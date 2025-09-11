Замучила ошибка there are no trading operations - страница 7
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Резонно, Артём. В этом простейшем коде действительно нет принтов об ошибке. Обязательно добавлю и проверю вновь. Но в том, основном советнике есть сообщения на каждую ошибку.
И по второму вопросу, когда валидатор ставит в информационную среду минимальный лот 0.2, и пытается открыть сделку при стартовом депозите 1$. Понятно что никакие проверки и принты не помогут пройти этот тест. Он гарантированно завершится с ошибкой 134 если ничего не проверять, как в выложенном выше коде. Или "нет торговых операций" если всё проверять и не отправлять приказ на открытие на сервер.
Какой выход из этого замкнутого круга?
Почему по NZDUSD нет торговых операций ВСЕГДА? Я проверял и тот и этот советники. Отправлял коллеге, чтобы он проверил на своём аккаунте для чистоты эксперимента. Торговых операций не было и у него. Причём неважно, успешно проходит проверка или нет. Никаких ограничений на торговлю по этой паре не стоит, как видно из кода.Это не только у меня и с моим советником. По NZDUSD нет сделок ни у кого, кто выкладывал отчёт валидатора в этой и соседних ветках.
Резонно, Артём. В этом простейшем коде действительно нет принтов об ошибке. Обязательно добавлю и проверю вновь. Но в том, основном советнике есть сообщения на каждую ошибку.
И по второму вопросу, когда валидатор ставит в информационную среду минимальный лот 0.2, и пытается открыть сделку при стартовом депозите 1$. Понятно что никакие проверки и принты не помогут пройти этот тест. Он гарантированно завершится с ошибкой 134 если ничего не проверять, как в выложенном выше коде. Или "нет торговых операций" если всё проверять и не отправлять приказ на открытие на сервер.
Какой выход из этого замкнутого круга?
Почему по NZDUSD нет торговых операций ВСЕГДА? Я проверял и тот и этот советники. Отправлял коллеге, чтобы он проверил на своём аккаунте для чистоты эксперимента. Торговых операций не было и у него. Причём неважно, успешно проходит проверка или нет. Никаких ограничений на торговлю по этой паре не стоит, как видно из кода.Это не только у меня и с моим советником. По NZDUSD нет сделок ни у кого, кто выкладывал отчёт валидатора в этой и соседних ветках.
Вы сами сказали этот выход:
всё проверять и не отправлять приказ на открытие на сервер
Это нужно делать самому, а не ждать неизбежную ошибку от сервера. И обязательно сообщать в журнал о невозможности отправки приказа на сервер по такой-то причине.
...
Это нужно делать самому, а не ждать неизбежную ошибку от сервера. И обязательно сообщать в журнал о невозможности отправки приказа на сервер по такой-то причине.
Так тогда я не прохожу проверку, Артём. И после часа проверки получаю отчёт, который уже в рамочку можно закатать:
А что по второму вопросу, насчёт NZDUSD? Может в ней дело? По EURUSD сделки есть всегда, а на NZDUSD валидатор как будто спотыкается. Иногда пропихивает дальше, тогда проходит тест:
Но в большей части случаев зависает и ошибка валидации. Проверьте этот NZDUSD, мне видится что именно в нём проблема.
Так тогда я не прохожу проверку, Артём. И после часа проверки получаю отчёт, который уже в рамочку можно закатать:
этого более чем достаточно, чтобы исправить все на берегу
раньше отчеты валидатора об ошибках были гораздо скромнее
запускаете тестер стратегий на NZDUSD H1 и смотрите в журнале что получается
то же самое с GBPUSD M30
Ренат, вот что в том простейшем коде может не работать. У меня в тестере он работает на любой паре. Вот я его немного апгрейдил. Проверьте сами, может я что то упускаю...
И всё равно на NZDUSD нет сделок, хоть тресни:
Но теперь валидатор не выдаст ошибку 134, и не покажет что тестил с минимальным лотом 0.2 при начальном депозите 1$
Ренат, вот что в том простейшем коде может не работать. У меня в тестере он работает на любой паре. Вот я его немного апгрейдил:
И всё равно на NZDUSD нет сделок, хоть тресни:
Да какой смысл, Ренат. Ну вот прогнал
Ренат, вот что в том простейшем коде может не работать. У меня в тестере он работает на любой паре. Вот я его немного апгрейдил. Проверьте сами, может я что то упускаю...
И всё равно на NZDUSD нет сделок, хоть тресни:
Но теперь валидатор не выдаст ошибку 134, и не покажет что тестил с минимальным лотом 0.2 при начальном депозите 1$
Эксперт нельзя выгружать.
Эксперт нельзя выгружать.
Артём, без выгрузки всё было точно так же. Дело не в эксперте, а в NZDUSD. Обратите же внимание на суть, а не частности!!!Выгружаю чтобы не получить ошибку превышения объёма файла логов.
Артём, без выгрузки всё было точно так же. Дело не в эксперте, а в NZDUSD. Обратите же внимание на суть, а не частности!!!
Валидатор перебирает параметры. При встрече первой комбинации, при которой торговых операций нет, вы выгружаете эксперт. Всё. Дальше тестирование бесполезно.
Суть в том, что вы не даёте валидатору работать с экспертом.
Тесты проходят даже при том, что на некоторых из символов не окажется торговых операций. Главное, чтобы при невозможности выполнить торговую операцию, эксперт выдавал об этом запись в журнал и продолжал работу.
Понимаете, вы делаете программу для людей, а не для валидатора. Зачем в маркете программа, которая не обрабатывает ошибки, а тупо удаляется с графика? Вы сами-то купите такое чудо?