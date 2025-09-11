Замучила ошибка there are no trading operations - страница 10
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Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.
Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.
принт валидатор распечатывает в отчете?
например если спросить - какая маржа на лот по NZDUSD?
скорее всего 0 ;)
Артём, мы совершенно о разных вещах говорим. Код то прозрачный. Вот скажите, где там может быть ошибка? Покажите конкретно место и ситуацию в которой она возникнет.
Я вижу только одну ситуацию, если открыться минимальным лотом не позволяет депозит. Но это уже косяк тестера, зачем выставлять такие условия, при которых невозможно открыть сделку минимальным лотом.
И что, он этим занимается постоянно только на NZDUSD???
Я вам уже ведь отвечал что делать в таких ситуациях.
Вам не нужно пытаться волшебным образом успешно совершить сделку. Вам нужно выдать сообщение о невозможности это сделать.
Валидатор специально вводит глупые параметры. И смотрит как они у вас обрабатываются. (Защита от дурака - вы же в маркет пытаетесь опубликовать. Алгоритм должен быть не школьным, что вам тут предложили уже чуть выше)
У вас похоже - никак.
(составьте из выделенных слов мой краткий ответ)
Я вам уже ведь отвечал что делать в таких ситуациях.
Вам не нужно пытаться волшебным образом успешно совершить сделку. Вам нужно выдать сообщение о невозможности это сделать.
Валидатор специально вводит глупые параметры. И смотрит как они у вас обрабатываются. (Защита от дурака - вы же в маркет пытаетесь опубликовать. Алгоритм должен быть не школьным, что вам тут предложили уже чуть выше)
У вас похоже - никак.
(составьте из выделенных слов мой краткий ответ)
ага, значит сиди и голоову ломай
в тестере - проходит, а в валидаторе нет
начинать надо с тестера, а не мозги людям парить
Я вам уже ведь отвечал что делать в таких ситуациях.
Вам не нужно пытаться волшебным образом успешно совершить сделку. Вам нужно выдать сообщение о невозможности это сделать.
Валидатор специально вводит глупые параметры. И смотрит как они у вас обрабатываются. (Защита от дурака - вы же в маркет пытаетесь опубликовать. Алгоритм должен быть не школьным, что вам тут предложили уже чуть выше)
У вас похоже - никак.
(составьте из выделенных слов мой краткий ответ)
А разве не так сейчас происходит. Не хочу в который раз выкладывать код, посмотрите внимательно на предыдущей старничке.
Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.
Вам не нужно добиться любым путём провести торговые операции на каждом из тестируемых валидатором символах. Вам нужен правильный алгоритм безошибочной торговли, а если нет возможности совершить сделку, то сообщить об этом.
Здесь у вас тест завершился без ошибок:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Замучила ошибка there are no trading operations
Andrey Kaunov, 2020.07.26 12:12
Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.
Таким образом, валидатор принял ваш код к публикации.
А то, что на некоторых символах нет торговых операций - то неважно (там были заданы валидатором идиотские параметры, и их советник правильно обработал с точки зрения валидатора) - важно, что валидатор вам сообщил об успешности прохождения теста.
А разве не так сейчас происходит. Не хочу в который раз выкладывать код, посмотрите внимательно на предыдущей старничке.
Я устал вам объяснять как работает валидатор, и что он от вас хочет.
принт валидатор распечатывает в отчете?
например если спросить - какая маржа на лот по NZDUSD?
скорее всего 0 ;)
Нет, Ренат, принтов нет. А писал ранее, чтобы хоть отчёт тестера присылали. Ноль можно проверить только написав в коде типа
тогда этот 0 выплывет на поверхность ошибкой деления на 0
Нет, Ренат, принтов нет. А писал ранее, чтобы хоть отчёт тестера присылали. Ноль можно проверить только написав в коде типа
тогда этот 0 выплывет на поверхность ошибкой деления на 0
да, неплохо было бы в отчет принты с программ выводить
если честно - отчеты валидатора - это загадки еще те
напишет нет торговых операций и хоть стой, хоть падай
чо там у него на уме - хз, не проверить, не спросить и код где шаманить - тоже не понятно
;)
Таким образом, валидатор принял ваш код к публикации.
А то, что на некоторых символах нет торговых операций - то неважно (там были заданы валидатором идиотские параметры, и их советник правильно обработал с точки зрения валидатора) - важно, что валидатор вам сообщил об успешности прохождения теста.
Речь то не об этом советнике. Этот просто для проверки возможностей, он проходит всегда. Не проходит мой основной. Я же писал об этом https://www.mql5.com/ru/forum/296801/page7#comment_17518537
да, неплохо было бы в отчет принты с программ выводить
если честно - отчеты валидатора - это загадки еще те
;)
Полностью согласен, Ренат.