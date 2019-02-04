Работаюшие стратегии - страница 17

Новый комментарий
 
khorosh:

А разворот быстрой по одному бару считаете или по двум?

Как правило по одному.
HMA сама по себе очень чувствительная.
Единственное дополнение к ТС не открываться в начале Лондона, Америки и остерегаться новостей.
 
Nikolay Nikolaeff:
Как правило по одному.
HMA сама по себе очень чувствительная.
Единственное дополнение к ТС не открываться в начале Лондона, Америки и остерегаться новостей.


Обидно!!!((( Досадно!!! (((Ну ладно...(

 
khorosh:


Обидно!!! Досадно!!! Ну ладно...(

Я бы зашел в 7:30 на продажу) и 26.01.2019 удвоился)

Не претендую на грааль!!! Рынок есть рынок!

 
Nikolay Nikolaeff:

Я бы зашел в 7:30 на продажу) и 26.01.2019 удвоился)

Не претендую на грааль!!! Рынок есть рынок!

Как так? Против правил нельзя, а иначе это не ТС.)

 
Nikolay Nikolaeff:

Я бы зашел в 7:30 на продажу) и 26.01.2019 удвоился)

Не претендую на грааль!!! Рынок есть рынок!

Можно пару скринов по вашей стратегии? А то как-то путано, на мой взгляд.
 
Vitaly Muzichenko:

Там помимо проверок. Ранее ваши коды были читабельны и представляли интерес для кодобазы(новичков). Сейчас всё изменилось в худшую сторону, хотя с опытом должно быть наоборот.

Может это потому, что Владимир начал писать на mql5?)))
а он не настолько понимаемый. хоть вы себя обманываете, утверждая обратное))
 
Сергей Матвеев:
Может это потому, что Владимир начал писать на mql5?)))
а он не настолько понимаемый. хоть вы себя обманываете, утверждая обратное))

Коды везде одинаковы, API и доступ к индикаторам разный. Изучите сначала область, в которой хотите спорить.

 
Vitaly Muzichenko:

Коды везде одинаковы, API и доступ к индикаторам разный. Изучите сначала область, в которой хотите спорить.

Виталий, Вы в январе стали очень категоричным. 

 
Vitaly Muzichenko:

Коды везде одинаковы, API и доступ к индикаторам разный. Изучите сначала область, в которой хотите спорить.

а почему же вы перестали понимать его коды, если они одинаковы?)))
 
Алексей Тарабанов:

Виталий, Вы в январе стали очень категоричны. 

может это гороскоп?
1...101112131415161718192021222324...28
Новый комментарий