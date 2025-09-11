Замучила ошибка there are no trading operations - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь то не об этом советнике. Этот просто для проверки возможностей, он проходит всегда. Не проходит мой основной. Я же писал об этом https://www.mql5.com/ru/forum/296801/page7#comment_17518537
Полностью согласен, Ренат.
до смешного доходит
ложил как то нормальную прогу в маркет
довалидировался до того (к моменту, когда код в маркет прошел), что сливатор получился
в итоге убрал, не связываюсь больше
надеюсь что пока
;)
...
А то, что на некоторых символах нет торговых операций - то неважно (там были заданы валидатором идиотские параметры, и их советник правильно обработал с точки зрения валидатора) - важно, что валидатор вам сообщил об успешности прохождения теста.
Почему это некоторый символ всегда NZDUSD? И почему при НЕ успешности валидации после него ещё более загадочная надпись
И почему на EURUSD всегда есть сделкиВсё это невольно наводит на мысли (если бы я оптимизировал программу сам) что какой то баг происходит при тестировании именно на NZDUSD
Речь то не об этом советнике. Этот просто для проверки возможностей, он проходит всегда. Не проходит мой основной. Я же писал об этом https://www.mql5.com/ru/forum/296801/page7#comment_17518537
Ну так в основном и сделайте то, что делали в этом, но уже развёрнуто и качественно.
Почему это некоторый символ всегда NZDUSD? И почему при НЕ успешности валидации после него ещё более загадочная надпись
И почему на EURUSD всегда есть сделки
Эта "загадочная" запись говорит о том, что тест длится оооочень долго, и завершается по таймауту. Соответственно, раз валидатор не дождался завершения тестирования советника и обрубил его принудительно, то и отчёта никакого нету.
Почему это некоторый символ всегда NZDUSD? И почему при НЕ успешности валидации после него ещё более загадочная надпись
И почему на EURUSD всегда есть сделкиВсё это невольно наводит на мысли (если бы я оптимизировал программу сам) что какой то баг происходит при тестировании именно на NZDUSD
тут уже GBPUSD задело, по моему ....
опять же не понятно, сколько времени прошло после тестирования по NZD до GBP
допустим по киви операций не было, а таймаут наступил из-за киви или или из-за фунта?
загадки одни ;)
Эта "загадочная" запись говорит о том, что тест длится оооочень долго, и завершается по таймауту. Соответственно, раз валидатор не дождался завершения тестирования советника и обрубил его принудительно, то и отчёта никакого нету.
Артём, вы всегда как то выборочно отвечаете на мои вопросы. Такое чувство что не ухватываете или не хотите ухватить сути. Почему именно после NZDUSD валидатор сваливается в какое то бесконечное ожидание? В советнике нет каких то циклов, которые могли бы стать бесконечными. Та сейчас убраны все условия, открытие сделок совершенно прозрачное, безо всяких препятствий.
И даже когда я просто ставлю в начало OnTick() БЕЗУСЛОВНОЕ открытие ряда сделок (из выложенного простенького кода), он всё равно спотыкается на NZDUSD и НЕ проходит проверку.
тут уже GBPUSD задело, по моему ....
опять же не понятно, сколько времени прошло после тестирования по NZD до GBP
По NZDUSD H1 не было сделок, но тест завершился быстро, а на GBPUSD M30 валидатор не смог дождаться завершения тестирования и прервал тест.
Артём, вы всегда как то выборочно отвечаете на мои вопросы. Такое чувство что не ухватываете или не хотите ухватить сути. Почему именно после NZDUSD валидатор сваливается в какое то бесконечное ожидание? В советнике нет каких то циклов, которые могли бы стать бесконечными. Та сейчас убраны все условия, открытие сделок совершенно прозрачное, безо всяких препятствий.
И даже когда я просто ставлю в начало OnTick() БЕЗУСЛОВНОЕ открытие ряда сделок (из выложенного простенького кода), он всё равно спотыкается на NZDUSD и НЕ проходит проверку.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Замучила ошибка there are no trading operations
Artyom Trishkin, 2020.07.26 12:53
По NZDUSD H1 не было сделок, но тест завершился быстро, а на GBPUSD M30 валидатор не смог дождаться завершения тестирования и прервал тест.
По NZDUSD H1 не было сделок, но тест завершился быстро, а на GBPUSD M30 валидатор не смог дождаться завершения тестирования и прервал тест.
получается что не было сделок ни по NZD ни по GBP
хм, интересно
ведь у Андрея в тестере все работает
Ну так в основном и сделайте то, что делали в этом, но уже развёрнуто и качественно.
Я уже неделю крою этот код!!! Убрал все, что может выдавать ошибку или препятствовать открытию сделки. Давайте я вам вышлю исходный код, и посмотрите сами что не так. Я уверен что ничего не должно мешать.
Даже простой то советник тоже как то со скрипом проходит проверку. Был один проход, если помните, где на двух парах не было сделок