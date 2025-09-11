Замучила ошибка there are no trading operations - страница 10

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Artyom Trishkin:

В такой ситуации выводите сообщение в журнал и продолжайте работу эксперта.

Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.

 
Andrey Kaunov:

Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.

принт валидатор распечатывает в отчете?

например если спросить - какая маржа на лот по NZDUSD?

скорее всего 0 ;)

 
Andrey Kaunov:

Артём, мы совершенно о разных вещах говорим. Код то прозрачный. Вот скажите, где там может быть ошибка? Покажите конкретно место и ситуацию в которой она возникнет. 

Я вижу только одну ситуацию, если открыться минимальным лотом не позволяет депозит. Но это уже косяк тестера, зачем выставлять такие условия, при которых невозможно открыть сделку минимальным лотом. 

И что, он этим занимается постоянно только на NZDUSD???

Я вам уже ведь отвечал что делать в таких ситуациях.

Вам не нужно пытаться волшебным образом успешно совершить сделку. Вам нужно выдать сообщение о невозможности это сделать.

Валидатор специально вводит глупые параметры. И смотрит как они у вас обрабатываются. (Защита от дурака - вы же в маркет пытаетесь опубликовать. Алгоритм должен быть не школьным, что вам тут предложили уже чуть выше)

У вас похоже - никак.

(составьте из выделенных слов мой краткий ответ)

 
Artyom Trishkin:

Я вам уже ведь отвечал что делать в таких ситуациях.

Вам не нужно пытаться волшебным образом успешно совершить сделку. Вам нужно выдать сообщение о невозможности это сделать.

Валидатор специально вводит глупые параметры. И смотрит как они у вас обрабатываются. (Защита от дурака - вы же в маркет пытаетесь опубликовать. Алгоритм должен быть не школьным, что вам тут предложили уже чуть выше)

У вас похоже - никак.

(составьте из выделенных слов мой краткий ответ)

ага, значит сиди и голоову ломай

в тестере - проходит, а в валидаторе нет

начинать надо с тестера, а не мозги людям парить

 
Artyom Trishkin:

Я вам уже ведь отвечал что делать в таких ситуациях.

Вам не нужно пытаться волшебным образом успешно совершить сделку. Вам нужно выдать сообщение о невозможности это сделать.

Валидатор специально вводит глупые параметры. И смотрит как они у вас обрабатываются. (Защита от дурака - вы же в маркет пытаетесь опубликовать. Алгоритм должен быть не школьным, что вам тут предложили уже чуть выше)

У вас похоже - никак.

(составьте из выделенных слов мой краткий ответ)

А разве не так сейчас происходит. Не хочу в который раз выкладывать код, посмотрите внимательно на предыдущей старничке.

 
Andrey Kaunov:

Ну так сейчас и происходит, Артём. Только на NZDUSD всё равно нет торговых операций.

Вам не нужно добиться любым путём провести торговые операции на каждом из тестируемых валидатором символах. Вам нужен правильный алгоритм безошибочной торговли, а если нет возможности совершить сделку, то сообщить об этом.

Здесь у вас тест завершился без ошибок:

Таким образом, валидатор принял ваш код к публикации.

А то, что на некоторых символах нет торговых операций - то неважно (там были заданы валидатором идиотские параметры, и их советник правильно обработал с точки зрения валидатора) - важно, что валидатор вам сообщил об успешности прохождения теста.

 
Andrey Kaunov:

А разве не так сейчас происходит. Не хочу в который раз выкладывать код, посмотрите внимательно на предыдущей старничке.

Я устал вам объяснять как работает валидатор, и что он от вас хочет.

 
Renat Akhtyamov:

принт валидатор распечатывает в отчете?

например если спросить - какая маржа на лот по NZDUSD?

скорее всего 0 ;)

Нет, Ренат, принтов нет. А писал ранее, чтобы хоть отчёт тестера присылали. Ноль можно проверить только написав в коде типа 

   double free = AccountFreeMargin()*0.95;
   double margin = MarketInfo(symbol,MODE_MARGINREQUIRED);
   double a=91/margin;
   double d=91/free;

тогда этот 0 выплывет на поверхность ошибкой деления на 0

 
Andrey Kaunov:

Нет, Ренат, принтов нет. А писал ранее, чтобы хоть отчёт тестера присылали. Ноль можно проверить только написав в коде типа 

тогда этот 0 выплывет на поверхность ошибкой деления на 0

да, неплохо было бы в отчет принты с программ выводить

если честно - отчеты валидатора - это загадки еще те

напишет нет торговых операций и хоть стой, хоть падай

чо там у него на уме - хз, не проверить, не спросить и код где шаманить - тоже не понятно

;)

 
Artyom Trishkin:


Таким образом, валидатор принял ваш код к публикации.

А то, что на некоторых символах нет торговых операций - то неважно (там были заданы валидатором идиотские параметры, и их советник правильно обработал с точки зрения валидатора) - важно, что валидатор вам сообщил об успешности прохождения теста.

Речь то не об этом советнике. Этот просто для проверки возможностей, он проходит всегда. Не проходит мой основной. Я же писал об этом https://www.mql5.com/ru/forum/296801/page7#comment_17518537 

Renat Akhtyamov:

да, неплохо было бы в отчет принты с программ выводить

если честно - отчеты валидатора - это загадки еще те

;)

Полностью согласен, Ренат.

Замучила ошибка there are no trading operations
Замучила ошибка there are no trading operations
  • 2020.07.26
  • www.mql5.com
Не первый день пытаюсь понять природу ошибки there are no trading operations, которая появляется независимо от того, прописываю я в робота кучу про...
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