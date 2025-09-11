Замучила ошибка there are no trading operations

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Не первый день пытаюсь понять природу ошибки there are no trading operations, которая появляется независимо от того, прописываю я в робота кучу проверок, указанных в данной статье (https://www.mql5.com/ru/articles/2555) или наоборот, убираю все проверки и условия, чтобы абсолютно ничего не мешало роботу торговать.
Есть ли вообще какое-то описание данной ошибки? При каких условия она возникает? 
Потому что описание "робот не имеет торговых операций" очень расплывчатое и методом "тыка" не получилось понять из-за чего в тестере роботы торгуют, а при автоматическом тестировании они не торгуют.

Ниже пару роботов, один с проверками, другой без.

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
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Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку, так как небольшая ошибка в логике советника или индикатора может привести к убыткам на торговом счете. Именно поэтому нами разработана серия базовых проверок, призванных обеспечить необходимый уровень качества продуктов Маркета. Если в процессе проверки...
Файлы:
SuperTrendCustom.mq4  10 kb
Cheks_1.mq4  11 kb
 
Mikhail Vlasov:

Не первый день пытаюсь понять природу ошибки there are no trading operations, которая появляется независимо от того, прописываю я в робота кучу проверок, указанных в данной статье (https://www.mql5.com/ru/articles/2555) или наоборот, убираю все проверки и условия, чтобы абсолютно ничего не мешало роботу торговать.
Есть ли вообще какое-то описание данной ошибки? При каких условия она возникает? 
Потому что описание "робот не имеет торговых операций" очень расплывчатое и методом "тыка" не получилось понять из-за чего в тестере роботы торгуют, а при автоматическом тестировании они не торгуют.

Ниже пару роботов, один с проверками, другой без.

1. Какой код ошибки? 

2. Перевод сообщения об ошибке: " Нет торговых операций", а не: "Робот не имеет торговых операций". Речь не о роботе, а о торговых операциях вообще,- нет сделок на рынке, по информации Вашего дилера. 

3. "...  в тестере роботы торгуют, а при автоматическом тестировании они не торгуют ..." Что значит "автоматическое тестирование"? 

 
Алексей Тарабанов:

1. Какой код ошибки? 

2. Перевод сообщения об ошибке: " Нет торговых операций", а не: "Робот не имеет торговых операций". Речь не о роботе, а о торговых операциях вообще,- нет сделок на рынке, по информации Вашего дилера. 

3. "...  в тестере роботы торгуют, а при автоматическом тестировании они не торгуют ..." Что значит "автоматическое тестирование"? 

1. Код ошибки отсутствует, есть только текстовое название проблемы "there are no trading operations" на каждой валютной паре. (скриншот прикрепляю ниже для подтверждения)Ошибка

2. Вижу что он пишет об отсутствии сделок на рынке, но по какой причине?

3. Автоматическое тестирование - это тестирование на разного рода ошибки в коде и т.д. при попытке добавить робота в "черновик" на маркетплейсе. Так же ещё называется "Автоматическая валидация".

 
Mikhail Vlasov:

1. Код ошибки отсутствует, есть только текстовое название проблемы "there are no trading operations" на каждой валютной паре. (скриншот прикрепляю ниже для подтверждения)

2. Вижу что он пишет об отсутствии сделок на рынке, но по какой причине?

3. Автоматическое тестирование - это тестирование на разного рода ошибки в коде и т.д. при попытке добавить робота в "черновик" на маркетплейсе. Так же ещё называется "Автоматическая валидация".

Иначе говоря, ошибок нет, но при автоматической валидации советника, выкладываемого в Маркет, последний предупреждает, что не может проверить торговые операции советника, поскольку сам к рынку не подключен. 

 
А как узнать, по какой причине невозможно проверить торговые операции советника?
 
Mikhail Vlasov:
А как узнать, по какой причине невозможно проверить торговые операции советника?

Нет такой причины. Проверяйте. 

 
Заметьте - именно советника. 
 

У меня появилась такая ошибка на последней версии советника, видимо много лишнего, решаемо с помощью ISTesting(), IsVisualMode(). Хотя там кода на пачку бумаги.

 
Ну и ахинею вы нагородили. Всё ведь проще чем два пальца... Просто советник не открывает позиции по каким-то причинам и не сообщает об этом в логах. Код я не смотрел, дальше одна из возможных причин. К примеру не хватает денег: без сообщения об этом советник прекращает торговлю или просто ждёт новый тик и всё повторяется.
 
Как вариант на 4-ке можно поменять спред. Один раз было, о запарке стоял по умолчанию OnTimer, перевел торговлю на OnTick. Сделки пошли.
 
Alexey Viktorov:
Ну и ахинею вы нагородили. Всё ведь проще чем два пальца... Просто советник не открывает позиции по каким-то причинам и не сообщает об этом в логах. Код я не смотрел, дальше одна из возможных причин. К примеру не хватает денег: без сообщения об этом советник прекращает торговлю или просто ждёт новый тик и всё повторяется

Я и без вас прекрасно понял что советник не торгует по какой-то причине при автоматической валидации, вопрос состоит в том, какая причина отсутствия торговли или как её отследить

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