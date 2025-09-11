Замучила ошибка there are no trading operations - страница 21
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Точно МТ5...
Пишут, только с МТ4 проблема.
Может это саботаж для перехода на МТ5...
Если кому то поможет, то вот как я прошел валидацию. Советник без стопов и модификаций ордеров, но на всех таймфреймах.
Валидатор выдавал ошибку 131 (неправильный лот)и нет торговых операций. Это мой первый советник, поэтому ошибки были наверное все, какие только возможно.
Вначале я добавил все комментарии на английском в проверки торговых функций. т.е если советник не торгует, он должен выдать ошибку в Print().
Еще добавил проверку на свободную маржу и убрал все ExpertRemove() но это не помогло, ошибки были те же.
Дальше сделал сразу несколько изменений и не понятно, что из этого помогло.
Сброс ошибок в начале и в конце работы советника, проверка наличия котировок на всех ТФ
и расчет лота переделал под все случаи,если шаг (0,1), (0,01) и даже (0,001)
в итоге можно сказать что быстро получилось все исправить, всего 2 дня и около 10 попыток
1. После перекомпиляций старого EA из Маркета и попытки загрузить на сайт, появилась ошибка "there are no trading operations":
2. Проверка наличия котировок на всех ТФ не выявил ошибок (воспользовался делением на 0).
3. Дальше начал проверять объем для торговых операций, ошибок не находил но все равно "there are no trading operations".
4. Дальше поменял в все OrderSend количество лотов на SYMBOL_VOLUME_MIN - "there are no trading operations"
5. Видно явно что-то уже не то с тестером валидатора. И попробовал в OnInit() добавить открытие позиций:
и вот что получил (к стати, в первый раз увидел настолько детализировано в валидаторе):
Здесь уже понятно из за чего ошибка "there are no trading operations". При балансе 1.00, явно не получится открыть ордер с 0.20 (SYMBOL_VOLUME_MIN). И проверка баланса в коде справляется со своей задачей и не допускает выставление такого ордера и выводится принтом в журнале о недостатке баланса (только в валидаторе это не видно) .
Как по вашему с валидаторам все порядке?
Будем ждать пока поправят валидатор.
Free margine не беспокоит, а то меня Гондурас замучил.
Трудно? Я про выражение мыслей.
Всё-таки нашёл проблему, мне по умолчание в input параметрах стоит ограничение на максимальный лот позиций.
Это и не пропускало открытие позиций если SYMBOL_VOLUME_MIN в валидаторе 0.20. Нельзя для валидатора выставлять по умолчание такое малое ограничение на максимальный лот позиций.
Здесь уже понятно из за чего ошибка "there are no trading operations". При балансе 1.00, явно не получится открыть ордер с 0.20 (SYMBOL_VOLUME_MIN). И проверка баланса в коде справляется со своей задачей и не допускает выставление такого ордера и выводится принтом в журнале о недостатке баланса (только в валидаторе это не видно) .
Ошибка все еще преследует всех я так понимаю, но мне не помогла проверка баланса, сообщаю об ошибках где только можно, и при проверке баланса тоже. Проверяю на меньше 10, вывожу и в Print и в Comment бесполезно.
Кто то решил как-то эту проблему?
Кстати при добавлении открытия ордера в Oninit так же вижу что на попытке открыть ордер 0.2 при балансе 1 спотыкается.
@Artyom Trishkin поясните пожалуйста ситуацию. Я уже задрочил ваш валидатор чтобы в принципе понять причину почему выдается сообщение что нет сделок. Сделал все проверки и принты в этих проверках.
То итогу если ставлю в начале Oninit безусловное открытие сделки с заведомо ложными параметрами валидатор все равно выдает сообщение что сделок нет, хотя по GBPUSDcheck выдал правильную ошибку, а по EURUSD и NZDUSD как будто вообще не заходил в Oninit и сразу выдал ошибку что сделок нет.
Пробовал ставить тоже самое в OnTick, тоже самое, по EURUSD нет сделок, как будто в OnTick валидатор ни разу не заходит и выдает ошибку, зато появляется ошибка 131 уже в NZDUSD.
Путем простой логики делаю выводы что валидатор даже не заходит в OnTick EURUSD и сваливается в ошибку нет сделок.