling.

1...111213141516171819202122232425...67
Новый комментарий