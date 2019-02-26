Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главный вопрос в топике. Четкое, логичное, продуманное изложение приветствуется.
Вы с какой целью интересуетесь? Чем Вам МТ4 мешает? Какая то подозрительная и непонятная инициатива.
МТ4 работает стабильно, в отличии от МТ5. Ключевое слово работает.
Пока МТ5 не устаканится к нему все будут относиться настороженно.
Всему свое время, не нужно бежать впереди паровоза - опасно.
Неужели у Вас это жизненно важный вопрос??
Удачи
...
Неужели у Вас это жизненно важный вопрос??
Удачи
В общем, да. Для меня это важный вопрос. Странно, но так.
Мт5 имеет залог успеха за счет обширной документации. Если голова есть то то на мт5 можно реализовать любые проекты, за небольшие траты времени и ресурсов. Что не может не радовать. Только пописав на других языках и терминалах понимаешь насколько мт5 удобнее.
Чтобы я хотел изменить в программе?:
Мт5 гораздо тяжелее Мт4. На мой взгляд построение графиков для зрительной информации, можно было реализовать как в Мт4. Для трейдера нет особой разницы, смотреть на график построенный по минутам или с данных 5 минут.
Если кто то и заметит разницу то только в скорости мт5 построение того же графика требует больших ресурсов, а результат тот же. Но а для индикаторов пожалуйста построение мт5 долгое громоздкое но правильное. Также устаревший эдитор который уступает тому же нотепад++ нужный только для компиляции.Еще было бы круто иметь стандарты. Разрозненность пугает новичков. Есть стандартная библиотека но ней написано мало экспертов и индикаторов. Каждый городит в своем коде что хочет, от этого падает читаемость.
Убрать стандартную библиотеку из документации, терминала и официальных примеров. Хотя бы торговые классы и классы непосредственного торгового окружения.
Что мы имеем по факту. Профессионалов в любом деле, в любой профессии, в том числе и в программировании -- не более 5-10%. По факту есть громадная масса тех, кто не является профессиональным программистом, но на примерах стал для себя и даже для Фриланса писать советники, индикаторы для МТ4.
Судя по сообщениям на форуме, многие в качестве примеров, брали кода Кима. Как подавался код Кима? Приводился полностью его код. Т.е. можно было посмотреть спецификацию и разобрать внутренности. Как сейчас подаются примеры? В стиле "вот есть метод" и даётся только его спецификация.
Понятно что такой подход не даёт возможность прочувствовать код. А непрограммист, который "сам освоил язык" не может, не понимая сути, двигаться дальше. Вот они и сидят на МТ4, потому что МТ5 тупо не понимают. А львиная доля причин непонимания -- это пропихивание стандартной библиотеки безмерно и бестолково.
Убрать стандартную библиотеку из документации, терминала и официальных примеров. Хотя бы торговые классы и классы торгового окружения.
Андрей, что я слышу. Хотите чтобы убрали Торговые классы из Стандартной библиотеки MQL5 ???
Обалдеть можно.
Андрей, что я слышу. Хотите чтобы убрали Торговые классы из Стандартной библиотеки MQL5 ???
Во-первых, я ими не пользуюсь. Во-вторых, всегда был им противник. Почему? Пояснил в посту выше.
Андрей, что я слышу. Хотите чтобы убрали Торговые классы из Стандартной библиотеки MQL5 ???
По уму, а что они дают. Все можно более компактно прописать самому. Так ради примеров и стоит только оставить
Мой пост был с точки зрения метода подачи языка. Именно метод подачи языка делает язык простым или сложным для понимания.
Как пример. На форуме спрашивают: "Не получается открыть позицию". Ему отвечают: "Смотри PositionOpen()". Часто приводят, а часто не приводят ссылку https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradepositionopen
А если бы ответ дали так, на манер примеров кода Кима:
-- только здесь при подаче надо убрать "классовую" шелуху и некоторые проверки.
Понятно, что подача в манере Кима более конструктивна и понятна и позволяет непрограммисту, который балансирует в понимании языка -- быстро разобраться и даже внести свои правки в функцию открытия позиций.
Такого эффекта понимания нет при подаче в стиле отсылки на метод класса.
Можно при этом говорить :"Классы даны в исходниках и кто хочет разобраться, тот посмотрит", -- так ответ и дают и этот ответ предельно простой: "Нам и МТ4 хватает".
p.s. Да и какое отношения метод какого-то класса имеет к языку? Метод класса -- не более чем пример. Он не должен заменять и подменять собой ключевую конструкцию языка.
Т.е. по сути что происходит. Вместо отсылки на конструкцию языка в документации -- идёт постоянно отсылка на метод "левого" класса. А потом идёт удивление, почему народ в своём большинстве не понимает язык и считает его сложным для освоения.
Раньше я тоже так писал, но Барабашка всё время всем предлагал стандартную библиотеку, и я уже больше года использую только их.
Очень коротко и просто, как и MFC из VS.
И не надо мучиться на то, чтобы определить у брокера какое исполнение и какой filling.