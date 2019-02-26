Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 60
Ну вот прочитал ...
Думаете я вас агитирую? Или намерен агитировать? Нет.
Кому нравится палкой с деревьев плоды сшибать - так то ж его право. Вот когда настанет ситуация, что сшибающий палкой не сможет себя и семью прокормить сим занятием, то глядя на тех, кто давно ушёл далеко вперёд вместе с прогрессом, глядишь, да призадумается - мож палка уже не та. Но догнать ушедших вперёд будет уже практически невозможно. А семья при этом будет кушать просить и детишки будут спрашивать: "пап, а почему воооон тот дяденька приносит домой много вкусных и спелых плодов, а ты нам приносишь гнилые, собранные с земли, какие мы и так сами поднять можем?" А папа будет им отвечать странным и непонятным выражением: "зато мы все индивидуальные!", забывая, что есть такие же явные индивидуальности, но среди тех, кто идёт в ногу с прогрессом.
Как такая сказочка?
Это сказочка знакомая. В одной конторе стоит мощная новая оргтехника, в другой старая рухлядь. И больше зарабатывают не те, кто идет в ногу с прогрессом, а те, кто совпадает с планами структур, формирующих условия для реализации бизнеса. То есть, можно и с платформой МТ5 быть нищим, не смотря на явный потенциал, а можно и с лопатой на кладбище иметь высокий уровень благополучия. Это не за счет понимания работает даже, а скорее кому-то везет больше остальных. И зачастую даже выбора никакого нет по-факту то ли ты лопатой будешь работать, то ли разрабатывать автоматизированные системы. Как жизнь повернет. :)
Что же касается прогресса, то это можно рассматривать в бесконечно разных направлениях. И если где-то прогресс разработчика не совпадает с интересами потребителя или пользователя, то это вопрос не только уровня потенциала пользователя. В социуме принято извлекать выгоду, а не искать оптимальные условия и взаимные потребности относительно взаимодействия. И часто разработчики просто с высоты своего прогресса в упор не видят интересов и основных потребностей потребителя и пользователя. Внедрить технологию или продать продукт - это не то же самое, что и совместное развитие. И когда прогресс разработчика идет больше в направлении сбыта, внедрения и массового поглощения, чем в интересах потребителя, возникают определенные сложности с взаимопониманием.
И опять же есть несколько различных путей достижения целей: один из них заключается в выборе специалистов, способных вникнуть и осуществить в продукте реальные интересы пользователя. Другой заключается в вытеснении всего что мешает продвижению и сбыту. В том числе вытеснению специалистов, ставящих лишние (с позиции продвижения и сбыта) задачи. А также вытеснению целых корпораций, которые не потянули на своем горбу ногу прогресса. И сейчас социум дошел до уже безвозвратной фатальной точки, где прогресс диктует и условия и интересы. И этот прогресс не ваш и не мой. Скорее этот прогресс рассматривает меня и вас как свою собственность.
Vitaliy Maznev:
... И этот прогресс не ваш и не мой. Скорее этот прогресс рассматривает меня и вас как свою собственность.
Ясно. Лозунги. "Свободу Юрию Деточкину!", и прочее иже с ними...
Не смею переубеждать слезть с телеги - она есть хранитель личной индивидуальности. Куда уж тем, кто на машинах - их вон прогресс на заправку машин бензином подсадил... Только лошадь не кормите, что в телегу впряжена - выгоните её в чисто поле - она тормозит личный прогресс и индивидуальность восседать в телеге, и подсаживает в зависимость овёс собирать для неё родимой.
ЗЫ. Позволю себе тоже лозунг выдавить: кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Да я и не спорю с вами ни в общем ни в целом. Более того, я тут почитал людей и интерес к новой для меня платформе конечно же пробудился. И конечно же, по возможности на досуге я постараюсь изучить больше материалов. Но ваше противопоставление телег автомобилям для меня не является показательным. Ничего не имел и не имею против автомобилей и телег. Но сам всегда ходил на своих двоих. И не ищу в этом ни преимуществ ни ущербностей.
И все же, превосходство не в прогрессе технологий, а в свободе выбора. Развивать можно и тело и дух и технологии. В разных пропорциях. Было бы место для шага вперед.
Vitaliy Maznev:
... Было бы место для шага вперед.
А как же "Перемен"? Раз уж Цоя цитируем?
Да и как-то не вяжется "место для шага вперёд" с заявлениями о свободе оставаться позади
А как же "Перемен"? Раз уж Цоя цитируем?
Если перемены - то к развитию и познанию, Если прогресс - то без ущерба для уже существующих возможностей, Если МТ5 - то не за счет вытеснения предыдущих наработок. Искать возможности - дело. Искать причины - тоже дело. :)
Так никто ж и не ущемляет и не умаляет вашего права оставаться на платформе МТ4. Равно, как никто не ограничивает ваших познаний в том, что есть более продвинутая платформа. И выбор остаётся за вами - пользоваться остановленной в развитии платформой МТ4, или же пользоваться на порядок опережающей в развитии МТ4 платформой МТ5. Мало того - есть огромная база знаний по платформе МТ5, есть хорошая поддержка на форуме и пр.,пр.,пр.
И никто не запрещает вам говорить своим знакомым, вводя их в заблуждение из-за слепой веры вам как сведущему в вопросах платформ MetaTrader, что в МТ5 невозможно хэджировать или локировать позиции как вам это нравится. Равно как можете им сказать, что в МТ5 нет возможности, например, отсоединить любой график от окна платформы и расположить на отдельном мониторе - пусть верят и думают, что это действительно нельзя сделать... Да много чего можете говорить своим знакомым - это ваша свобода слова и мнения, и их право - читать официальную информацию vs слушать гуру.
А почему разработка платформ привела в итоге к их противопоставлению? И почему нет возможности переносить конкретный счет с одной платформы на другую? Это ведь уже не упертость пользователя в лице меня в пользу МТ4, а обусловленность исходящая из противопоставления созданного самими разработчиками. В данном случае, уже не я отказываюсь от прогресса, который мы обсудили, а прогресс зашел в тупик за счет несовместимости платформ. :)
А скажите - что удерживает людей, до сих пор сидящих на ХР ? Ну только не нужно про успешные компании, где в офисах свалены и как-то ещё работают Pentium II, скрипя матричными принтерами.
Чтобы продолжить развитие платформы МТ4, необходимо было встать на другие рельсы - упёрлось всё в возможности 32-битной системы. Поэтому МТ5 была написана с нуля. Почитайте сообщения Рената - он не единожды рассказывал про причины и следствия. Просто зайдите в его профиль в раздел "Публикации" - "Все сообщения" и почитайте что пишет человек, создавший не одну торговую платформу, и знающий всё про это "изнутри" - найдёте ответы на ваши вопросы, да и много чего почерпнёте для себя интересного. Главное - воспользоваться собственной свободой "не лениться" ;)
А скажите - что удерживает людей, до сих пор сидящих на ХР ? Ну только не нужно про успешные компании, где в офисах свалены и как-то ещё работают Pentium II, скрипя матричными принтерами.
Была бы моя воля, я бы выбрал даже не Pentium II, а ZX Spectrum от Sinclair Research от 82 года. Но выбор делал не я. По сути, я не разработчик а пользователь. И для меня нет слишком принципиальных значений версии виндоус. Хотя более ранние существенно меньше нагружали оперативные ресурсы. И я бы не сказал, что они слишком уступали в функционале новому, как на взгляд пользователя. Даже напротив, они были более удобными и менее борзыми во всех отношениях. Этот прогресс операционных систем действительно нацелен не на интересы пользователя. Мягко говоря.
В конкретно моем случае, установить на мой альтернативный девайс более совершенную версию ОС проблемно в виду его ограниченных оперативных ресурсов. Да и сносить все начисто только из-за чьего-то прогресса, тоже не слишком удобно. Я отказался например от Скайпа и некоторых других слишком прогрессирующих сервисов, которые спешат к своему прогрессу. Это не столько из-за упертости даже, сколько из социальных возможностей. Сколько не проповедуй прогресс версий виндоус или того же Скайп, а для меня как для пользователя, ничего принципиально нового, полезного и тем более незаменимого в этом непонятном прогрессе не заметно, кроме принуждения предоставлять этим разработкам более мощную аппаратуру и выделять ресурсы для их прогресса, а не для собственной необходимости. Не находите это деструктивной стороной прогресса? Интересы пользователя не учитываются абсолютно. Плевать на них хотели разработчики. С их высокой колокольни они поют о безопасности и комфорте. А я не могу найти здравое ядро в этих проповедях. Чья безопасность и чей комфорт? Искать средства на поддержку прогресса великих разработчиков? Чьи в этом интересы и выгода?
Вы можете трезво обозначить здравый смысл такого прогресса? Для человека меняется только необходимость выбрасывать девайс за девайсом, чтобы не отставать от совершенно нулевого прогресса. а то и наоборот отупения. Мне, как трейдеру, нужен элементарный терминал для совершения операций. Будь это тот терминал, который работал в 2006 году, или тот, который продолжит после марта 2019 года, для такого хренового и тупого колхозного трейдера - не существенно. Новые горизонты - это прекрасно. Но для меня эти горизонты больше декоративные, чем функциональные. Мне работать нужно, а не понты колотить, понимаете? :)