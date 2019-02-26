Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 66
на МТ4.
Когда выкатывают новый телефон, особенно одной известной фирмы, потребитель бежит его покупать. (уже кстати нет, но это другая тема).
Когда вы выкатили МТ5 более 10 лет назад, на него перешли еденицы.
почему? этим должны заниматья ваши маркетологи.
ситуация переломилась 2 года назад, и вы знаете что вы сделали чтобы ее переломить.
Однако большинство все еще на МТ4.
в реальности у трейдера сейчас нет выбора. Часто бывает несколкько типов счетов для Мт4 и отдельный вариант счета на МТ5. Многие нормальные бьрокеры даже не предлагают Мт5. НО почему то многие предлагают CTrader.
вопрос цены и спроса. Спрос на мт5 среди клиентов маленький, а цена МТ5 для брокера на порядок больше чем МТ4.
самое забавное что это все есть в МТ4 за счет кастомизации.
А вот в МТ5 многое из этого было недостижимо большую часть времени.
увы, эпоха гиков была близка, но так и не наступила, эпоха юзеров продолжается....
тут в общем я уже и многие поднимали вопрос о простых вещах в МТ4, но в МТ5 это требует уже чтения литературы, вот сегодня человек спрашивал https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page773#comment_10767703
имхо вот такие мелочи, и портят желание переходить на МТ5 даже тех, кто может, не говоря про юзеров, которые хотят из коробки сразу все
ЗЫ: Ваш пример, что можно в МТ сделать за счет кастомизации и графики и ... и все можно, мне представляется как приобрести очень крутой автомобиль, и лошадей табун и управляется как игрушечный, но вот чтобы работали стеклоподъемники нужно залезть под капот, вот мануал, где и какие перемычки перемкнуть и будут у Вас стеклоподъемники работать
Не совсем согласен. Просто дать больше - мало. Нужно дать доступно и удобно. :)
Как говорится, от гигаааантских возможностей к маааалюсеньким способностям. ))