Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 62
Как пример, глянуть на системные требования мелкософтовского офиса 2003 и 2019:
Видимо, писанина в ворде за эти годы стало намного более высокотехнологичной и впитала в себя все новейшие "технологии". Вон заюзали DirextX для каких-нибудь excel'вских графиков, так наооборот должно цп разгрузить, но нет. А может причина возросших аппетитов в
Такой прогресс уж точно не в наших интересах, нас просто используют.
Есть такое...
раньше автомобили могли ездить на дровах:
а сейчас требования к топливу все ужесточают:
Безобразие!
Точно, нас используют!
И чего же там такого революционного появилось, что новый офис требует 15 производительностей старого? Не смешите меня. Чего вы ждёте от монополистов? Раздачи розовых слонов? Такое свинство повсюду - то на старых айфонах не будет работать новый софт, то игры собираются с использованием ЦПУ инструкций, которых лишены старые процессоры (собрать под более общую архитектуру плёвое дело ведь).
Плакаты времён СССР не сильно то и врали: "Цель капитализма всегда одна - эксплуатация, гнёт, война. Чтобы народных масс нищета и гибель, ему несли максимальную прибыль."
Броневик бы вам. И кепку.
На счет броневика, не знаю. А кепка.... какие у нее минимальные системные требования? Может наши бестолковки ее не потянут? :)
Лично я и за и против того, что несет с собой капитализм. Против эксплуатации, гнёта и войн, но за развитие цивилизации, двигаемое капитализмом. Утопические схемы игнорирующие законы природы и уничтожающие конкуренцию и естественный отбор, обречены, как бы красиво их не описывали в книгах. Сама Природа выступает за капитализм, а против нее не попрешь.
И чего же там такого революционного появилось, что новый офис требует 15 производительностей старого? Не смешите меня.
Думаю, что Вы в старом офисе знали и использовали процентов 20, а в новом меньше 1%.
В этом и есть корень вашего негодования и ощущения себя обманутым: Вроде как ничего не изменилось - буковки также печатаются, а требования к ресурсам значительно увеличились. Безобразие!
Такова же логика большинства приверженцев MQL4. А причина данного консерватизма банальна - отсутствие знаний.
С какой-то стороны я Вас понимаю. Сам испытываю некую ностальгию по процессору Z80 и компьютерам ZX Spectrum.
Как было все просто: одна адресация памяти - первые 16 Kбайт ПЗУ (операционка), дальше 8Kбайт видеопамять, и остальное (48 кБайт или более) ОЗУ.
Сам сколько раз переписывал и перепрошивал ПЗУ, разрабатывал и вшивал в нее различные драйверы для принтера, для дополнительных кнопок.
Но я очень хорошо понимаю, что эта архитектура была весьма ограниченна и развитие требовало новых возможностей. Возможно пошли не самым оптимальным способом, но то, что сейчас имеем - это выстраданный результат многих тысяч супер голов.
Думаю, что Вы в старом офисе знали и использовали процентов 20, а в новом меньше 1%.
Простой вопрос: зачем мне или кому-то еще впердоливать 99% прогресса, который ни кому не в пал и только нагружает ресурсы? Более того, 99% этого прогресса становятся препятствием для осуществления того необходимого 1% процессов, ради которого вообще используются все эти кошерные технологии. Абсурдно тулить тысячи супер голов в одну простую кепку. И нужно понимать, что если потребность в тех 99% прогресса возникает только у супер голов (которых тысячи), то для них нужен отдельный софт и железо. Миллионы простых голов обойдутся необходимым. Им не требуются все эти понты.
Да, было время когда школьников гоняли за шариковые ручки, заставляя писать чернилами, а не буржуазными происками.
Это был маразм - это все сейчас прекрасно понимают.
Ваши слова попахивают тем же.
Господа, отключите на время роботов и подключите мозги обратно. Кроме алгоритмов и массивов есть еще здравый смысл. Сравнение ваше очень логично, но не вписывается в смысловой контекст и направление идеи.