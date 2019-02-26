Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 55
А можно на пальцах объяснить? Допустим, делаю робота на паттернах на мт4. Все сделал, тест нормально и т.д.
протестировать мультивалютность или тест на кистомных символах...
Вобщем, если кратко.
Торговая платформа МТ5 и МТ4.
Итоги торговли.
Выбираю МТ4
Да , я тоже немного не понимаю связь, между красотой кода и его эффективностью.
красота кода это когда вы не перелопачиваете кучу данных, а ёмко и просто выполняете кучю всего...
Друг мой, да вы в ударе...
что все и говорят, Мт4 рулит, и имеет больший функционал (в переносном смысле)...
Я бы хотел изменить это мнение, но я могу дать лишь малую часть того, что нужно людям от МТ5. Но, все равно попытаюсь.
мало того, уж и в топе МТ5 два идентичных сигнала.
А если по диагонали, то еще два
Не знаю почему, тока догадки.
;)
Ну это вот да
ну и ещё если есть как у админа доступ к халявной сети на работе, то незаметно "майнить" оптимизацию, хотя наверно просто майнить будет всё же выгодней)))