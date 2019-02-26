Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 55

Vladimir Baskakov:
А можно на пальцах объяснить? Допустим, делаю робота на паттернах на мт4. Все сделал, тест нормально и т.д.
Что мне даст мт5, если захочу сделать для него, какие преимущества, проще писать, тестировать, ООП пресловутое?

протестировать мультивалютность или тест на кистомных символах...

 

[Удален]  
Ну это вот да
 
Vladimir Baskakov:
Да , я тоже немного не понимаю связь, между красотой кода и его эффективностью.

красота кода это когда вы не перелопачиваете кучу данных, а ёмко и просто выполняете кучю всего...

[Удален]  
Куча всего это проверки, их масса, а условие само по себе мизер
 
Друг мой, да вы в ударе...

 
что все и говорят, Мт4 рулит, и имеет больший функционал (в переносном смысле)...

 
Я бы хотел изменить это мнение, но я могу дать лишь малую часть того, что нужно людям от МТ5. Но, все равно попытаюсь.

 
мало того, уж и в топе МТ5 два идентичных сигнала.

А если по диагонали, то еще два

Не знаю почему, тока догадки.

;)


 
Vladimir Baskakov:
Ну это вот да

ну и ещё если есть как у админа доступ к халявной сети на работе, то незаметно "майнить" оптимизацию, хотя наверно просто майнить будет всё же выгодней)))

